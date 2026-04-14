Từ 15/4/2025, điện thoại chính chủ rơi vào trường hợp này vẫn bị khóa SIM, thu hồi số

Ngày 31/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Quy định ban hành nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ.

Theo Thông tư, từ ngày 15/4, người dùng có thể tự xác nhận số điện thoại bản thân sở hữu thông qua ứng dụng VNeID. Trước đó, dịch vụ này do phía nhà mạng cung cấp.

Quy định mới cũng áp dụng quản lý các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin. Những trường hợp chưa đạt yêu cầu, sẽ lần lượt bị khóa một chiều sau 60 ngày, 2 chiều sau 120 ngày. Cuối cùng, số điện thoại sẽ bị thu hồi sau 5 ngày từ thời điểm khóa 2 chiều.

Từ 15/4/2025, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực trong đó ban hành quy định siết lại tình trạng SIM không chính chủ.

Người dân cần lưu ý và thực hiện những thay đổi để không bị khóa SIM sau ngày 15/4. Dưới đây là các trường hợp cụ thể:

Trường hợp thứ nhất, liên quan đến việc thay đổi thiết bị di động. Hệ thống nhà mạng sẽ tự động ghi nhận khi khách hàng tháo SIM và lắp vào một chiếc điện thoại mới và gửi yêu cầu xác thực danh tính.

Người dùng có thời gian chờ tối đa 2 giờ để thực hiện quét sinh trắc học khuôn mặt thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc VNeID. Nếu không thực hiện, số SIM sẽ bị khoá dịch vụ một chiều, sau 30 ngày sẽ khoá hai chiều và thu hồi số trong 5 ngày kế tiếp.

Trường hợp thứ hai, người dùng vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số cần cập nhật thông tin sang thẻ căn cước mới đồng thời bổ sung hình ảnh sinh trắc học khuôn mặt hiện tại. Hiện nay loại giấy tờ cũ không còn liên thông tốt với hệ thống cơ sở dữ liệu mới và cần thay đổi trong thời gian 60 ngày.

Ngoài ra, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN cũng quy định doanh nghiệp viễn thông tạm dừng dịch vụ cho cá nhân trực tiếp xác nhận bản thân không đăng ký, không sử dụng trên ứng dụng VNeID. Trước đó, người dùng sẽ nhận được thông báo liên tục trong 5 ngày để nhắc nhở thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của chủ thuê bao.

Các trường hợp thông tin thuê bao không khớp dữ liệu quốc gia sẽ được phân loại sang nhóm thông tin chưa đầy đủ. Nhà mạng sẽ đối soát dữ liệu với Bộ Công an và gửi thông báo cho cá nhân thuộc loại trên. Khách hang sẽ có 60 ngày để hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật lại thông tin.

Thông tư cũng áp dụng lên mọi đối tượng người dùng. Người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam sử dụng hộ chiếu cá nhân để đăng ký SIM di động cũng cần xác thực lại thông tin lưu trữ trên hệ thống trong vòng 60 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực.