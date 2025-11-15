Mới nhất
Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt

Thứ bảy, 08:21 15/11/2025 | Đời sống
Hàng nghìn con giun đất bò kín vỉa hè khu đô thị tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) rồi chết la liệt khiến nhiều người kinh hãi.

Ngày 14/11, người dân sống tại một khu đô thị lớn ở phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ chứng kiến hàng nghìn con giun đất trồi lên mặt đất, bò thành từng mảng dày đặc trên vỉa hè. Cảnh tượng lạ khiến nhiều người tò mò, thậm chí lo ngại có điều bất thường dưới lòng đất.

Người dân cho biết khu vực này trước đó có mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi, sau đó nắng nóng, khô ráo kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên sáng nay, giun đất bất ngờ xuất hiện dày đặc trên vỉa hè bao quanh bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính khu đô thị.

Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt - Ảnh 1.

Hàng nghìn con giun đất xuất hiện dày đặc trên vỉa hè khu đô thị. Ảnh: N.X

Một số cư dân dùng điện thoại ghi lại hiện tượng lạ, có người mang thùng và bao tải để gom giun cho gia súc, gia cầm ăn. Đến trưa, trời nắng gắt khiến phần lớn số giun chết khô.

“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn rợn hết người”, anh Nguyễn Quốc Triều (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ.

Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt - Ảnh 2.

Đến trưa cùng ngày, nắng gắt khiến phần lớn số giun đất bị chết khô trên vỉa hè. Ảnh: N.X

Trước đó cuối năm 2024, hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại Vũng Tàu khi hàng nghìn con giun bò lên tường sau một trận mưa lớn.

Theo các chuyên gia, giun trồi lên mặt đất có thể vì thiếu oxy trong đất, thay đổi nhiệt độ, thời tiết hoặc khu vực trú ngụ bị bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân…  Các chuyên gia cho rằng, đây là hiện tượng tự nhiên bình thường nên người dân không cần lo lắng.

Hà Nam
Cùng chuyên mục

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Đời sống - 1 giờ trước

Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.

Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà Nẵng

Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà Nẵng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dân miền núi xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) trải qua phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thành công của 4 con giáp này không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ, kiên định và khả năng nắm bắt thời điểm vàng trong cuộc đời.

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây dù sinh ra trong nghịch cảnh vẫn luôn giữ được tinh thần vững vàng, càng trải qua khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, kiên định và thành công hơn.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo BHXH Việt Nam, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Từ 2026, lương tối thiểu vùng tăng theo đó làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh.

Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vong

Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 13/11, tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải cẩu khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Xem nhiều

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, 5 chữ số cuối ngày sinh Âm lịch này được xem là may mắn nhất, mang đến phú quý, hạnh phúc và bình an trọn đời.

Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tay
Đời sống

Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tay

Đời sống
4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu
Đời sống

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

Đời sống
Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?
Đời sống

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch
Đời sống

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Đời sống

Tòa soạn Quảng cáo
Top