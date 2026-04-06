Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.
Năm học 2026–2027, Hà Nội có 81.448 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập. Trong khi đó, số học sinh tốt nghiệp THCS ước khoảng 147.000 em, khiến tỷ lệ trúng tuyển vào hệ công lập chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm gần đây.
Theo công bố, trong tổng số chỉ tiêu này, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.300 học sinh. Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 em. Bốn trường THPT chuyên của thành phố tuyển tổng cộng hơn 2.700 học sinh.
So với năm trước, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội gần như không thay đổi. Tuy nhiên, số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay tăng khoảng 20.000 em, khiến mức cạnh tranh vào lớp 10 công lập tăng đáng kể.
Theo tính toán, chỉ khoảng hơn một nửa học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào học tại các trường công lập. Con số này thấp hơn gần 10 điểm phần trăm so với các năm trước.
Tỷ lệ trúng tuyển có thể tăng nhẹ trong trường hợp một số trường THPT dự kiến hoạt động từ năm học tới được giao chỉ tiêu. Các trường này gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) và THPT Việt Hùng (xã Đông Anh).
Nhiều trường điều chỉnh chỉ tiêu
Trong 119 trường THPT công lập không chuyên, hơn 30 trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh, phổ biến từ 45 đến 90 học sinh. Hơn 20 trường giảm chỉ tiêu, còn lại giữ ổn định so với năm ngoái.
Một số trường tăng đáng kể chỉ tiêu như THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất với mức tăng 135 học sinh; THPT Sóc Sơn, THPT Đa Phúc và THPT Thạch Thất cùng tăng khoảng 90 học sinh.
Ở chiều ngược lại, một số trường giảm chỉ tiêu như THPT Phạm Hồng Thái giảm 135 học sinh, THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân và THPT Khương Đình đều giảm 90 học sinh.
Phần lớn các trường trung tâm có quy mô tuyển sinh ổn định, như THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa hay THPT Mỹ Đình.
Đối với hệ chuyên, cả bốn trường THPT chuyên của Hà Nội giữ ổn định số lớp và chỉ tiêu tuyển sinh như năm ngoái, với tổng 2.730 học sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển 840 học sinh, Trường THPT chuyên Chu Văn An tuyển 665, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 700 và Trường THPT chuyên Sơn Tây tuyển 525.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 dự kiến tiếp tục thu hút lượng lớn thí sinh tham dự, trong bối cảnh số học sinh tốt nghiệp THCS tăng mạnh, tạo áp lực cạnh tranh cao vào hệ công lập.
