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Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Thứ sáu, 12:07 26/06/2026 | Đời sống
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GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/5 - 8/6/2026.

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 27/5-8/6/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 27/5-8/6/2026. 

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội - Ảnh 1.

Công an Thanh Hóa đã công bố danh sách các phương tiện bị phạt nguội trên địa bàn từ ngày 27/5-8/6/2026. Ảnh minh họa: CATH

Danh sách bị phạt nguội cụ thể như sau: 

STT

Thời gian 

vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

27/05/2026

03:54:29

Ô tô

36A-375.98

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

27/05/2026

 05:32:53

Ô tô

36A-356.28

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

27/05/2026

05:35:13

Ô tô

36K-255.32

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4

27/05/2026

 06:05:38

Ô tô

36H-027.17

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

5

27/05/2026 

06:13:32

Ô tô

36H-107.90

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

6

27/05/2026 

06:35:11

Ô tô

36H-076.93

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

7

27/05/2026 

06:39:15

Ô tô

36A-129.68

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

8

27/05/2026 

06:46:22

Ô tô

36A-319.96

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

9

27/05/2026 

06:57:47

Ô tô

36K-844.40

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

10

27/05/2026

 07:11:22

Ô tô

36A-857.63

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

11

27/05/2026 

07:39:07

Ô tô

36A-163.00

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

12

27/05/2026

 07:46:03

Ô tô

36C-198.15

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

13

27/05/2026 

08:04:29

Ô tô

36A-656.07

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

14

27/05/2026 

08:21:44

Ô tô

36A-463.30

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

15

27/05/2026 

09:00:02

Ô tô

36C-215.17

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

27/05/2026

 09:10:44

Ô tô

36A-998.00

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17

27/05/2026

10:40:40

Ô tô

36C-231.94

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

18

27/05/2026

 11:19:30

Ô tô

36K-844.86

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

27/05/2026

 12:47:02

Ô tô

36A-680.79

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20

28/05/2026 

05:19:25

Ô tô

36A-535.62

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

21

28/05/2026

 06:25:23

Ô tô

36A-994.21

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

22

28/05/2026

06:31:10

Ô tô

36B-394.41

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

23

28/05/2026

 06:40:14

Ô tô

88A-454.99

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

24

28/05/2026 

06:46:22

Ô tô

36A-461.07

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25

28/05/2026 

07:04:21

Ô tô

36A-631.40

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

26

28/05/2026 

07:06:02

Ô tô

36A-358.63

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

27

28/05/2026

 07:08:01

Ô tô

36K-444.37

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28

28/05/2026

 07:22:09

Ô tô

30T-9350

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

29

28/05/2026 

08:11:45

Ô tô

36A-795.19

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

30

28/05/2026

 09:03:30

Ô tô

30G-377.41

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31

28/05/2026

 09:29:31

Ô tô

36A-839.29

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

32

28/05/2026

 09:56:53

Ô tô

36A-169.45

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33

28/05/2026

 11:52:58

Ô tô

36A-990.64

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

34

28/05/2026

 14:30:47

Ô tô

36A-612.48

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

35

28/05/2026

 14:53:19

Ô tô

36K-181.39

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36

28/05/2026 

14:57:24

Ô tô

36A-726.08

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

37

28/05/2026

 15:36:38

Ô tô

36A-126.84

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38

28/05/2026

16:47:48

Ô tô

36A-636.47

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

39

28/05/2026

 17:19:00

Ô tô

36B-429.95

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40

28/05/2026

 17:24:20

Ô tô

36A-809.99

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

41

28/05/2026

 17:41:32

Ô tô

30G-918.57

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

42

28/05/2026

17:45:15

Ô tô

36A-964.45

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

43

28/05/2026 

17:45:47

Ô tô

29H-237.07

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

44

28/05/2026

 17:56:09

Ô tô

36K-444.37

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

45

29/05/2026 

05:21:23

Ô tô

36A-535.62

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

46

29/05/2026

 05:50:32

Ô tô

36A-428.93

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

47

29/05/2026

 06:01:14

Ô tô

36A-283.16

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

48

29/05/2026 

06:19:44

Ô tô

36K-264.46

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

49

29/05/2026 

06:23:53

Ô tô

36A-393.68

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

50

29/05/2026 

06:24:44

Ô tô

36C-153.01

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

51

29/05/2026

06:37:47

Ô tô

30M-586.58

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

52

29/05/2026

 07:05:29

Ô tô

36A-642.54

