Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/5 - 8/6/2026.
Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 27/5-8/6/2026
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 27/5-8/6/2026.
Danh sách bị phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Thời gian
vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
27/05/2026
03:54:29
Ô tô
36A-375.98
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
27/05/2026
05:32:53
Ô tô
36A-356.28
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
27/05/2026
05:35:13
Ô tô
36K-255.32
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4
27/05/2026
06:05:38
Ô tô
36H-027.17
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
5
27/05/2026
06:13:32
Ô tô
36H-107.90
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
6
27/05/2026
06:35:11
Ô tô
36H-076.93
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
7
27/05/2026
06:39:15
Ô tô
36A-129.68
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
8
27/05/2026
06:46:22
Ô tô
36A-319.96
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
9
27/05/2026
06:57:47
Ô tô
36K-844.40
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
10
27/05/2026
07:11:22
Ô tô
36A-857.63
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
11
27/05/2026
07:39:07
Ô tô
36A-163.00
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
12
27/05/2026
07:46:03
Ô tô
36C-198.15
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
13
27/05/2026
08:04:29
Ô tô
36A-656.07
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
14
27/05/2026
08:21:44
Ô tô
36A-463.30
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
15
27/05/2026
09:00:02
Ô tô
36C-215.17
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16
27/05/2026
09:10:44
Ô tô
36A-998.00
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17
27/05/2026
10:40:40
Ô tô
36C-231.94
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
18
27/05/2026
11:19:30
Ô tô
36K-844.86
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19
27/05/2026
12:47:02
Ô tô
36A-680.79
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20
28/05/2026
05:19:25
Ô tô
36A-535.62
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
21
28/05/2026
06:25:23
Ô tô
36A-994.21
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
22
28/05/2026
06:31:10
Ô tô
36B-394.41
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
23
28/05/2026
06:40:14
Ô tô
88A-454.99
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
24
28/05/2026
06:46:22
Ô tô
36A-461.07
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
25
28/05/2026
07:04:21
Ô tô
36A-631.40
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
26
28/05/2026
07:06:02
Ô tô
36A-358.63
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
27
28/05/2026
07:08:01
Ô tô
36K-444.37
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
28
28/05/2026
07:22:09
Ô tô
30T-9350
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
29
28/05/2026
08:11:45
Ô tô
36A-795.19
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
30
28/05/2026
09:03:30
Ô tô
30G-377.41
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
31
28/05/2026
09:29:31
Ô tô
36A-839.29
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
32
28/05/2026
09:56:53
Ô tô
36A-169.45
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
33
28/05/2026
11:52:58
Ô tô
36A-990.64
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
34
28/05/2026
14:30:47
Ô tô
36A-612.48
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
35
28/05/2026
14:53:19
Ô tô
36K-181.39
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
36
28/05/2026
14:57:24
Ô tô
36A-726.08
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
37
28/05/2026
15:36:38
Ô tô
36A-126.84
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
38
28/05/2026
16:47:48
Ô tô
36A-636.47
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
39
28/05/2026
17:19:00
Ô tô
36B-429.95
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
40
28/05/2026
17:24:20
Ô tô
36A-809.99
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
41
28/05/2026
17:41:32
Ô tô
30G-918.57
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
42
28/05/2026
17:45:15
Ô tô
36A-964.45
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
43
28/05/2026
17:45:47
Ô tô
29H-237.07
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
44
28/05/2026
17:56:09
Ô tô
36K-444.37
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
45
29/05/2026
05:21:23
Ô tô
36A-535.62
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
46
29/05/2026
05:50:32
Ô tô
36A-428.93
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
47
29/05/2026
06:01:14
Ô tô
36A-283.16
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
48
29/05/2026
06:19:44
Ô tô
36K-264.46
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
49
29/05/2026
06:23:53
Ô tô
36A-393.68
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
50
29/05/2026
06:24:44
Ô tô
36C-153.01
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
51
29/05/2026
06:37:47
Ô tô
30M-586.58
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
52
29/05/2026
07:05:29
Ô tô
36A-642.54
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
53
29/05/2026
07:28:38
Ô tô
36K-660.91
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
54
29/05/2026
09:12:50
Ô tô
36A-459.07
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
55
29/05/2026
