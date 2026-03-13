Chỉ còn 2 ngày nữa hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước
GĐXH - Nghị định 58/2026/NĐ-CP hiệu lực từ 15/3/2026 đã sửa đổi một số quy định liên quan đến thẻ Căn cước. Quy định có điểm gì mới?
Áp dụng những quy định mới về thẻ căn cước từ 15/3/2026
Từ ngày 15/3, Nghị định 58/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.
Theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới liên quan đến thẻ căn cước. Cụ thể:
Bổ sung tích hợp số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy trên VNeID và bộ phận lưu trữ của thẻ
Tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 12 về xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP. Cụ thể:
Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy".
Theo đó, từ 15/3, Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi toàn bộ Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP. Thông tin số CMND 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp không chỉ trong mã QR mà còn trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).
Không được yêu cầu công dân xác nhận lại số CMND 9 số, số định danh đã hủy
Khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP như sau: cơ quan, tổ chức, cá nhân được quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ hoặc trên ứng dụng VNeID để sử dụng thông tin số CMND 09 số, số định danh cá nhân đã hủy phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác; đồng thời không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận các thông tin này.
Sửa đổi trình tự, thủ tục tích hợp thông tin trên thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi
Khoản 9 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 20 Nghị định 70/2024/NĐ-CP liên quan đến trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước đối với trường hợp người dưới 6 tuổi như sau:
Trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước đối với trường hợp người dưới 6 tuổi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân đề nghị cấp lại thẻ căn cước khi bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) thực hiện như sau:
- Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi lựa chọn thông tin cần tích hợp gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước;
- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin đề nghị tích hợp thông qua Cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện tích hợp đối với các thông tin xác thực thành công;
- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thông báo kết quả tích hợp thông tin khi trả thẻ căn cước cho công dân;
- Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi thực hiện thanh toán lệ phí tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước và phí dịch vụ chuyển phát theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
