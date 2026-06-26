Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 27/05/2026 03:54:29 Ô tô 36A-375.98 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 27/05/2026 05:32:53 Ô tô 36A-356.28 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 27/05/2026 05:35:13 Ô tô 36K-255.32 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4 27/05/2026 06:05:38 Ô tô 36H-027.17 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

5 27/05/2026 06:13:32 Ô tô 36H-107.90 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

6 27/05/2026 06:35:11 Ô tô 36H-076.93 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

7 27/05/2026 06:39:15 Ô tô 36A-129.68 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

8 27/05/2026 06:46:22 Ô tô 36A-319.96 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

9 27/05/2026 06:57:47 Ô tô 36K-844.40 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

10 27/05/2026 07:11:22 Ô tô 36A-857.63 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

11 27/05/2026 07:39:07 Ô tô 36A-163.00 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

12 27/05/2026 07:46:03 Ô tô 36C-198.15 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

13 27/05/2026 08:04:29 Ô tô 36A-656.07 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

14 27/05/2026 08:21:44 Ô tô 36A-463.30 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

15 27/05/2026 09:00:02 Ô tô 36C-215.17 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 27/05/2026 09:10:44 Ô tô 36A-998.00 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 27/05/2026 10:40:40 Ô tô 36C-231.94 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

18 27/05/2026 11:19:30 Ô tô 36K-844.86 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 27/05/2026 12:47:02 Ô tô 36A-680.79 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20 28/05/2026 05:19:25 Ô tô 36A-535.62 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

21 28/05/2026 06:25:23 Ô tô 36A-994.21 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

22 28/05/2026 06:31:10 Ô tô 36B-394.41 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

23 28/05/2026 06:40:14 Ô tô 88A-454.99 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

24 28/05/2026 06:46:22 Ô tô 36A-461.07 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25 28/05/2026 07:04:21 Ô tô 36A-631.40 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

26 28/05/2026 07:06:02 Ô tô 36A-358.63 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

27 28/05/2026 07:08:01 Ô tô 36K-444.37 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28 28/05/2026 07:22:09 Ô tô 30T-9350 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

29 28/05/2026 08:11:45 Ô tô 36A-795.19 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

30 28/05/2026 09:03:30 Ô tô 30G-377.41 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31 28/05/2026 09:29:31 Ô tô 36A-839.29 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

32 28/05/2026 09:56:53 Ô tô 36A-169.45 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33 28/05/2026 11:52:58 Ô tô 36A-990.64 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

34 28/05/2026 14:30:47 Ô tô 36A-612.48 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

35 28/05/2026 14:53:19 Ô tô 36K-181.39 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36 28/05/2026 14:57:24 Ô tô 36A-726.08 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

37 28/05/2026 15:36:38 Ô tô 36A-126.84 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38 28/05/2026 16:47:48 Ô tô 36A-636.47 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

39 28/05/2026 17:19:00 Ô tô 36B-429.95 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40 28/05/2026 17:24:20 Ô tô 36A-809.99 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

41 28/05/2026 17:41:32 Ô tô 30G-918.57 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

42 28/05/2026 17:45:15 Ô tô 36A-964.45 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

43 28/05/2026 17:45:47 Ô tô 29H-237.07 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

44 28/05/2026 17:56:09 Ô tô 36K-444.37 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

45 29/05/2026 05:21:23 Ô tô 36A-535.62 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

46 29/05/2026 05:50:32 Ô tô 36A-428.93 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

47 29/05/2026 06:01:14 Ô tô 36A-283.16 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

48 29/05/2026 06:19:44 Ô tô 36K-264.46 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

49 29/05/2026 06:23:53 Ô tô 36A-393.68 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

50 29/05/2026 06:24:44 Ô tô 36C-153.01 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

51 29/05/2026 06:37:47 Ô tô 30M-586.58 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

52 29/05/2026 07:05:29 Ô tô 36A-642.54 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

53 29/05/2026 07:28:38 Ô tô 36K-660.91 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54 29/05/2026 09:12:50 Ô tô 36A-459.07 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

55 29/05/2026 11:38:03 Ô tô 51G-535.63 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

56 29/05/2026 11:56:29 Ô tô 30A-230.18 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57 29/05/2026 12:43:23 Ô tô 36H-071.35 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

58 29/05/2026 14:08:17 Ô tô 36A-417.47 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

