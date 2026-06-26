Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng
GĐXH - Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân và diện tích lớn cây trồng bị ảnh hưởng.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 25/6 đến ngày 26/6/2026, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.
Theo thống kê ban đầu, mưa lớn tại các xã Thông Nông, Tĩnh Túc, Quảng Lâm, Hòa An, Nguyên Bình và phường Thục Phán đã làm hơn 150 ngôi nhà bị ngập dưới 1 m, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt. Gần 186 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 2 con gia súc bị sét đánh chết.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Theo dự báo, từ ngày 26 đến 30/6, trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 3 - 5,5 m. Đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ ở thượng nguồn có khả năng vượt mức báo động 3; hạ lưu sông Bằng tại trạm thủy văn Bằng Giang lên mức báo động 3 hoặc trên báo động 3; sông Gâm có khả năng đạt báo động 1 đến báo động 2.
Trong chiều và đêm 26/6, khu vực hạ lưu sông Bằng, gồm các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các tổ dân phố vùng thấp ven sông Hiến có nguy cơ ngập sâu từ 1 - 2 m.
Riêng tại phường Thục Phán, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, gây ngập tầng hầm của 19 hộ dân tại các tổ dân phố Hạnh Phúc, Nam Phong 1, Sông Hiến 12 và Hợp Giang 4. Theo UBND phường, đến 11 giờ ngày 26/6, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người.
Nước lũ cũng làm ngập khoảng 900 m² ngô tại Tổ dân phố Hạnh Phúc; 2 ha lúa và hoa màu tại Nam Phong 1; 3 ha lúa và hoa màu tại Nam Phong 2; 1 ha lúa tại Đề Thám 6; cùng 2 ha lúa, hoa màu tại Đề Thám 9. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng.
Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, UBND phường Thục Phán đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó, tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển tài sản, thu hoạch hoa màu, bảo đảm an toàn tính mạng và giao thông.
Tại xã Hòa An, mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến rạng sáng 26/6 khiến mực nước sông dâng cao, gây ngập nghiêm trọng tại các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, khu Bản Đon (xóm 6 Bế Triều), Thanh Hùng, xóm 9 và xóm 10 Bế Triều. Nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.
Tại xã Nguyên Bình, mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực bị ngập úng, một số tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho sinh hoạt và giao thông.
Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ"; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.
Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin đến người dân; rà soát các hộ sinh sống tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết.
Đồng thời, bố trí lực lượng chốt trực tại các ngầm tràn, cầu tràn, điểm ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, vị trí có nguy cơ sạt lở; huy động lực lượng xung kích, dân quân, công an cơ sở hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, khơi thông dòng chảy, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở và ách tắc giao thông.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh khi có tình huống phát sinh.
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