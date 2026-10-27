Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý quy định mới nhất áp dụng trong tháng 11 tới

Chi tiết lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 11/2026 với nhiều điểm cần lưu ý.

Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM)

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026 được chia thành hai đợt, tương ứng với ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng.

Do ngày 1/11/2026 trùng vào Chủ nhật, lịch chuyển khoản lương hưu tháng 11/2026 sẽ có sự điều chỉnh tùy theo từng địa phương.

Theo đó 21 tỉnh, thành phố dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/11, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

Nhóm 13 tỉnh, thành phố còn lại dự kiến chi trả vào ngày 3/11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Lịch chi trả có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế tại địa phương. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nên liên hệ cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký nhận tiền để xác nhận thời gian chi trả cụ thể.

Tháng 11, người dân có thể nhận lương hưu qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh minh họa: AI

Thực hiện Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử), kể từ ngày 28/09/2026, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dùng tích hợp 1 trong 3 phương tiện gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Trong tháng 10/2026, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hướng dẫn sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả chế độ, chi trả qua ví điện tử, tài khoản tiền di động cũng như chuẩn hóa thông tin người hưởng.

Theo kế hoạch triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 11 và 12/2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng đối soát thông tin và tổ chức chi trả.

Với phương thức này, người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng. Trường hợp chưa đủ điều kiện sử dụng phương thức này, người hưởng vẫn được nhận tiền theo hình thức phù hợp, bảo đảm không gián đoạn quyền lợi.

Thống kê của BHXH Việt Nam tại kỳ chi trả tháng 10/2026 cho thấy, toàn hệ thống đã thực hiện chi trả chế độ BHXH hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó có tới gần 96% người thụ hưởng nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt. Con số này minh chứng cho sự thành công trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành BHXH, giúp tối ưu hóa chất lượng phục vụ người dân.

Lịch chi trả lương hưu bằng tiền mặt

Đối với người nhận lương hưu, chế độ BHXH bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả sau ngày 5/11 như thông lệ. Để thuận tiện cho người hưởng, thời gian chi trả sẽ kéo dài ít nhất 6 giờ/ngày.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 12 đến hết 25/11.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội tiếp nhận các nguồn chi trả bao gồm: - Lương hưu hằng tháng. - Trợ cấp an sinh xã hội theo chính sách Nhà nước. - Các gói hỗ trợ tài chính từ ngân sách. - Các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác.