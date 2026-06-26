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Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Thứ sáu, 07:02 26/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Dưới đây là các thông tin cụ thể về bảng lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên 8%.

Từ 1/7/2026, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thay đổi?

Từ ngày 1/7/2026, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thay đổi lớn do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thêm 8%. Việc này sẽ kéo theo thu nhập thực tế của người lao động trong khu vực công tăng lên một cách đồng bộ.

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng:

Mức cũ: 2.340.000 đồng/tháng.

Mức mới (từ 1/7/2026): 2.530.000 đồng/tháng (tăng thêm 190.000 đồng/tháng, tương đương khoảng 8%).

Do hiện tại hệ thống lương vẫn tính theo quy định cũ nên khi lương cơ sở tăng, toàn bộ các bảng lương đều sẽ tăng theo:

Tiền lương = Mức lương cơ sở mới (2.530.000 đồng/tháng) x Hệ số lương hưởng.

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026? - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2026, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thay đổi lớn do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thêm 8%. Ảnh minh họa: TL

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang áp dụng 5 bảng lương (theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW) theo lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng (Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP).

Từ ngày 1/7/2026, Việt Nam chưa bãi bỏ lương cơ sở và chưa áp dụng các bảng lương mới bằng số tiền cụ thể theo vị trí việc làm. Do đó, hệ thống bảng lương vẫn được duy trì theo Nghị quyết số 27-NQ/TW nhưng áp dụng mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng (Nghị định 161/2026/NĐ-CP).

Bảng lương mới theo vị trí việc làm dành cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang gồm:

Bảng 1: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Chia theo loại A3, A2, A1, B, C...).

Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảng 3: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân (tính theo cấp bậc quân hàm).

Bảng 4: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân.

Bảng 5: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Trả lương theo vị trí việc làm là gì?

Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng.

Trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ:

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm; mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn "cào bằng" giữa mọi ngành như hiện nay.

Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.

Như vậy, trả lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026? - Ảnh 2.Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo đó, bảng lương của công an cũng có sự thay đổi.

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026? - Ảnh 3.Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8%, bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể.

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