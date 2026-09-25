Tin sáng 25/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; học sinh lớp 9 dùng chổi cước tác động vào học sinh lớp 7 tại Lào Cai

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Báo SK&ĐS thông tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng trong những ngày tới, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi Trung thu và du lịch vùng núi.

Tuy nhiên, từ khoảng giữa đến cuối tuần sau, thời tiết miền Bắc có khả năng thay đổi khi không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Theo nhận định ban đầu, khoảng đêm thứ Tư, ngày thứ Năm tuần sau, gió đông bắc có thể tăng cường xuống miền Bắc. Khi đó, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, đồng thời nhiệt độ giảm.

Một số mô hình dự báo cũng đã bắt đầu cho thấy tín hiệu về đợt không khí lạnh này. Tuy nhiên, đây mới là dự báo ở thời hạn khá xa, diễn biến cụ thể còn có thể thay đổi và cần tiếp tục cập nhật trong những ngày tới. Như vậy, từ nay đến khoảng thứ Tư tuần sau, Bắc Bộ cơ bản vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 31-34 độ C.

Từ 1/10, thời tiết có xu hướng chuyển sang nhiều mây và xuất hiện mưa dông. Ngày 1/10, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ dao động 25-32 độ C. Đến ngày 4/10, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào; nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều trường quân đội tuyển sinh bổ sung, mức điểm từ 21,8

Theo Tiền phong, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại một số trường Quân đội năm 2026 với mức điểm từ 21,8 - 26,27.

Theo đó, các trường xét tuyển bổ sung dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải đã tham gia sơ tuyển và được một trường Quân đội thông báo đủ điều kiện sơ tuyển.

Trong đó, nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

(Ảnh minh họa)

Học sinh lớp 9 dùng chổi cước tác động vào học sinh lớp 7 tại Lào Cai

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, khoảng 13h ngày 22/9, trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải xảy ra vụ việc liên quan đến 2 học sinh. Cụ thể, em P.T.D, học sinh lớp 9, đã dùng chổi cước tác động vào người em H.A.T, học sinh lớp 7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Mù Cang Chải đã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Địa phương cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình của hai học sinh đưa em H.A.T đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bên cạnh đó, nhà trường được yêu cầu quán triệt học sinh toàn trường về việc ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè; tiếp tục triển khai các biện pháp giáo dục đạo đức, phòng, chống bạo lực học đường, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

Khoảng 13h ngày 22/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải xảy ra vụ việc học sinh lớp 9 dùng chổi cước tác động vào học sinh lớp 7. (ảnh MXH).



Hà Nội xử lý hơn 1.180 vụ vi phạm thị trường trong quý III/2026

Theo Tin tức và Dân tộc, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội vừa báo cáo kết quả hoạt động trong quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Theo báo cáo, trong quý III/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 1.261 vụ kiểm tra, trong đó có 33 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ và 1.228 vụ kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 1.181 vụ vi phạm.

Trong tổng số vụ xử lý, có 286 vụ phối hợp với cơ quan Công an, 8 vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 22 vụ xử lý phối hợp liên ngành. Đáng chú ý, 26 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trị giá hàng hóa tịch thu trong quý hơn 2,354 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả trị giá gần 5,96 tỷ đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 12,907 tỷ đồng; số tiền thu buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, số tiền bán hàng hóa tịch thu đạt gần 1,896 tỷ đồng, cùng hơn 568 triệu đồng tiền nộp phạt khác và tiền lãi đã nộp.

Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra mặt hàng bánh Trung thu.

Cô gái Nghệ An bị lừa bán sang nước ngoài, ép kết hôn

Ngày 24/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị đưa chị L.T.K.C. (SN 2000, trú xã Tương Dương) trở về quê sau thời gian ở nước ngoài.

Trước đó, chị C. bị một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Tin lời, chị C. bị đưa qua biên giới rồi bán cho một người đàn ông để ép kết hôn. Trong thời gian ở nước ngoài, chị C. bị bạo hành, đe dọa. Chị C. tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ người thân và Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) để cầu cứu.

Công an xã Lượng Minh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Công an xã Lượng Minh hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình. ẢNH: C.A

Ngày 21/9, chị C. được hỗ trợ trở về quê nhà an toàn và đoàn tụ với gia đình. Qua vụ việc, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc làm, môi giới kết hôn và đưa người ra nước ngoài.

Tin sáng 19/9: Miền Bắc tạnh ráo đến cuối tháng 9; dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027 GĐXH - Theo dự báo, khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 9/2026 ở khu vực Bắc Bộ thời tiết cơ bản là tạnh ráo, chưa có dấu hiệu của đợt mưa lớn diện rộng.