11:38:03
Ô tô
51G-535.63
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
56
29/05/2026
11:56:29
Ô tô
30A-230.18
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
57
29/05/2026
12:43:23
Ô tô
36H-071.35
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
58
29/05/2026
14:08:17
Ô tô
36A-417.47
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
59
29/05/2026
14:54:57
Ô tô
36K-087.59
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
60
29/05/2026
15:15:11
Ô tô
36C-523.77
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
61
29/05/2026
15:15:32
Ô tô
36K-016.83
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
62
29/05/2026
15:21:05
Ô tô
30E-224.52
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
63
29/05/2026
15:36:49
Ô tô
72A-371.52
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
64
29/05/2026
15:41:21
Ô tô
29A-348.09
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
65
29/05/2026
16:04:23
Ô tô
30M-4922
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
66
29/05/2026
16:05:50
Ô tô
30B-554.65
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
67
29/05/2026
16:19:47
Ô tô
36B-370.08
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
68
29/05/2026
16:41:40
Ô tô
36D-004.98
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
69
29/05/2026
16:45:39
Ô tô
36K-339.96
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
70
29/05/2026
16:50:42
Ô tô
36K-693.80
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
71
29/05/2026
16:56:24
Ô tô
36A-126.84
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
72
29/05/2026
17:15:04
Ô tô
36A-632.30
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
73
29/05/2026
17:31:12
Ô tô
36K-103.54
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
74
29/05/2026
17:52:11
Ô tô
36A-964.45
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
75
29/05/2026
17:56:53
Ô tô
36K-081.45
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
76
29/05/2026
17:58:56
Ô tô
36A-151.34
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
77
29/05/2026
18:01:30
Ô tô
36A-319.96
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
78
30/05/2026
09:40:35
Ô tô
36M-8465
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
79
30/05/2026
11:51:26
Ô tô
37K-814.82
Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh phía Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
30/05/2026
12:19:01
Ô tô
36A-487.73
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
30/05/2026
12:37:40
Ô tô
29E-105.15
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
30/05/2026
12:39:36
Ô tô
36A-630.98
KM760 Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
30/05/2026
12:44:26
Ô tô
36A-947.79
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
30/05/2026
12:50:37
Ô tô
36M-001.08
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
30/05/2026
13:05:14
Ô tô
36B-385.08
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
30/05/2026
13:21:09
Ô tô
36H-198.17
Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
30/05/2026
13:26:27
Ô tô
36C-326.15
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
88
30/05/2026
13:33:26
Ô tô
36K-383.53
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
30/05/2026
14:09:12
Ô tô
36A-766.95
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
90
30/05/2026
14:54:15
Ô tô
36C-273.03
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
30/05/2026
14:57:46
Ô tô
36A-817.93
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
92
30/05/2026
15:03:52
Ô tô
36K-861.22
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
93
30/05/2026
15:39:53
Ô tô
36A-227.28
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
94
30/05/2026
15:46:29
Ô tô
36H-076.93
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
95
30/05/2026
15:47:30
Ô tô
36C-109.65
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
96
30/05/2026
16:07:51
Ô tô
36K-173.09
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
31/05/2026
05:52:19
Ô tô
36B-591.87
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
98
31/05/2026
08:10:02
Ô tô
36B-429.53
Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
31/05/2026
09:08:46
Ô tô
36A-897.37
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
31/05/2026
09:20:07
Ô tô
36K-984.64
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
101
31/05/2026
10:04:44
Ô tô
36H-098.96
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
31/05/2026
10:21:53
Ô tô
36A-597.39
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103
31/05/2026
10:44:36
Ô tô
36H-024.44
KM840 Trái Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
31/05/2026
10:59:54
Ô tô
36K-167.61
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
31/05/2026
11:34:29
Ô tô
36A-894.15
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
106
31/05/2026
12:04:09
Ô tô
29E-622.53
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107
31/05/2026
12:19:02
Ô tô
36K-163.98
KM72+340 phải QL47-Đông Quang-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
108
31/05/2026
17:38:27
Ô tô
36A-213.85
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
01/06/2026
07:48:02
Ô tô
30B-216.93
Ngã tư Big C - Phía Đại lộ Lê Lợi, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110
01/06/2026
17:47:45
Ô tô
36K-444.37
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
111
03/06/2026
08:21:04
Ô tô
36A-951.09
