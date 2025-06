Trường Thịnh Phát - Cung cấp giá trị hoàn hảo cho văn phòng của bạn

Với kinh nghiệm chuyên sâu, Trường Thịnh Phát không chỉ đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của khách hàng mà còn cung cấp giải pháp in ấn tối ưu cùng các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật chuyên nghiệp.

Giới thiệu tổng quan về Trường Thịnh Phát

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát với mục tiêu trở thành đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực cung cấp và sửa chữa thiết bị văn phòng. Trải qua nhiều năm hoạt động, công ty đã xây dựng được đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và chính sách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Trường Thịnh Phát đã không ngừng cập nhật công nghệ mới, mở rộng danh mục sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các thành viên của Trường Thịnh Phát luôn cập nhật kiến thức mới và được đào tạo sâu về kỹ năng chuyên môn, nhằm tiếp thu những công nghệ hiện đại và đa dạng, phục vụ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp lớn nhỏ hay hộ gia đình.

Danh mục sản phẩm được cung cấp tại Trường Thịnh Phát

Trường Thịnh Phát cung cấp thiết bị văn phòng đa dạng, đáp ứng toàn diện nhu cầu cho cá nhân hay doanh nghiệp, trường học và tổ chức. Thương hiệu tập trung cung cấp các sản phẩm thiết bị văn phòng chất lượng cao, được nhập khẩu chính hãng, đầy đủ chứng nhận từ các thương hiệu uy tín tại Việt Nam và cả trên thế giới như Ricoh, Toshiba, Canon, Xerox, HP, Brother,... Các dòng sản phẩm cung cấp bao gồm:

Máy photocopy: bao gồm trắng đen và màu với đa chức năng như in, scan, copy, fax, linh hoạt đáp ứng nhu cầu người dùng với đa dạng công suất từ thấp đến cao.

Máy in: sở hữu công nghệ in laser, in phun màu, in kim với đơn năng hoặc đa chức năng kết hợp với công nghệ tiên tiến và được người dùng ưa chuộng, đặc biệt là các dòng sản phẩm mới như máy in Canon 243Dw, Brother L2701Dw, HP 4003dw,...

Máy scan: chuyển đổi số dễ dàng cho đa dạng các loại tài liệu từ ngắn đến dài (dưới 6 mét), từ nhỏ đến lớn (tối đa khổ A3) hay từ mỏng đến dày (nhỏ hơn 7mm).

Máy hủy giấy: hỗ trợ bảo mật các thông tin quan trọng, tối ưu không gian làm việc. Ngoài giấy, nó còn hủy được các thông tin được lưu trữ trong thẻ card và đĩa CD, giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu.

Máy đếm tiền: đếm chính xác và có khả năng phân loại cũng như kiểm soát lượng tiền giả đầu vào, phù hợp cho các quầy giao dịch, ngân hàng hay văn phòng tài chính.

Máy tính để bàn và laptop: cung cấp nhiều cấu hình khác nhau, linh hoạt cho từng nhu cầu học tập, làm việc văn phòng, thiết kế đồ họa hay lập trình.

Máy chiếu: thiết bị không thể thiếu cho các buổi hội họp, giảng dạy và trình chiếu, đảm bảo hiển thị rõ hình ảnh tùy theo môi trường sử dụng.

Một số linh kiện khác: bao gồm mực in đa dạng, dây cáp, bàn phím, chuột vi tính,... cùng một số linh kiện liên quan đến thiết bị văn phòng.

Dịch vụ tận nơi tại Trường Thịnh Phát

Dịch vụ giao lắp và hướng dẫn sử dụng tận nơi

Đối với khách hàng ở khu vực trung tâm và một số vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh, Trường Thịnh Phát có dịch vụ giao hàng tận nơi. Trường Thịnh Phát luôn có đội ngũ kỹ thuật viên trực tiếp lắp đặt tại văn phòng, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thiết bị cũng như lưu ý trong quá trình vận hành, để tuổi thọ thiết bị được đảm bảo dài lâu.

Đối với các khách hàng ở xa, Trường Thịnh Phát luôn đóng gói kỹ hơn và gửi đi theo nhu cầu của khách hàng sao cho tiện lợi nhất. Sau đó, các kỹ thuật viên có chuyên môn sẽ hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng từ xa thông qua các nền tảng online.

Dịch vụ nạp mực, bảo trì và sửa chữa

Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, Trường Thịnh Phát luôn hỗ trợ nhanh chóng các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Công ty nhận nạp mực, thay thế linh kiện và bảo trì cho máy in, máy photocopy (tận nơi cho khu vực nội thành Hồ Chí Minh) với mực in chất lượng cao, đảm bảo bản in rõ nét và tiết kiệm chi phí vận hành.

Không chỉ vậy, Trường Thịnh Phát còn nhận sửa chữa các thiết bị văn phòng từ lỗi đơn giản cho đến phức tạp. Quy trình sửa chữa được thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch và báo giá rõ ràng trước khi thực hiện, cam kết mang lại sự hài lòng và an tâm tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Trong nhiều năm qua, Trường Thịnh Phát không ngừng nỗ lực hoàn thiện và mở rộng sản phẩm cũng như tăng cường dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thương hiệu tự hào là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình hiện đại hóa và mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TM DV Trường Thịnh Phát

Địa chỉ: 756-758 Trường Chinh, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại: 028.6682.0607 - 0901.846.706 - 0901.846.707

Email: info@truongthinhphat.net.vn

