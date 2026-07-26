Công an TP Hà Nội thông tin chính thức vụ hỏa hoạn chiều 25/7 tại phường Thanh Liệt

Theo thông tin chính thức từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h06 phút ngày 25/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại cụm công trình xây dựng nằm trên phố Vũ Đức Úy (đường rộng 25m, thuộc địa phận phường Thanh Liệt).

Xác định đám cháy có diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy lan lớn, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã lập tức điều động 12 xe chữa cháy thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy xảy ra tại cụm công trình xây dựng nằm trên phố Vũ Đức Úy (đường rộng 25m, thuộc địa phận phường Thanh Liệt).

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng lập tức tăng viện thêm 2 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện chuyên dụng, 1 xe trạm bơm và 1 xe téc nước trực tiếp có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác dập lửa và cứu nạn.

Nhận thấy ngọn lửa có chiều hướng bùng phát mạnh, Chỉ huy chữa cháy đã quyết định đề nghị tăng cường thêm lực lượng phối hợp gồm: 1 xe chữa cháy của Học viện PCCC&CNCH và 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tại hiện trường, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy, tổ chức trinh sát cấu trúc hiện trường, khai thác triệt để các nguồn nước để khoanh vùng, quyết tâm không để ngọn lửa vượt tầm kiểm soát.

Đám cháy lan rộng sang các nhà xưởng liền kề, cột khói đen bao trùm cả khu vực. Ảnh: CAHN

Song song với công tác phun nước dập lửa của Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng huy động máy xúc để phá dỡ các cấu kiện, vật liệu bị sập đổ, mở đường cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận sâu vào bên trong tâm cháy. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Liệt phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng và dân quân tự vệ để phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự vòng ngoài phục vụ công tác chữa cháy.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và chuyên nghiệp của các lực lượng, đến khoảng 19h32 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Chỉ ít phút sau đó, vào khoảng 19h45 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Đến khoảng 19h45' cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Ảnh: CAHN

Sự nỗ lực không quản ngại khó khăn của các lực lượng đã giúp bảo vệ thành công, không để lửa cháy lan sang hơn 1.000m² diện tích kho bãi và các công trình liền kề xung quanh. Theo báo cáo ban đầu, rất may mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy cũng như thống kê chi tiết về thiệt hại tài sản đang được các cơ quan chức năng của Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.