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

53

29/05/2026

 07:28:38

Ô tô

36K-660.91

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54

29/05/2026

 09:12:50

Ô tô

36A-459.07

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

55

29/05/2026 

11:38:03

Ô tô

51G-535.63

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

56

29/05/2026 

11:56:29

Ô tô

30A-230.18

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57

29/05/2026 

12:43:23

Ô tô

36H-071.35

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

58

29/05/2026 

14:08:17

Ô tô

36A-417.47

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

59

29/05/2026 

14:54:57

Ô tô

36K-087.59

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

60

29/05/2026 

15:15:11

Ô tô

36C-523.77

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

61

29/05/2026 

15:15:32

Ô tô

36K-016.83

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62

29/05/2026 

15:21:05

Ô tô

30E-224.52

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

63

29/05/2026 

15:36:49

Ô tô

72A-371.52

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

64

29/05/2026 

15:41:21

Ô tô

29A-348.09

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

65

29/05/2026

 16:04:23

Ô tô

30M-4922

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

66

29/05/2026 

16:05:50

Ô tô

30B-554.65

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

67

29/05/2026 

16:19:47

Ô tô

36B-370.08

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

68

29/05/2026 

16:41:40

Ô tô

36D-004.98

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

69

29/05/2026 

16:45:39

Ô tô

36K-339.96

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

70

29/05/2026 

16:50:42

Ô tô

36K-693.80

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

71

29/05/2026

 16:56:24

Ô tô

36A-126.84

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

72

29/05/2026

 17:15:04

Ô tô

36A-632.30

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

73

29/05/2026

 17:31:12

Ô tô

36K-103.54

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

74

29/05/2026 

17:52:11

Ô tô

36A-964.45

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

75

29/05/2026

 17:56:53

Ô tô

36K-081.45

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

76

29/05/2026

 17:58:56

Ô tô

36A-151.34

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

77

29/05/2026

 18:01:30

Ô tô

36A-319.96

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

78

30/05/2026

 09:40:35

Ô tô

36M-8465

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

79

30/05/2026

 11:51:26

Ô tô

37K-814.82

Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh phía Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80

30/05/2026 

12:19:01

Ô tô

36A-487.73

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

30/05/2026

12:37:40

Ô tô

29E-105.15

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

30/05/2026 

12:39:36

Ô tô

36A-630.98

KM760 Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

30/05/2026

12:44:26

Ô tô

36A-947.79

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

30/05/2026 

12:50:37

Ô tô

36M-001.08

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85

30/05/2026

13:05:14

Ô tô

36B-385.08

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86

30/05/2026 

13:21:09

Ô tô

36H-198.17

Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87

30/05/2026

 13:26:27

Ô tô

36C-326.15

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

88

30/05/2026 

13:33:26

Ô tô

36K-383.53

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89

30/05/2026

 14:09:12

Ô tô

36A-766.95

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

90

30/05/2026 

14:54:15

Ô tô

36C-273.03

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91

30/05/2026

 14:57:46

Ô tô

36A-817.93

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

92

30/05/2026 

15:03:52

Ô tô

36K-861.22

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

93

30/05/2026 

15:39:53

Ô tô

36A-227.28

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

94

30/05/2026

 15:46:29

Ô tô

36H-076.93

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

95

30/05/2026

 15:47:30

Ô tô

36C-109.65

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

96

30/05/2026

 16:07:51

Ô tô

36K-173.09

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97

31/05/2026

 05:52:19

Ô tô

36B-591.87

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

98

31/05/2026 

08:10:02

Ô tô

36B-429.53

Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99

31/05/2026

 09:08:46

Ô tô

36A-897.37

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100

31/05/2026

 09:20:07

Ô tô

36K-984.64

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101

31/05/2026 

10:04:44

Ô tô

36H-098.96

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102

31/05/2026 

10:21:53

Ô tô

36A-597.39

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103

31/05/2026 

10:44:36

Ô tô

36H-024.44

KM840 Trái Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104

31/05/2026 

10:59:54

Ô tô

36K-167.61

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105

31/05/2026

 11:34:29

Ô tô

36A-894.15

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106

31/05/2026

 12:04:09

Ô tô

29E-622.53

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107

31/05/2026 

12:19:02

Ô tô

36K-163.98

KM72+340 phải QL47-Đông Quang-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108

31/05/2026 

17:38:27

Ô tô

36A-213.85

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109

01/06/2026

 07:48:02

Ô tô

30B-216.93

Ngã tư Big C - Phía Đại lộ Lê Lợi, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110

