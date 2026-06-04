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Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Thứ năm, 08:46 04/06/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.

Dưới đây là 3 giờ sinh Âm lịch thường được nhắc đến với ý nghĩa may mắn, có khả năng thu hút quý nhân và dễ gặt hái thành công khi bước vào tuổi trưởng thành.

Giờ Mão Âm lịch (5h - 7h sáng): Người thông minh, dễ gặp quý nhân nâng đỡ

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời - Ảnh 1.

Nhờ năng lực cá nhân cùng sự hỗ trợ từ quý nhân, người sinh niờ Mão Âm lịch dễ đạt được thành tựu trong công việc. Ảnh minh họa

Trong khung giờ từ 5h đến 7h sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng, vạn vật bừng tỉnh sau một đêm dài. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm mang nguồn năng lượng tích cực, tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp.

Người có giờ sinh Âm lịch rơi vào giờ Mão thường được nhận xét là nhanh nhẹn, hoạt bát và có khả năng tiếp thu kiến thức tốt. 

Ngay từ nhỏ, họ đã bộc lộ sự lanh lợi và tư duy nhạy bén hơn nhiều người cùng trang lứa. Khi trưởng thành, những người này thường biết tận dụng cơ hội để phát triển bản thân. 

Nhờ năng lực cá nhân cùng sự hỗ trợ từ quý nhân, họ dễ đạt được thành tựu trong công việc. 

Con đường tài chính cũng khá thuận lợi, cuộc sống ngày càng ổn định và sung túc theo thời gian.

Giờ Ngọ Âm lịch (11h - 13h): Có chí tiến thủ, dễ gây dựng sự nghiệp lớn

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời - Ảnh 2.

Sau tuổi 30, vận trình công danh của người sinh giờ Ngọ Âm lịch thường khởi sắc rõ rệt, thu nhập ngày càng tăng và cuộc sống trở nên dư dả hơn trước. Ảnh minh họa

Giờ Ngọ là thời điểm mặt trời ở vị trí cao nhất trong ngày, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, sự quyết đoán và tinh thần không ngừng vươn lên.

Theo tử vi, người sở hữu giờ sinh Âm lịch này thường có đầu óc linh hoạt, ham học hỏi và luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Họ không dễ hài lòng với hiện tại mà luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển.

Nhờ ý chí kiên trì và tinh thần cầu tiến, nhiều người sinh giờ Ngọ có khả năng tạo dựng vị trí vững chắc trong xã hội. 

Sau tuổi 30, vận trình công danh thường khởi sắc rõ rệt, thu nhập ngày càng tăng và cuộc sống trở nên dư dả hơn trước.

Bên cạnh đó, đây cũng là mẫu người có tố chất lãnh đạo, dễ nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ có thể đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp.

Giờ Thân Âm lịch (15h - 17h): Hậu vận sung túc, tài lộc dồi dào

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời - Ảnh 3.

Bước vào giai đoạn trung niên, tài vận của người sinh vào giờ Thân Âm lịch có xu hướng tăng trưởng mạnh. Ảnh minh họa

Khoảng thời gian từ 15h đến 17h chiều là lúc ánh nắng bắt đầu dịu lại, tạo nên khung cảnh yên bình trước khi ngày mới khép lại. Trong tử vi, đây được xem là một giờ sinh Âm lịch mang nhiều dấu hiệu tốt lành về tài vận và phúc lộc.

Những người sinh vào giờ Thân thường được gia đình yêu thương, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân. 

Họ không chỉ sở hữu tư duy tốt mà còn có khả năng giao tiếp khéo léo, dễ xây dựng các mối quan hệ xã hội bền vững.

Một điểm nổi bật khác của người sinh giờ Thân là lòng nhân hậu và sự rộng lượng. Chính tính cách này giúp họ nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh.

Bước vào giai đoạn trung niên, tài vận của họ có xu hướng tăng trưởng mạnh. Nhiều người gây dựng được cơ nghiệp vững vàng, sở hữu cuộc sống đủ đầy và hưởng thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra trong nhiều năm.

Giờ sinh Âm lịch có quyết định hoàn toàn vận mệnh hay không?

Theo quan niệm tử vi và dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phản ánh phần nào tính cách, xu hướng phát triển và vận trình của mỗi người. Tuy nhiên, đây chỉ là những nhận định mang tính tham khảo.

Thực tế, thành công và sự giàu có còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường sống, trình độ học vấn, sự nỗ lực cá nhân và khả năng nắm bắt cơ hội. 

Dù sở hữu giờ sinh được cho là may mắn, mỗi người vẫn cần không ngừng học hỏi và phấn đấu để tạo dựng cuộc sống như mong muốn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời - Ảnh 4.Tháng sinh Âm lịch của người chăm chỉ: Phúc khí đến muộn nhưng đủ đầy

GĐXH - Không sinh ra trong nhung lụa nhưng những người thuộc các tháng sinh Âm lịch này thường sở hữu đức tính chăm chỉ, kiên trì và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

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Giải trí
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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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