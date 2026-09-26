CSGT soi camera tìm nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy kẹp 3 trên phố Hà Nội

| Đời sống

Từ clip xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm, CSGT trích xuất dữ liệu camera, xác định nhóm thanh niên đang làm việc tại một công trường ở Khu đô thị Ciputra.

Ngày 25/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết làm rõ nhóm thanh niên liên quan hình ảnh vi phạm giao thông được phản ánh trên đường Phạm Hùng.

Trước đó, đơn vị nhận thông tin về một thanh niên lái xe máy chở theo 2 người trên đường Phạm Hùng, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng triển khai xác minh.

Qua phối hợp rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera, lực lượng CSGT xác định xe máy biển số 29D1-XXX.XX thường xuyên đi qua các tuyến Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Khu đô thị Ciputra.

Từ đặc điểm phương tiện và hành trình di chuyển, lực lượng chức năng nhận định những người liên quan có thể đang làm việc tại các công trường xây dựng trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 6 sau đó phối hợp Công an các phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô và Từ Liêm rà soát các công trình dọc những tuyến đường trên.

Kết quả, lực lượng chức năng xác định 3 thanh niên đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Khu đô thị Ciputra, gồm B.Đ.T. (SN 2008), T.G.B. (SN 2009) và B.V.D. (SN 2010).

- Ảnh 1.

CSGT làm việc với nhóm thanh niên kẹp 3 trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

Tại buổi làm việc ngày 25/9 tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6, B.Đ.T. thừa nhận khoảng 7h30 ngày 23/9 lái xe máy chở T.G.B. và B.V.D. trên đường Phạm Hùng. Cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định B.Đ.T. có các vi phạm gồm: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Hai người được chở cũng bị lập biên bản về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người liên quan và tiếp tục xử lý theo quy định.

CSGT soi camera tìm nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy kẹp 3 trên phố Hà Nội - Ảnh 2.Hé lộ nguyên nhân vụ cô gái đi xe máy điện va chạm xe buýt, bị dập nát cánh tay ở Hà Nội

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy điện trên đường Phạm Hùng khiến một cô gái trẻ bị cuốn vào gầm, chấn thương nặng.

Minh Quang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.