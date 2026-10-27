Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới, hàng triệu lái xe cần biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Báo Lao động đưa tin, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã được bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc quản lý, tra cứu thông tin phương tiện.

Theo C06, tính năng này cho phép công dân xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể xem, tra cứu và theo dõi các thông tin đăng kiểm đã được tích hợp trực tiếp trên điện thoại.

Đối tượng được sử dụng tiện ích này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

VNeID bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng. Ảnh: TL

Để sử dụng tính năng này, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID và thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập màn hình trang chủ.

- Công dân đăng nhập vào VNeID, màn hình hiển thị thông báo, nhấn vào Truy cập chức năng.

- Nhấn vào thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp ở tab Thông báo.

- Tại trang chủ nhấn vào Ví giấy tờ, nhấn vào thông báo Bạn đang có thông tin cần xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt.

Bước 3: Nhấn Đăng kiểm phương tiện.

Bước 4: Công dân nhấn vào bản ghi Xác nhận tích hợp, Hệ thống hiển thị chi tiết các thông tin, công dân chọn Thông tin xác thực, tích hợp Ví giấy tờ, chọn xác nhận.

Trường hợp công dân không tích hợp sẽ chọn Không tích hợp, hệ thống hiển thị Lý do, công dân nhấn chọn Lý do không tích hợp và nhập thông tin, chọn Xác nhận.

Bước 5: Màn hình hiển thị Xác nhận thành công, nhấn Quay lại để về màn danh sách các bản ghi Xác nhận tích hợp thông tin.

C06 cho biết, việc bổ sung các tiện ích trên VNeID góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Ảnh: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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