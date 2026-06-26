Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Thứ sáu, 16:24 26/06/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân và diện tích lớn cây trồng bị ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 25/6 đến ngày 26/6/2026, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân. 

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn tại các xã Thông Nông, Tĩnh Túc, Quảng Lâm, Hòa An, Nguyên Bình và phường Thục Phán đã làm hơn 150 ngôi nhà bị ngập dưới 1 m, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt. Gần 186 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 2 con gia súc bị sét đánh chết. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Mưa lũ gây ngập nhiều nơi tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng - (ảnh phường Thục Phán).

Theo dự báo, từ ngày 26 đến 30/6, trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 3 - 5,5 m. Đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ ở thượng nguồn có khả năng vượt mức báo động 3; hạ lưu sông Bằng tại trạm thủy văn Bằng Giang lên mức báo động 3 hoặc trên báo động 3; sông Gâm có khả năng đạt báo động 1 đến báo động 2. 

Trong chiều và đêm 26/6, khu vực hạ lưu sông Bằng, gồm các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các tổ dân phố vùng thấp ven sông Hiến có nguy cơ ngập sâu từ 1 - 2 m.

Riêng tại phường Thục Phán, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, gây ngập tầng hầm của 19 hộ dân tại các tổ dân phố Hạnh Phúc, Nam Phong 1, Sông Hiến 12 và Hợp Giang 4. Theo UBND phường, đến 11 giờ ngày 26/6, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người.

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Lực lượng quân sự phường Thục Phán hỗ trợ người dân - (ảnh phường Thục Phán).

Nước lũ cũng làm ngập khoảng 900 m² ngô tại Tổ dân phố Hạnh Phúc; 2 ha lúa và hoa màu tại Nam Phong 1; 3 ha lúa và hoa màu tại Nam Phong 2; 1 ha lúa tại Đề Thám 6; cùng 2 ha lúa, hoa màu tại Đề Thám 9. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng. 

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, UBND phường Thục Phán đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó, tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển tài sản, thu hoạch hoa màu, bảo đảm an toàn tính mạng và giao thông.

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ lên khu vực cao - (ảnh xã Nguyên Bình).

Tại xã Hòa An, mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến rạng sáng 26/6 khiến mực nước sông dâng cao, gây ngập nghiêm trọng tại các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, khu Bản Đon (xóm 6 Bế Triều), Thanh Hùng, xóm 9 và xóm 10 Bế Triều. Nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân. 

Tại xã Nguyên Bình, mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực bị ngập úng, một số tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho sinh hoạt và giao thông.

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh 4.

Tại xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mưa, lũ gây thiệt hại ở nhiều nơi - (ảnh xã Nguyên Bình).

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ"; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống. 

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin đến người dân; rà soát các hộ sinh sống tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết.

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh 5.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ"; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Đồng thời, bố trí lực lượng chốt trực tại các ngầm tràn, cầu tràn, điểm ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, vị trí có nguy cơ sạt lở; huy động lực lượng xung kích, dân quân, công an cơ sở hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, khơi thông dòng chảy, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở và ách tắc giao thông. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh khi có tình huống phát sinh.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

Lũ lên nhanh khiến hơn 1.700 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, có nơi đến 2,5m

Lũ lên nhanh khiến hơn 1.700 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, có nơi đến 2,5m

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cánh đồng xã Ý Yên

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cánh đồng xã Ý Yên

Cùng chuyên mục

Thay đổi mới về Luật Thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026, người dân cần lưu ý

Thay đổi mới về Luật Thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026, người dân cần lưu ý

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/5 - 8/6/2026.

Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc

Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường mang bản tính lương thiện, sống chân thành, biết tích phúc và nhờ đó cuộc sống ngày càng thuận lợi.

Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời

Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp được cho là sở hữu bản lĩnh, ý chí và khả năng nắm bắt cơ hội, nhờ đó có thể từng bước gây dựng sự nghiệp, thậm chí trở thành triệu phú.

Từ 1/7/2026: Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 1/7/2026: Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, từ 1/7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các thông tin cụ thể về bảng lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên 8%.

3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng

3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 5 âm lịch 2026 cho thấy, 3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng.

Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?

Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Qua rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 142/215 bến, bãi ven sông hoạt động không phép hoặc hết phép. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu việc thành lập tổ công tác liên ngành nhằm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các bến, bãi vi phạm.

Mất điểm giấy phép lái xe, triệu tài xế cần nắm rõ điều này khi muốn phục hồi điểm

Mất điểm giấy phép lái xe, triệu tài xế cần nắm rõ điều này khi muốn phục hồi điểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.

19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Xem nhiều

Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịch

Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịch

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có đầu óc nhanh nhạy và năng lực kiếm tiền nổi bật.

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Đời sống
3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng

3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng

Đời sống
Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời

Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời

Đời sống
19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.