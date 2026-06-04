Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm dùng vòi phun nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kề

Thứ năm, 16:24 04/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục dùng vòi nước xịt thẳng vào người thợ đang thi công, tháo dỡ công trình sát vách tại Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội. Hành vi có phần hung hãn và coi thường an toàn lao động này khiến dư luận vô cùng bức xúc. Công an xã Tây Phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đứng từ ban công tầng 2 của ngôi nhà mình, tay cầm vòi nước có áp lực khá mạnh liên tục xịt thẳng về phía một người thợ xây đang tiến hành tháo dỡ phần mái của công trình công trình sát vách.

Có thể thấy thời điểm xảy ra sự việc, người thợ xây đang phải làm việc ở vị trí trên cao, chênh vênh trên phần khung mái dốc đang tháo dỡ. Dù dòng nước áp lực lớn liên tục xịt thẳng vào mặt và người vô cùng rát, kèm theo tiếng la hét, ngăn cản từ những người xung quanh, người thợ này vẫn cố gắng bám trụ và tiếp tục công việc của mình.

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm dùng vòi phun nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kề - Ảnh 1.

Người đàn ông liên tục dùng vòi xịt nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kề. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, tại khu vực ban công nhà bên cạnh, ngoài người đàn ông trực tiếp cầm vòi xịt nước còn có sự xuất hiện của một số người khác đứng quan sát, trong đó một người phụ nữ thậm chí còn cầm xô nước hắt thẳng về phía người thợ xây.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi hẹp hòi và thiếu ý thức của người đàn ông cầm vòi nước.

Nhiều người phân tích, việc phun nước áp lực cao vào người đang lao động trên cao là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dễ dàng khiến nạn nhân mất thăng bằng, trượt chân ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), thông tin từ chỉ huy Công an xã Tây Phương xác nhận đơn vị đã nắm được tình hình và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm tấn công thợ xây bằng vòi nước - Ảnh 1.Xác minh clip tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

GĐXH - Công an xã Nga Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tài xế ô tô bóp cổ, hành hung ngay giữa đường.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xác minh clip tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

Xác minh clip tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bé 14 tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong, xịt nước lạnh giữa mùa đông

Bé 14 tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong, xịt nước lạnh giữa mùa đông

Hà Nội: Phát khẩu trang, xịt nước rửa tay kháng khuẩn cho du khách

Hà Nội: Phát khẩu trang, xịt nước rửa tay kháng khuẩn cho du khách

Cùng chuyên mục

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều lần hẹn làm việc, nhiều lần hứa sẽ kiểm tra và cung cấp thông tin nhưng đến nay UBND phường Đại Mỗ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về thực trạng các nhà xưởng tạm bợ tồn tại giữa khu dân cư Tháp Truyền Hình. Sự chậm trễ này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt công trình tôn tạm, hoạt động sản xuất có sử dụng hàn xì, vật liệu dễ cháy vẫn ngang nhiên tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND phường Yên Nghĩa đã có văn bản báo cáo cụ thể gửi UBND TP Hà Nội về nguồn gốc đất, quy trình xử lý vi phạm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại hành lang thoát lũ sông Đáy. Đến nay, chủ đầu tư đã chấp hành tháo dỡ cơ bản các hạng mục vi phạm.

Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?

Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán

Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây sở hữu bản tính lương thiện, sống tình cảm nhưng cũng vì thế mà dễ bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại và chịu nhiều thiệt thòi.

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/7, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hưởng một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Đời sống
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Đời sống
Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Đời sống
Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top