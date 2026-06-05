Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phận
GĐXH - Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch dưới đây thường được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và khả năng không ngừng vươn lên trước nghịch cảnh.
Người sinh ngày 2 và 6 Âm lịch: Bản lĩnh, quyết đoán, không ngại khó khăn
Theo quan niệm tử vi, người sinh vào ngày mùng 2 và mùng 6 Âm lịch thường sở hữu ý chí kiên cường cùng tinh thần trách nhiệm cao.
Họ là những người không dễ bỏ cuộc trước trở ngại và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách bằng thái độ tích cực.
Khi gặp vấn đề, họ có xu hướng tìm cách giải quyết thay vì né tránh. Sự quyết đoán giúp họ nhanh chóng đưa ra lựa chọn phù hợp và giữ vững lập trường trước những tác động từ bên ngoài.
Trong công việc, người sinh vào hai ngày Âm lịch này nổi bật bởi sự chăm chỉ, tập trung và tinh thần bền bỉ. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.
Chính điều đó giúp họ dễ tạo dựng được uy tín, nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và đối tác.
Bên cạnh năng lực cá nhân, họ còn biết tận dụng các mối quan hệ xã hội để mở rộng cơ hội phát triển. Sự chân thành và đáng tin cậy trở thành lợi thế giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Người sinh ngày 10 và 20 Âm lịch: Thông minh, nhạy bén và có tầm nhìn
Những người sinh vào ngày 10 và 20 Âm lịch thường được đánh giá là có khả năng quan sát và phân tích tốt.
Họ nhanh nhạy trong việc tiếp nhận thông tin, đồng thời biết cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.
Khả năng tư duy logic giúp họ đưa ra những quyết định chính xác trong công việc cũng như cuộc sống.
Nhờ vậy, họ thường hạn chế được những sai lầm không đáng có và dễ đạt hiệu quả cao trong những lĩnh vực đòi hỏi sự nghiên cứu hoặc sáng tạo.
Không chỉ sở hữu đầu óc nhạy bén, người sinh vào hai ngày Âm lịch này còn có trực giác khá tốt. Họ thường nhận ra cơ hội trước người khác và biết cách nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp.
Tinh thần học hỏi không ngừng cùng khả năng thích nghi linh hoạt giúp họ từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng cuộc sống theo thời gian.
Người sinh ngày 23 và 29 Âm lịch: Luôn tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện bản thân
Người sinh vào ngày 23 và 29 Âm lịch thường mang trong mình khát vọng phát triển mạnh mẽ. Họ hiếm khi hài lòng với những gì đang có và luôn tìm kiếm cơ hội để nâng cấp bản thân.
Đối với họ, mỗi thử thách đều là một bài học quý giá. Thay vì sợ hãi trước sự thay đổi, họ xem đó là động lực để trưởng thành và khám phá những khả năng mới của chính mình.
Trong công việc, đây là nhóm người giàu sáng tạo và luôn muốn tạo ra sự khác biệt. Họ không thích đi theo lối mòn mà thường tìm kiếm những ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả và tạo dấu ấn riêng.
Sự nhiệt huyết cùng niềm đam mê giúp họ duy trì động lực trong thời gian dài. Đồng thời, nguồn năng lượng tích cực và thái độ lạc quan của họ cũng dễ lan tỏa đến những người xung quanh.
Nhờ tinh thần cầu tiến, khả năng thích ứng và ý chí không ngừng vươn lên, người sinh vào ngày 23 và 29 Âm lịch thường có nhiều cơ hội tạo ra bước tiến đáng kể trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sohu
Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2026. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Công trình Agribank Ngân Sơn ở Thái Nguyên xảy ra tai nạn chết người: Nhà thầu nào đang thi công?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Một công nhân đã tử vong sau khi rơi từ độ cao 13,8m trong quá trình thi công trụ sở Agribank Ngân Sơn tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động và chưa được tập huấn an toàn lao động trước khi làm việc trên cao.
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm dùng vòi phun nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kềĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục dùng vòi nước xịt thẳng vào người thợ đang thi công, tháo dỡ công trình sát vách tại Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội. Hành vi có phần hung hãn và coi thường an toàn lao động này khiến dư luận vô cùng bức xúc. Công an xã Tây Phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.
Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?Đời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.
Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đờiĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại MỗĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều lần hẹn làm việc, nhiều lần hứa sẽ kiểm tra và cung cấp thông tin nhưng đến nay UBND phường Đại Mỗ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về thực trạng các nhà xưởng tạm bợ tồn tại giữa khu dân cư Tháp Truyền Hình. Sự chậm trễ này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt công trình tôn tạm, hoạt động sản xuất có sử dụng hàn xì, vật liệu dễ cháy vẫn ngang nhiên tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên NghĩaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND phường Yên Nghĩa đã có văn bản báo cáo cụ thể gửi UBND TP Hà Nội về nguồn gốc đất, quy trình xử lý vi phạm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại hành lang thoát lũ sông Đáy. Đến nay, chủ đầu tư đã chấp hành tháo dỡ cơ bản các hạng mục vi phạm.
Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.