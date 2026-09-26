7 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/9, miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/9, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, ở mức 31-33 độ.

Khu vực Trung và Nam Bộ sau nhiều ngày mưa lớn nay có xu hướng giảm dần. Cụ thể, ngày 26/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác; cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh, thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nhiều xã, phường ở 7 địa phương này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các khu vực khác trên cả nước thời tiết ổn định khi mưa rào và dông xuất hiện vài nơi.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nhiều xã, phường ở 7 địa phương này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 26/9/2026 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa dồn vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.