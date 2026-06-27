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Từ 1/7/2026, thực hiện quy định mới khi sát hạch lái xe, hàng triệu người nên biết

Thứ bảy, 11:57 27/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo Thông tư mới của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2026, chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng về đào tạo và sát hạch lái xe.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025). Trong đó quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2026 (bãi bỏ Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe).

Từ 1/7/2026, thực hiện quy định mới khi sát hạch lái xe, hàng triệu người nên biết - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2026, chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng về đào tạo và sát hạch lái xe. Ảnh minh họa: T.N

Tại Điều 24 về điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, quy định về sát hạch mới có nhiều nội dung chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Học viên phải thi tuần tự từ lý thuyết đến hai bài thi thực hành và tình huống với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Số câu hỏi lý thuyết trong bài sát hạch mô tô hạng A, A1 tăng từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút lên 27 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 36/40 câu.

Số câu hỏi bài thi sát hạch ô tô hạng B tăng từ 30 câu lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 45/50 câu. Người thi không thể "học mẹo, thi mẹo".

Nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô bổ sung cách xử lý tình huống giả định trên đường như: Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…

Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô tối thiểu 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và bảo đảm có đầy đủ tình huống giao thông gồm: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Người thi phải thực hiện 12 bài sát hạch.

Từ 1/7/2026, thực hiện quy định mới khi sát hạch lái xe, hàng triệu người nên biết - Ảnh 2.Từ 1/7/2026, hàng triệu người nên nắm rõ quy định mới khi thực hiện sát hạch lái xe

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, công tác đào tạo và sát hạch lái xe tại Việt Nam sẽ áp dụng hàng loạt thay theo Nghị định 94/2026/NĐ-CP. Dưới đây là các thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.

Từ 1/7/2026, thực hiện quy định mới khi sát hạch lái xe, hàng triệu người nên biết - Ảnh 3.Những đề xuất mới trong đào tạo, sát hạch lái xe

Giáo viên dạy thực hành lái ô tô phải có bằng trung cấp nghề, xe tập lái có niên hạn không quá 20 năm kể từ năm sản xuất… là những đề xuất sửa đổi mới nhất trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.

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