Từ năm 2027, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

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Những người cần đổi thẻ căn cước năm 2027

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023 có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Theo quy định nêu trên, từ năm 2027, công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi sẽ phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước theo quy định.

Từ năm 2027, những người sinh năm 2013, 2002, 1987, 1967 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60. Do đó, nhóm người này phải thực hiện đổi thẻ căn cước theo quy định.

Lưu ý:

Người sinh năm 1967, đủ 60 tuổi. Đây là mốc đổi thẻ cuối cùng, thẻ được cấp ở mốc này có giá trị sử dụng đến hết đời.

Thời điểm hết hạn của từng thẻ được in trên chính tấm thẻ. Người dân nên đối chiếu ngày hết hạn ghi trên thẻ thay vì chỉ tính theo năm sinh, vì ngày hết hạn tính theo ngày sinh nhật của từng người.

Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước được quy định rõ tại Luật Căn cước 2023. Ảnh minh họa: TL

Cấp đổi lại thẻ căn cước năm 2027 có bị mất phí?

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC quy đinh mức thu lệ phí khi làm thẻ căn cước như sau:

- Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước 2023: 30.000 đồng/thẻ căn cước;

- Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023: 50.000 đồng/thẻ căn cước;

- Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước 2023: 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Theo quy định những người sinh năm 2013, 2002, 1987, 1967 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60 thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023. Do đó, nhóm người khi thực hiện đổi thẻ căn cước phải nộp lệ phí là 50.000 đồng/thẻ căn cước.

Hành vi nào bị nghiêm cấm khi làm thẻ căn cước?

Các hành vi bị nghiêm cấm khi làm thẻ căn cước được nêu rõ tại Điều 7 Luật Căn cước 2023. Bao gồm:

- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

- Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Luật này.

- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.

- Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật.

- Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Từ 1/9, cha mẹ cần nắm rõ thông tin quan trọng này khi làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi GĐXH - Từ 1/9/2026, Nghị định 301/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó có điểm mới quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi.