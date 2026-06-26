Thay đổi mới về Luật Thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026, người dân cần lưu ý

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Nhiều điểm mới về thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: TL

Một số chính sách mới nổi bật tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025:

- Bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số.

Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

- Thay đổi về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh.

Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi nhiều quy định đáng chú ý về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh như:

+ Hộ, cá nhân kinh doanh được trừ đi chi phí để tính thuế như doanh nghiệp.

+ Áp thuế 5% đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

- Thay đổi biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương.

So với quy định hiện hành, quy định đã giảm từ 7 bậc thuế xuống còn 5 bậc, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 9 như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

- Thay đổi cách tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh:

Tại Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, doanh thu năm dưới ngưỡng do Chính phủ quy định không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Doanh thu trên ngưỡng quy định: Thuế được tính theo thu nhập thực tế hoặc theo tỷ lệ trên doanh thu.

Thuế suất theo thu nhập Đến 3 tỷ đồng/năm 15% Trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm 17% Trên 50 tỷ đồng/năm 20%

Trường hợp tính trên doanh thu Phân phối, bán hàng hóa 0,5% Sản xuất, vận tải, xây dựng có vật tư 1,5% Dịch vụ, xây dựng không bao thầu vật tư 2% Cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp 5% Nội dung số, game, phim số, quảng cáo số 5% Hoạt động khác 1%





Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2026 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 (gọi chung là Luật Quản lý thuế 2025) chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới như:

Giảm thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế 2025, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác của kỳ tính thuế có sai, sót đối với các trường hợp sau:

Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra;

Hồ sơ không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế, khoản thu khác nêu tại quyết định thanh tra, kiểm tra;

Hồ sơ không thuộc trường hợp cơ quan điều tra yêu cầu không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác để phục vụ điều tra vụ án…

Tự động hóa trong hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế

Tại Điều 18, Điều 19 Luật Quản lý thuế 2025, cơ quan thuế triển khai việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin.

Cơ quan thuế có trách nhiệm triển khai việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mở rộng dịch vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tại Điều 51 Luật Quản lý thuế 2025 là các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, với điều kiện có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

Tăng thuế xuất khẩu nhiều mặt hàng khoáng sản lên đến 10%

Từ ngày 23/7/2026, một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu sẽ áp dụng mức thuế suất mới theo Nghị định 201/2026/NĐ-CP.

Nghị định 201/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng khoáng sản được điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu:

Mã hàng Mặt hàng Thuế trước 23/7/2026 Thuế mới từ 23/7/2026 2529.10.10 Potash tràng thạch; soda tràng thạch 5% 10% 2529.10.90 Tràng thạch loại khác 5% 10% 2529.21.00 Khoáng fluorite chứa CaF2 ≤97% 3% 10% 2529.22.00 Khoáng fluorite chứa CaF2 >97% 3% 5% 2529.30.00 Leucite, nephelin, nephelin xienit 3% 10%