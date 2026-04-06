Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi

Thứ hai, 19:07 06/04/2026 | Giáo dục
Viễn Phương
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.

Nằm ở vùng miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị, xã Tà Rụt có hơn 90% dân số là đồng bào Pa Kô, Bru-Vân Kiều, Tà Ôi. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn khiến không ít người dân vẫn rơi vào tình trạng mù chữ, tái mù chữ.

Nhiều bậc cao niên đồng bào Tà Ôi đêm đêm đến lớp học i tờ - Ảnh 1.

Xã Tà Rụt có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô, Bru-Vân Kiều, Tà Ôi.

Từ thực tế đó, UBND xã Tà Rụt đã thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, mở lớp cho người dân. Đến nay, 11 lớp học đã được khai giảng với 202 học viên, phần lớn là người trung niên, nhiều người đã lên chức ông, bà.

Đêm xuống, ánh đèn lại le lói theo chân bà con đến lớp. Năm buổi mỗi tuần, bà Hồ Thị Niêng (72 tuổi, người Tà Ôi) cùng mọi người lại rủ nhau đi học chữ.

Tại điểm trường Pa Ling – Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS A Vao, tiếng ê a đánh vần vang lên giữa núi rừng, mộc mạc mà ấm áp.

Nhiều bậc cao niên đồng bào Tà Ôi đêm đêm đến lớp học i tờ - Ảnh 2.

Bà Niêng (bên trái) tham gia lớp học xóa mù chữ.

Như bao “bạn học” của mình, bà Niêng bắt đầu từ những điều giản đơn nhất: cầm phấn, phát âm từng chữ cái rồi ghép vần. Nhưng ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, khi sức khỏe đã yếu, mọi việc đều chậm lại, việc học chữ với bà trở nên gian nan gấp bội. Con chữ vừa “ngấm” đã dễ quên, nên bà càng phải kiên trì hơn, mang từng bài học vào cuộc sống thường ngày. Tối đến, bà lại ngồi học cùng cháu nội, vừa học, vừa nhớ.

“Không biết chữ, không biết số nên nhiều việc khó lắm. Đi chợ, làm giấy tờ đều phải nhờ người khác. Giờ có lớp học, tôi cố theo. Già rồi, học khó, cũng có lúc nản. Nhưng nghĩ mình biết chữ để tự lo cho bản thân, lại làm gương cho con cháu nên vẫn quyết tâm học”, bà Niêng bộc bạch.

Ở lớp học nơi điểm trường Pa Ling, hơn 20 học viên đồng bào cũng mang theo khát vọng giản dị như vậy. Với những người chưa thạo tiếng phổ thông, cô giáo Hồ Thị K’Lỡi kiên nhẫn giảng bài bằng cả tiếng dân tộc và tiếng Việt, giúp con chữ đến gần hơn với từng người.

Nhiều bậc cao niên đồng bào Tà Ôi đêm đêm đến lớp học i tờ - Ảnh 3.

Lớp học xóa mù chữ tại điểm trường Pa Ling còn có hơn 20 học viên đồng bào khác. Hằng đêm, họ cùng nhau soi đèn đến lớp.

“Đồng hành cùng học viên, chúng tôi hiểu họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc học. Nhưng điều đáng mừng là đến nay chưa có ai bỏ học giữa chừng. Nhờ nỗ lực của từng người, phần lớn học viên đã đọc thông, viết thạo. Hiện lớp đang tập trung rèn kỹ năng tính toán cơ bản”, cô giáo Phan Ngọc Ánh – giáo viên phụ trách lớp xóa mù chữ tại điểm trường Pa Ling chia sẻ.

Theo UBND xã Tà Rụt, sau gần 6 tháng triển khai, hơn 200 học viên đã tiếp thu tốt kiến thức. Dự kiến, các lớp sẽ bế giảng vào cuối năm 2026, với tiêu chí đầu ra là học viên đọc thông, viết thạo và thực hiện được các phép tính cơ bản.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận tri thức”, thời gian qua, ngành đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Các lớp học được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng vùng, đặc biệt ưu tiên khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, toàn tỉnh đã mở 25 lớp xóa mù chữ với 499 học viên tham gia.

Nhiều bậc cao niên đồng bào Tà Ôi đêm đêm đến lớp học i tờ - Ảnh 4.

Một lớp xóa mù chữ tại xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Từ những lớp học đêm le lói ánh đèn nơi bản làng, “con chữ” đang lặng lẽ thắp sáng tri thức, rút ngắn khoảng cách, nâng cao dân trí và mở ra cánh cửa tương lai cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Tấm lòng cô giáo vùng cao: Hàng chục năm may áo gửi yêu thương đến học trò Pa Cô

GĐXH - Suốt hơn 20 năm cống hiến ở vùng biên khó khăn, cô giáo Trần Thị Châu luôn nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh của một nhà giáo. Cuối năm 2024, cô vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báu vật của bà con đồng bào dưới chân dãy Giăng Màn

Lớp học 0 đồng thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo của người trung úy công an

Tấm lòng cô giáo vùng cao: Hàng chục năm may áo gửi yêu thương đến học trò Pa Cô

Cô giáo người Tày 16 năm trèo đèo lội suối duy trì lớp học ở nơi 7 không

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%

Giáo dục - 12 giờ trước

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.

Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ

Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ

Giáo dục - 3 ngày trước

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Từ tháng 5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID

Từ tháng 5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Từ tháng 5/2026, Nghị định 88/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định quản lý dữ liệu của người học trên VNeID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Giáo dục - 5 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học, kiểm soát chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 2.900 trường học trên địa bàn.

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới.

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Giáo dục - 6 ngày trước

Nữ sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD từ Wesleyan University, Mỹ.

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Giáo dục - 1 tuần trước

Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top