59 29/05/2026 14:54:57 Ô tô 36K-087.59 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

60 29/05/2026 15:15:11 Ô tô 36C-523.77 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

61 29/05/2026 15:15:32 Ô tô 36K-016.83 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62 29/05/2026 15:21:05 Ô tô 30E-224.52 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

63 29/05/2026 15:36:49 Ô tô 72A-371.52 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

64 29/05/2026 15:41:21 Ô tô 29A-348.09 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

65 29/05/2026 16:04:23 Ô tô 30M-4922 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

66 29/05/2026 16:05:50 Ô tô 30B-554.65 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

67 29/05/2026 16:19:47 Ô tô 36B-370.08 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

68 29/05/2026 16:41:40 Ô tô 36D-004.98 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

69 29/05/2026 16:45:39 Ô tô 36K-339.96 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

70 29/05/2026 16:50:42 Ô tô 36K-693.80 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

71 29/05/2026 16:56:24 Ô tô 36A-126.84 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

72 29/05/2026 17:15:04 Ô tô 36A-632.30 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

73 29/05/2026 17:31:12 Ô tô 36K-103.54 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

74 29/05/2026 17:52:11 Ô tô 36A-964.45 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

75 29/05/2026 17:56:53 Ô tô 36K-081.45 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

76 29/05/2026 17:58:56 Ô tô 36A-151.34 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

77 29/05/2026 18:01:30 Ô tô 36A-319.96 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

78 30/05/2026 09:40:35 Ô tô 36M-8465 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

79 30/05/2026 11:51:26 Ô tô 37K-814.82 Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh phía Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 30/05/2026 12:19:01 Ô tô 36A-487.73 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 30/05/2026 12:37:40 Ô tô 29E-105.15 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 30/05/2026 12:39:36 Ô tô 36A-630.98 KM760 Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 30/05/2026 12:44:26 Ô tô 36A-947.79 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 30/05/2026 12:50:37 Ô tô 36M-001.08 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 30/05/2026 13:05:14 Ô tô 36B-385.08 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 30/05/2026 13:21:09 Ô tô 36H-198.17 Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 30/05/2026 13:26:27 Ô tô 36C-326.15 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

88 30/05/2026 13:33:26 Ô tô 36K-383.53 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 30/05/2026 14:09:12 Ô tô 36A-766.95 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

90 30/05/2026 14:54:15 Ô tô 36C-273.03 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 30/05/2026 14:57:46 Ô tô 36A-817.93 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

92 30/05/2026 15:03:52 Ô tô 36K-861.22 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

93 30/05/2026 15:39:53 Ô tô 36A-227.28 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

94 30/05/2026 15:46:29 Ô tô 36H-076.93 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

95 30/05/2026 15:47:30 Ô tô 36C-109.65 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

96 30/05/2026 16:07:51 Ô tô 36K-173.09 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 31/05/2026 05:52:19 Ô tô 36B-591.87 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

98 31/05/2026 08:10:02 Ô tô 36B-429.53 Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 31/05/2026 09:08:46 Ô tô 36A-897.37 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 31/05/2026 09:20:07 Ô tô 36K-984.64 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101 31/05/2026 10:04:44 Ô tô 36H-098.96 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 31/05/2026 10:21:53 Ô tô 36A-597.39 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 31/05/2026 10:44:36 Ô tô 36H-024.44 KM840 Trái Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 31/05/2026 10:59:54 Ô tô 36K-167.61 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 31/05/2026 11:34:29 Ô tô 36A-894.15 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 31/05/2026 12:04:09 Ô tô 29E-622.53 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 31/05/2026 12:19:02 Ô tô 36K-163.98 KM72+340 phải QL47-Đông Quang-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 31/05/2026 17:38:27 Ô tô 36A-213.85 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 01/06/2026 07:48:02 Ô tô 30B-216.93 Ngã tư Big C - Phía Đại lộ Lê Lợi, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 01/06/2026 17:47:45 Ô tô 36K-444.37 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

