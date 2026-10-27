Ninh Bình: Bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang

Ngày 23 và 24/10, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực gần cầu Ngô Đồng, giáp xã Giao Thủy và xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, có hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông nằm dọc bờ sông Hồng, kéo dài khoảng hơn 1km. Các cổng ra vào bến bãi nằm ven đê hữu Hồng, đoạn từ cầu Ngô Đồng đến ngã ba đường Sông Láng, thuộc địa phận xã Xuân Giang.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển vật liệu bằng xe tải diễn ra trên tuyến đê, khiến khu vực này thường xuyên xuất hiện bụi bặm. Qua quan sát của phóng viên, nhiều cây cối ven đê hữu Hồng bám đầy bụi từ hoạt động của các phương tiện chở vật liệu.

Tại khu vực dốc Ngô Đồng, thuộc xã Giao Thủy, nơi có các phương tiện như xe bồn, xe tải chở vật liệu qua lại hằng ngày, bụi bám khắp khu vực trước cửa nhà dân. Nhiều hộ phải sử dụng bạt hoặc vải che chắn trước nhà nhằm hạn chế bụi bay vào không gian sinh hoạt.

Theo phản ánh của người dân hai địa phương, hằng ngày, có đơn vị tổ chức tưới nước trên đường để giảm bụi. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ phát huy tác dụng trong thời gian ngắn. Khi mặt đường khô, các phương tiện chở vật liệu tiếp tục lưu thông, bụi lại bay mù mịt.

Video: Bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang

Tình trạng trên không chỉ gây bất tiện cho sinh hoạt mà còn khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với sức khỏe khi thường xuyên phải tiếp xúc với bụi.

Không chỉ có vấn đề bụi bặm và hoạt động vận chuyển vật liệu, ghi nhận tại khu vực này còn cho thấy hoạt động bơm cát từ sà lan, tàu lên các bãi tập kết nằm sát sông Hồng.

Theo quan sát của phóng viên, trong quá trình bơm vật liệu lên bãi, nước đi kèm chảy ngược trở lại sông. Tại một số vị trí, dòng nước có màu đục, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với vùng nước xung quanh.

Đáng chú ý, trong khu vực các bến bãi có một trạm trộn bê tông được dựng sát sông Hồng. Tại thời điểm ghi nhận, phóng viên quan sát thấy dòng nước màu trắng đục chảy từ khu vực này ra sông, khiến màu nước tại vị trí tiếp nhận có sự thay đổi, chảy theo dòng sông.

Bên cạnh đó, hoạt động của các phương tiện chở vật liệu trên tuyến đê hữu Hồng cũng cần được kiểm tra, làm rõ về việc chấp hành các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ đê điều, tải trọng phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông.

Chiều 23/10 và ngày 27/10, phóng viên liên hệ với ông Đỗ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, theo số điện thoại công khai của người phát ngôn cấp xã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, để thông tin về hiện trạng các bến bãi, trạm trộn nêu trên. Tuy nhiên, phóng viên không thể liên lạc được.

Trước những vấn đề được ghi nhận, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần kiểm tra thực tế hoạt động của các bến bãi, trạm trộn tại khu vực xã Xuân Giang; đồng thời làm rõ công tác kiểm soát bụi, thu gom nước phát sinh trong quá trình sản xuất, tập kết vật liệu và việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan.

Việc kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời nếu phát hiện vi phạm là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình đê điều, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và bảo vệ môi trường sông Hồng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Toàn cảnh hệ thống bến bãi, trạm trộn vật liệu xây dựng kéo dài dọc hành lang bờ sông Hồng đoạn qua xã Xuân Giang. Hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu diễn ra rầm rộ ngay trong mùa mưa bão.

Nước thải từ các khu vực tập kết và rửa vật liệu trong bãi chảy trực tiếp qua hệ thống mương đất, mang theo bùn cát hòa vào dòng chảy sông Hồng.

Hàng loạt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau ra vào khu vực bến bãi, biến tuyến đường ven đê thành công trường vận chuyển vật liệu tấp nập.

Toàn cảnh hoạt động bơm cát trực tiếp từ sà lan lên các bãi tập kết ven sông, nước thải từ quá trình bơm cát tù đọng và chảy tràn lan ra môi trường.

Dòng nước sông Hồng tại khu vực có các bến bãi hoạt động bị biến đổi rõ rệt, xuất hiện các vệt nước đục, dầu loang khác biệt so với phần còn lại của dòng sông.

Các phương tiện thủy, sà lan neo đậu và bơm hút vật liệu sát bờ sông, uy hiếp trực tiếp đến hành lang thoát lũ và an toàn đê điều.

Trạm trộn bê tông mọc sát bờ sông Hồng

Từ khu vực này, dòng nước trắng đục chảy thẳng ra sông, làm biến đổi rõ rệt màu nước tại khu vực tiếp giáp.

Biển báo tải trọng 12 tấn được cắm trên tuyến đường đê hữu Hồng, nhưng thực tế nhiều xe tải trọng lớn vẫn vô tư lưu thông, gây áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng giao thông đê điều. Xe tải chở vật liệu cơi nới, phóng nhanh trên tuyến đê hữu Hồng cuốn theo mây bụi mù mịt, làm tầm nhìn bị hạn chế và đe dọa trực tiếp an toàn của người tham gia giao thông.