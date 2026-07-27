Từ ngày 31/8/2028, người dân phải cập nhật thông tin quan trọng này nếu không muốn bị phạt tới 3 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 281/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định. Cụ thể:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai.

Từ ngày 31/8/2028, vi phạm hành chính khi đăng ký biến động đất đai có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 27 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm như:

- Buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai theo quy định đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

- Hủy bỏ kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

- Buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng.

Ngoài ra, Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, quy định rõ việc xác định số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm. Cụ thể:

Số lợi bất hợp pháp là số lợi được tính thành tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có được từ việc sử dụng đất sau vi phạm và phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp hành vi vi phạm do nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện trên một thửa đất thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được chia đều cho các tổ chức, cá nhân cùng vi phạm.

Trường hợp người vi phạm đã nộp các khoản tiền vào ngân sách nhà nước từ việc sử dụng đất vì phạm thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được khẩu trừ các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Cùng đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của các chức danh thanh tra thuộc lực lượng Công an nhân dân quy định tại Điều 7 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất an ninh theo quy định tại Nghị định này.

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