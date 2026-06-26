Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?
GĐXH - Dưới đây là các thông tin cụ thể về bảng lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên 8%.
Từ 1/7/2026, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thay đổi?
Từ ngày 1/7/2026, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thay đổi lớn do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thêm 8%. Việc này sẽ kéo theo thu nhập thực tế của người lao động trong khu vực công tăng lên một cách đồng bộ.
Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng:
Mức cũ: 2.340.000 đồng/tháng.
Mức mới (từ 1/7/2026): 2.530.000 đồng/tháng (tăng thêm 190.000 đồng/tháng, tương đương khoảng 8%).
Do hiện tại hệ thống lương vẫn tính theo quy định cũ nên khi lương cơ sở tăng, toàn bộ các bảng lương đều sẽ tăng theo:
Tiền lương = Mức lương cơ sở mới (2.530.000 đồng/tháng) x Hệ số lương hưởng.
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang áp dụng 5 bảng lương (theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW) theo lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng (Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP).
Từ ngày 1/7/2026, Việt Nam chưa bãi bỏ lương cơ sở và chưa áp dụng các bảng lương mới bằng số tiền cụ thể theo vị trí việc làm. Do đó, hệ thống bảng lương vẫn được duy trì theo Nghị quyết số 27-NQ/TW nhưng áp dụng mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng (Nghị định 161/2026/NĐ-CP).
Bảng lương mới theo vị trí việc làm dành cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang gồm:
Bảng 1: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Chia theo loại A3, A2, A1, B, C...).
Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Bảng 3: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân (tính theo cấp bậc quân hàm).
Bảng 4: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân.
Bảng 5: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.
Trả lương theo vị trí việc làm là gì?
Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng.
Trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ:
Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.
Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm; mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn "cào bằng" giữa mọi ngành như hiện nay.
Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.
Như vậy, trả lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.
Từ 1/7/2026: Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, từ 1/7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.
3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong thángĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 5 âm lịch 2026 cho thấy, 3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng.
Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Qua rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 142/215 bến, bãi ven sông hoạt động không phép hoặc hết phép. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu việc thành lập tổ công tác liên ngành nhằm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các bến, bãi vi phạm.
Muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe, người dân cần nắm rõ thông tin nàyĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.
19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhậtĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở raĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào Phiên trọng thể. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ.
Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịchĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có đầu óc nhanh nhạy và năng lực kiếm tiền nổi bật.
Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạtĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh, lập biên bản xử phạt một người phụ nữ có hành vi liều lĩnh đứng livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Càng có tuổi càng trẻ: 4 con giáp này luôn tràn đầy năng lượng tích cựcĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Nhờ luôn giữ thái độ lạc quan, 4 con giáp này thường gặt hái thành công trong sự nghiệp, đồng thời duy trì được nguồn năng lượng trẻ trung theo năm tháng.
3 con giáp gặp thời trong tháng 5 âm lịch, được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc thăng hoa, có tuổi tình duyên nở rộ bất ngờĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH – Không chỉ được hỗ trợ trong công việc, các con giáp này còn có cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng các mối quan hệ và đón nhận những tin vui bất ngờ.
Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mớiĐời sống
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.