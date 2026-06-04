Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm dùng vòi phun nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kề

Ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đứng từ ban công tầng 2 của ngôi nhà mình, tay cầm vòi nước có áp lực khá mạnh liên tục xịt thẳng về phía một người thợ xây đang tiến hành tháo dỡ phần mái của công trình công trình sát vách.

Có thể thấy thời điểm xảy ra sự việc, người thợ xây đang phải làm việc ở vị trí trên cao, chênh vênh trên phần khung mái dốc đang tháo dỡ. Dù dòng nước áp lực lớn liên tục xịt thẳng vào mặt và người vô cùng rát, kèm theo tiếng la hét, ngăn cản từ những người xung quanh, người thợ này vẫn cố gắng bám trụ và tiếp tục công việc của mình.

Người đàn ông liên tục dùng vòi xịt nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kề. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, tại khu vực ban công nhà bên cạnh, ngoài người đàn ông trực tiếp cầm vòi xịt nước còn có sự xuất hiện của một số người khác đứng quan sát, trong đó một người phụ nữ thậm chí còn cầm xô nước hắt thẳng về phía người thợ xây.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi hẹp hòi và thiếu ý thức của người đàn ông cầm vòi nước.

Nhiều người phân tích, việc phun nước áp lực cao vào người đang lao động trên cao là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dễ dàng khiến nạn nhân mất thăng bằng, trượt chân ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), thông tin từ chỉ huy Công an xã Tây Phương xác nhận đơn vị đã nắm được tình hình và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.