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112
03/06/2026
09:20:11
Ô tô
36A-775.10
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113
03/06/2026
16:44:01
Ô tô
30K-602.31
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
114
04/06/2026
10:29:51
Ô tô
30M-774.90
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
115
04/06/2026
14:07:25
Ô tô
36A-992.99
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
06/06/2026
12:03:06
Ô tô
36K-279.08
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
117
06/06/2026
15:19:48
Ô tô
36A-580.21
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
118
07/06/2026
08:28:58
Ô tô
36K-222.71
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
07/06/2026
08:42:10
Ô tô
29H-487.95
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
07/06/2026
08:44:45
Ô tô
36A-887.94
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
07/06/2026
08:53:35
Ô tô
30X-7849
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
07/06/2026
09:03:16
Ô tô
36A-388.91
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123
07/06/2026
09:03:17
Ô tô
36A-246.60
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124
07/06/2026
09:41:23
Ô tô
36K-098.01
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
125
07/06/2026
10:48:25
Ô tô
36B-397.41
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
07/06/2026
11:13:09
Ô tô
36A-454.06
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
07/06/2026
12:31:32
Ô tô
37A-722.22
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
07/06/2026
14:08:18
Ô tô
29E-046.69
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
07/06/2026
14:18:09
Ô tô
36K-381.56
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
07/06/2026
14:18:10
Ô tô
36K-050.5
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
131
07/06/2026
14:26:14
Ô tô
36A-882.11
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132
07/06/2026
14:27:54
Ô tô
36A-892.18
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
07/06/2026
14:27:55
Ô tô
36A-643.23
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134
08/06/2026
07:52:53
Ô tô
36A-218.21
Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
08/06/2026
09:18:20
Ô tô
30K-368.72
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
136
08/06/2026
14:55:15
Ô tô
36A-531.81
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
01/06/2026
07:55:42
Mô tô
36B7-270.27
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
138
01/06/2026
08:24:55
Mô tô
36B7-483.29
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
139
01/06/2026
08:51:43
Mô tô
36C2-412.14
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, lề đường Quang Trung, hướng về TP Vinh, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
140
01/06/2026
08:53:42
Mô tô
36B2-563.32
Ngã tư Phú Sơn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
141
01/06/2026
09:54:16
Mô tô
36D1-595.86
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
142
01/06/2026
11:05:36
Mô tô
36B6-017.20
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
143
01/06/2026
15:36:14
Mô tô
36AC-646.56
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
144
02/06/2026
08:57:31
Mô tô
36AC-074.41
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
145
02/06/2026
09:08:13
Mô tô
36B8-552.73
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
146
02/06/2026
09:16:37
Mô tô
36B3-853.78
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
147
02/06/2026
09:30:19
Mô tô
36B7-209.31
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
148
02/06/2026
09:33:52
Mô tô
36AC-766.00
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
149
02/06/2026
09:41:28
Mô tô
36AC-608.52
Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
150
02/06/2026
10:13:22
Mô tô
36B6-799.38
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
151
02/06/2026
10:24:58
Mô tô
36C2-412.14
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
152
03/06/2026
08:15:29
Mô tô
36B7-836.30
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
153
04/06/2026
08:57:19
Mô tô
36BB-109.37
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
154
04/06/2026
09:58:09
Mô tô
36AC-590.99
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
04/06/2026
12:59:16
Mô tô
36AC-058.20
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156
04/06/2026
14:07:25
Mô tô
36AB-479.42
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
04/06/2026
17:35:32
Mô tô
36B4-850.46
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
158
06/06/2026
09:50:27
Mô tô
36AB-945.79
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
159
06/06/2026
12:12:36
Mô tô
36B1-171.17
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
160
06/06/2026
16:00:03
Mô tô
36AB-950.43
Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
161
06/06/2026
16:37:08
Mô tô
36B8-890.08
Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
162
07/06/2026
07:47:10
Mô tô
36AC-558.54
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
163
07/06/2026
07:49:28
Mô tô
36B1-657.66
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
164
07/06/2026
15:56:37
Mô tô
36B6-060.79
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
165
07/06/2026
16:27:19
Mô tô
36AC-766.24
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
166
07/06/2026
17:07:28
Mô tô
36B4-492.35
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
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