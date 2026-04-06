Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi

Nằm ở vùng miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị, xã Tà Rụt có hơn 90% dân số là đồng bào Pa Kô, Bru-Vân Kiều, Tà Ôi. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn khiến không ít người dân vẫn rơi vào tình trạng mù chữ, tái mù chữ.

Từ thực tế đó, UBND xã Tà Rụt đã thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, mở lớp cho người dân. Đến nay, 11 lớp học đã được khai giảng với 202 học viên, phần lớn là người trung niên, nhiều người đã lên chức ông, bà.

Đêm xuống, ánh đèn lại le lói theo chân bà con đến lớp. Năm buổi mỗi tuần, bà Hồ Thị Niêng (72 tuổi, người Tà Ôi) cùng mọi người lại rủ nhau đi học chữ.

Tại điểm trường Pa Ling – Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS A Vao, tiếng ê a đánh vần vang lên giữa núi rừng, mộc mạc mà ấm áp.

Bà Niêng (bên trái) tham gia lớp học xóa mù chữ.

Như bao “bạn học” của mình, bà Niêng bắt đầu từ những điều giản đơn nhất: cầm phấn, phát âm từng chữ cái rồi ghép vần. Nhưng ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, khi sức khỏe đã yếu, mọi việc đều chậm lại, việc học chữ với bà trở nên gian nan gấp bội. Con chữ vừa “ngấm” đã dễ quên, nên bà càng phải kiên trì hơn, mang từng bài học vào cuộc sống thường ngày. Tối đến, bà lại ngồi học cùng cháu nội, vừa học, vừa nhớ.

“Không biết chữ, không biết số nên nhiều việc khó lắm. Đi chợ, làm giấy tờ đều phải nhờ người khác. Giờ có lớp học, tôi cố theo. Già rồi, học khó, cũng có lúc nản. Nhưng nghĩ mình biết chữ để tự lo cho bản thân, lại làm gương cho con cháu nên vẫn quyết tâm học”, bà Niêng bộc bạch.

Ở lớp học nơi điểm trường Pa Ling, hơn 20 học viên đồng bào cũng mang theo khát vọng giản dị như vậy. Với những người chưa thạo tiếng phổ thông, cô giáo Hồ Thị K’Lỡi kiên nhẫn giảng bài bằng cả tiếng dân tộc và tiếng Việt, giúp con chữ đến gần hơn với từng người.

Lớp học xóa mù chữ tại điểm trường Pa Ling còn có hơn 20 học viên đồng bào khác. Hằng đêm, họ cùng nhau soi đèn đến lớp.

“Đồng hành cùng học viên, chúng tôi hiểu họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc học. Nhưng điều đáng mừng là đến nay chưa có ai bỏ học giữa chừng. Nhờ nỗ lực của từng người, phần lớn học viên đã đọc thông, viết thạo. Hiện lớp đang tập trung rèn kỹ năng tính toán cơ bản”, cô giáo Phan Ngọc Ánh – giáo viên phụ trách lớp xóa mù chữ tại điểm trường Pa Ling chia sẻ.

Theo UBND xã Tà Rụt, sau gần 6 tháng triển khai, hơn 200 học viên đã tiếp thu tốt kiến thức. Dự kiến, các lớp sẽ bế giảng vào cuối năm 2026, với tiêu chí đầu ra là học viên đọc thông, viết thạo và thực hiện được các phép tính cơ bản.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận tri thức”, thời gian qua, ngành đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Các lớp học được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng vùng, đặc biệt ưu tiên khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, toàn tỉnh đã mở 25 lớp xóa mù chữ với 499 học viên tham gia.

Một lớp xóa mù chữ tại xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Từ những lớp học đêm le lói ánh đèn nơi bản làng, “con chữ” đang lặng lẽ thắp sáng tri thức, rút ngắn khoảng cách, nâng cao dân trí và mở ra cánh cửa tương lai cho người dân vùng sâu, vùng xa.