01/06/2026 

17:47:45

Ô tô

36K-444.37

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

111

03/06/2026 

08:21:04

Ô tô

36A-951.09

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112

03/06/2026

 09:20:11

Ô tô

36A-775.10

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113

03/06/2026 

16:44:01

Ô tô

30K-602.31

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114

04/06/2026

 10:29:51

Ô tô

30M-774.90

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115

04/06/2026

 14:07:25

Ô tô

36A-992.99

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116

06/06/2026 

12:03:06

Ô tô

36K-279.08

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117

06/06/2026

15:19:48

Ô tô

36A-580.21

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118

07/06/2026

08:28:58

Ô tô

36K-222.71

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119

07/06/2026 

08:42:10

Ô tô

29H-487.95

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120

07/06/2026 

08:44:45

Ô tô

36A-887.94

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121

07/06/2026 

08:53:35

Ô tô

30X-7849

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122

07/06/2026

 09:03:16

Ô tô

36A-388.91

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123

07/06/2026 

09:03:17

Ô tô

36A-246.60

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124

07/06/2026 

09:41:23

Ô tô

36K-098.01

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125

07/06/2026 

10:48:25

Ô tô

36B-397.41

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126

07/06/2026 

11:13:09

Ô tô

36A-454.06

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127

07/06/2026 

12:31:32

Ô tô

37A-722.22

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

07/06/2026 

14:08:18

Ô tô

29E-046.69

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129

07/06/2026 

14:18:09

Ô tô

36K-381.56

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130

07/06/2026

 14:18:10

Ô tô

36K-050.5

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131

07/06/2026

 14:26:14

Ô tô

36A-882.11

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132

07/06/2026

 14:27:54

Ô tô

36A-892.18

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

07/06/2026

 14:27:55

Ô tô

36A-643.23

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134

08/06/2026

 07:52:53

Ô tô

36A-218.21

Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135

08/06/2026

09:18:20

Ô tô

30K-368.72

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136

08/06/2026

 14:55:15

Ô tô

36A-531.81

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137

01/06/2026

 07:55:42

Mô tô
(Xe máy)

36B7-270.27

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

138

01/06/2026

 08:24:55

Mô tô
(Xe máy)

36B7-483.29

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

139

01/06/2026

 08:51:43

Mô tô
(Xe máy)

36C2-412.14

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, lề đường Quang Trung, hướng về TP Vinh, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

140

01/06/2026

 08:53:42

Mô tô
(Xe máy)

36B2-563.32

Ngã tư Phú Sơn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

141

01/06/2026

 09:54:16

Mô tô
(Xe máy)

36D1-595.86

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

142

01/06/2026

 11:05:36

Mô tô
(Xe máy)

36B6-017.20

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

143

01/06/2026

 15:36:14

Mô tô
(Xe máy)

36AC-646.56

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

144

02/06/2026

08:57:31

Mô tô
(Xe máy)

36AC-074.41

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

145

02/06/2026

 09:08:13

Mô tô
(Xe máy)

36B8-552.73

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

146

02/06/2026

 09:16:37

Mô tô
(Xe máy)

36B3-853.78

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

147

02/06/2026

 09:30:19

Mô tô
(Xe máy)

36B7-209.31

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

148

02/06/2026 

09:33:52

Mô tô
(Xe máy)

36AC-766.00

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

149

02/06/2026

 09:41:28

Mô tô
(Xe máy)

36AC-608.52

Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

150

02/06/2026

 10:13:22

Mô tô
(Xe máy)

36B6-799.38

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

151

02/06/2026

 10:24:58

Mô tô
(Xe máy)

36C2-412.14

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

152

03/06/2026

08:15:29

Mô tô
(Xe máy)

36B7-836.30

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

153

04/06/2026

 08:57:19

Mô tô
(Xe máy)

36BB-109.37

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154

04/06/2026

 09:58:09

Mô tô
(Xe máy)

36AC-590.99

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155

04/06/2026

 12:59:16

Mô tô
(Xe máy)

36AC-058.20

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156

04/06/2026

 14:07:25

Mô tô
(Xe máy)

36AB-479.42

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157

04/06/2026

 17:35:32

Mô tô
(Xe máy)

36B4-850.46

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158

06/06/2026

 09:50:27

Mô tô
(Xe máy)

36AB-945.79

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159

06/06/2026

 12:12:36

Mô tô
(Xe máy)

36B1-171.17

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160

06/06/2026

 16:00:03

Mô tô
(Xe máy)

36AB-950.43

Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

161

06/06/2026 

16:37:08

Mô tô
(Xe máy)

36B8-890.08

Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

162

07/06/2026

 07:47:10

Mô tô
(Xe máy)

36AC-558.54

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

163

07/06/2026

 07:49:28

Mô tô
(Xe máy)

36B1-657.66

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

164

07/06/2026

 15:56:37

Mô tô
(Xe máy)

36B6-060.79

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

165

07/06/2026

 16:27:19

Mô tô
(Xe máy)

36AC-766.24

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

166

07/06/2026

 17:07:28

Mô tô
(Xe máy)

36B4-492.35

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội - Ảnh 2.Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026)

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026.

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội - Ảnh 3.Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.

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GĐXH - Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào Phiên trọng thể. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ.

Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịch

Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịch

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có đầu óc nhanh nhạy và năng lực kiếm tiền nổi bật.

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Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới

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GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.

Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịch

Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịch

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