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Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Thứ năm, 07:37 04/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi tăng lương cơ sở?

Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng theo quy định của Chính phủ. So với mức lương cũ, lương cơ sở mới sẽ tăng thêm 190.000 đồng/tháng.

Theo đó, việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của nhiều đối tượng hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo sự thay đổi của mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

Công văn số 302/CSYT-CĐ ngày 1/6/2026 của Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam quy định rõ, thành viên hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình thay đổi mức đóng như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với mức lương cơ sở mới, từ 1/7/2026, mỗi thành viên trong hộ gia đình sẽ phải đóng tăng khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi năm so với hiện nay. Cụ thể:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở: 4,5% x 2.530.000 đồng x 12 tháng = 1.366.200 đồng/năm.

Người thứ hai: 1.366.200 đồng x 70% = 956.340 đồng/năm.

Người thứ ba: 1.366.200 đồng x 60% = 819.720 đồng/năm.

Người thứ tư: 1.366.200 đồng x 50% = 683.100 đồng/năm.

Từ người thứ năm trở đi: 1.366.200 đồng x 40% = 546.480 đồng/năm.

Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn bộ thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nhằm chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận. Việc tham gia theo hộ giúp các thành viên được giảm trừ mức đóng đáng kể.
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới - Ảnh 1.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở. Ảnh minh họa: TL

Ttừ 1/7/2026, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình người dân được hưởng các quyền lợi gì?

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình người dân được hưởng các quyền lợi sau:

Mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB)

Người tham gia BHYT hộ gia đình có mức hưởng cơ bản là 80% chi phí KCB trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi đi đúng tuyến. Tuy nhiên, mức hưởng thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào nơi khám và tình trạng bệnh:

+ Hưởng 100% chi phí nếu khám đúng tuyến tại cấp ban đầu: KCB tại các cơ sở y tế cấp ban đầu (trước đây là trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện).

+ Hưởng 100% chi phí khi điều trị nội trú tại cấp cơ bản: Điều trị nội trú tại các bệnh viện cấp cơ bản trên toàn quốc (tương đương tuyến huyện/tỉnh trước đây) mà không cần giấy chuyển tuyến.

+ Chi trả 100% nếu chi phí 1 lần thấp: Khi chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương thấp hơn 379.500 đồng (tăng lên so với mức cũ do lương cơ sở tăng).

+ Khi tham gia BHYT 5 năm liên tục: Được hưởng 100% chi phí KCB nếu đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (lớn hơn 15.180.000 đồng).

Mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ 2026

- Theo lộ trình của Luật BHYT sửa đổi và các thông tư hướng dẫn, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi KCB ngoại trú (khám thông thường không nhập viện) tại các cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu (tuyến tỉnh/trung ương trước đây), thay vì bị từ chối 100% như trước, người dân sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% mức hưởng đối với các bệnh ngoài danh mục hiểm nghèo (các bệnh thuộc danh mục hiểm nghèo, bệnh hiếm vẫn được hưởng 100%).

- Người dân được quyền đăng ký KCB ban đầu tại bất kỳ cơ sở y tế nào phù hợp và thuận tiện nhất, không còn bị bó buộc bởi hộ khẩu hay địa giới hành chính và được thay đổi nơi khám ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý.

- Quỹ BHYT thực hiện chi trả cho cả các hình thức KCB từ xa, y học gia đình và KCB tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

- Người bệnh được chẩn đoán mắc các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo sẽ được điều trị thẳng lên cấp chuyên sâu mà không cần thủ tục chuyển tuyến rườm rà và vẫn được hưởng tối đa quyền lợi.

Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng cách nào nhanh, thuận tiện nhất?

Phương thức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định như sau:

- Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã, phường.

- Đóng trực tiếp: Người đại diện hộ gia đình nộp tiền tại các đại lý thu BHXH, BHYT xã/phường/thị trấn nơi cư trú/tạm trú.

- Đóng trực tuyến (online):

+ Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

+ Thông qua ứng dụng VssID.

+ Thông qua ứng dụng ngân hàng (Apps): Vietcombank, BIDV, MB, Agribank, Vietinbank...

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới - Ảnh 2.Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2025, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

GĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm y tế 2024 chính thức có hiệu lực. Trong đó, sẽ thay đổi quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới - Ảnh 3.Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi khám chữa bệnh theo quy định mới, hàng triệu gia đình nên cập nhật

GĐXH - Dưới đây là một số nội dung quy định về quyền lợi và mức hưởng hiện hành về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình người dân cần biết.

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