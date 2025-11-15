Khu vực nào của Hà Nội được tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026?
GĐXH - Dưới đây là địa bàn của Hà Nội được áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại khu vực Hà Nội
Đối tượng áp dụng
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:
+ Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
+ Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.
Danh mục địa bàn Hà Nội được áp dụng tăng lương tối thiểu vùng
- Vùng I, gồm các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hoà, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hoà Phú, Quảng Bị, Yên Bài, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hoà Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Hoài Đức, Dương Hoà, Sơn Đồng, An Khánh, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Ô Diên, Liên Minh.
- Vùng II, gồm các xã, phường còn lại.
Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:
|
Vùng
|
Mức lương tối thiểu tháng
|
Mức lương tối thiểu giờ
|
Vùng I
|
5.310.000
|
25.500
|
Vùng II
|
4.730.000
|
22.700
|
Vùng III
|
4.140.000
|
20.000
|
Vùng IV
|
3.700.000
|
17.800
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh BìnhĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồngĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/thángĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giápĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.
Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?Đời sống - 16 giờ trước
Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?
Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệtĐời sống - 17 giờ trước
Hàng nghìn con giun đất bò kín vỉa hè khu đô thị tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) rồi chết la liệt khiến nhiều người kinh hãi.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuầnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.
Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà NẵngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người dân miền núi xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) trải qua phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc ThạchĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.
'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh HóaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giápĐời sống
GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.