Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%

Thứ hai, 07:12 06/04/2026 | Giáo dục

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.

Năm học 2026–2027, Hà Nội có 81.448 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập. Trong khi đó, số học sinh tốt nghiệp THCS ước khoảng 147.000 em, khiến tỷ lệ trúng tuyển vào hệ công lập chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm gần đây.

Theo công bố, trong tổng số chỉ tiêu này, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.300 học sinh. Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 em. Bốn trường THPT chuyên của thành phố tuyển tổng cộng hơn 2.700 học sinh.

So với năm trước, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội gần như không thay đổi. Tuy nhiên, số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay tăng khoảng 20.000 em, khiến mức cạnh tranh vào lớp 10 công lập tăng đáng kể.

Theo tính toán, chỉ khoảng hơn một nửa học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào học tại các trường công lập. Con số này thấp hơn gần 10 điểm phần trăm so với các năm trước.

Tỷ lệ trúng tuyển có thể tăng nhẹ trong trường hợp một số trường THPT dự kiến hoạt động từ năm học tới được giao chỉ tiêu. Các trường này gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) và THPT Việt Hùng (xã Đông Anh).

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55% - Ảnh 1.

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10, tỷ lệ vào công lập giảm còn 55%. (Ảnh minh họa)

Nhiều trường điều chỉnh chỉ tiêu

Trong 119 trường THPT công lập không chuyên, hơn 30 trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh, phổ biến từ 45 đến 90 học sinh. Hơn 20 trường giảm chỉ tiêu, còn lại giữ ổn định so với năm ngoái.

Một số trường tăng đáng kể chỉ tiêu như THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất với mức tăng 135 học sinh; THPT Sóc Sơn, THPT Đa Phúc và THPT Thạch Thất cùng tăng khoảng 90 học sinh.

Ở chiều ngược lại, một số trường giảm chỉ tiêu như THPT Phạm Hồng Thái giảm 135 học sinh, THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân và THPT Khương Đình đều giảm 90 học sinh.

Phần lớn các trường trung tâm có quy mô tuyển sinh ổn định, như THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa hay THPT Mỹ Đình.

Đối với hệ chuyên, cả bốn trường THPT chuyên của Hà Nội giữ ổn định số lớp và chỉ tiêu tuyển sinh như năm ngoái, với tổng 2.730 học sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển 840 học sinh, Trường THPT chuyên Chu Văn An tuyển 665, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 700 và Trường THPT chuyên Sơn Tây tuyển 525.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 dự kiến tiếp tục thu hút lượng lớn thí sinh tham dự, trong bối cảnh số học sinh tốt nghiệp THCS tăng mạnh, tạo áp lực cạnh tranh cao vào hệ công lập.

Lệ Thu
Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ

Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ

Giáo dục - 3 ngày trước

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Từ tháng 5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID

Từ tháng 5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Từ tháng 5/2026, Nghị định 88/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định quản lý dữ liệu của người học trên VNeID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Giáo dục - 5 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học, kiểm soát chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 2.900 trường học trên địa bàn.

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới.

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Giáo dục - 6 ngày trước

Nữ sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD từ Wesleyan University, Mỹ.

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Giáo dục - 1 tuần trước

Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…

Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Giáo dục - 1 tuần trước

Từng đạp xe 12 km đi học ở vùng lũ Quảng Bình, TS Phạm Anh Tuấn nay là nhà khoa học lọt top 2% ảnh hưởng nhất thế giới, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Giáo dục

Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Giáo dục
Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Giáo dục
Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Giáo dục
Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Giáo dục