111 03/06/2026 08:21:04 Ô tô 36A-951.09 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 03/06/2026 09:20:11 Ô tô 36A-775.10 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 03/06/2026 16:44:01 Ô tô 30K-602.31 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114 04/06/2026 10:29:51 Ô tô 30M-774.90 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 04/06/2026 14:07:25 Ô tô 36A-992.99 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 06/06/2026 12:03:06 Ô tô 36K-279.08 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 06/06/2026 15:19:48 Ô tô 36A-580.21 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 07/06/2026 08:28:58 Ô tô 36K-222.71 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 07/06/2026 08:42:10 Ô tô 29H-487.95 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 07/06/2026 08:44:45 Ô tô 36A-887.94 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 07/06/2026 08:53:35 Ô tô 30X-7849 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 07/06/2026 09:03:16 Ô tô 36A-388.91 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 07/06/2026 09:03:17 Ô tô 36A-246.60 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 07/06/2026 09:41:23 Ô tô 36K-098.01 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 07/06/2026 10:48:25 Ô tô 36B-397.41 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 07/06/2026 11:13:09 Ô tô 36A-454.06 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 07/06/2026 12:31:32 Ô tô 37A-722.22 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 07/06/2026 14:08:18 Ô tô 29E-046.69 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 07/06/2026 14:18:09 Ô tô 36K-381.56 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 07/06/2026 14:18:10 Ô tô 36K-050.5 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131 07/06/2026 14:26:14 Ô tô 36A-882.11 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 07/06/2026 14:27:54 Ô tô 36A-892.18 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 07/06/2026 14:27:55 Ô tô 36A-643.23 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 08/06/2026 07:52:53 Ô tô 36A-218.21 Ngã ba Đường Sắt, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 08/06/2026 09:18:20 Ô tô 30K-368.72 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 08/06/2026 14:55:15 Ô tô 36A-531.81 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 01/06/2026 07:55:42 Mô tô

(Xe máy) 36B7-270.27 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

138 01/06/2026 08:24:55 Mô tô

(Xe máy) 36B7-483.29 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

139 01/06/2026 08:51:43 Mô tô

(Xe máy) 36C2-412.14 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, lề đường Quang Trung, hướng về TP Vinh, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

140 01/06/2026 08:53:42 Mô tô

(Xe máy) 36B2-563.32 Ngã tư Phú Sơn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

141 01/06/2026 09:54:16 Mô tô

(Xe máy) 36D1-595.86 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

142 01/06/2026 11:05:36 Mô tô

(Xe máy) 36B6-017.20 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

143 01/06/2026 15:36:14 Mô tô

(Xe máy) 36AC-646.56 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

144 02/06/2026 08:57:31 Mô tô

(Xe máy) 36AC-074.41 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

145 02/06/2026 09:08:13 Mô tô

(Xe máy) 36B8-552.73 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

146 02/06/2026 09:16:37 Mô tô

(Xe máy) 36B3-853.78 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

147 02/06/2026 09:30:19 Mô tô

(Xe máy) 36B7-209.31 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

148 02/06/2026 09:33:52 Mô tô

(Xe máy) 36AC-766.00 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

149 02/06/2026 09:41:28 Mô tô

(Xe máy) 36AC-608.52 Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

150 02/06/2026 10:13:22 Mô tô

(Xe máy) 36B6-799.38 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

151 02/06/2026 10:24:58 Mô tô

(Xe máy) 36C2-412.14 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

152 03/06/2026 08:15:29 Mô tô

(Xe máy) 36B7-836.30 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

153 04/06/2026 08:57:19 Mô tô

(Xe máy) 36BB-109.37 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 04/06/2026 09:58:09 Mô tô

(Xe máy) 36AC-590.99 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 04/06/2026 12:59:16 Mô tô

(Xe máy) 36AC-058.20 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 04/06/2026 14:07:25 Mô tô

(Xe máy) 36AB-479.42 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 04/06/2026 17:35:32 Mô tô

(Xe máy) 36B4-850.46 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158 06/06/2026 09:50:27 Mô tô

(Xe máy) 36AB-945.79 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 06/06/2026 12:12:36 Mô tô

(Xe máy) 36B1-171.17 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160 06/06/2026 16:00:03 Mô tô

(Xe máy) 36AB-950.43 Ngã tư Trịnh kiểm - Quang trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

161 06/06/2026 16:37:08 Mô tô

(Xe máy) 36B8-890.08 Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

162 07/06/2026 07:47:10 Mô tô

(Xe máy) 36AC-558.54 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

163 07/06/2026 07:49:28 Mô tô

(Xe máy) 36B1-657.66 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

164 07/06/2026 15:56:37 Mô tô

(Xe máy) 36B6-060.79 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

165 07/06/2026 16:27:19 Mô tô

(Xe máy) 36AC-766.24 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành-Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông