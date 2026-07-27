Hà Nội: Đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao, xe máy tông trực diện ô tô con

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h5' ngày 27/7, anh Nguyễn C.H. (sinh năm 1999, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AD-019.XX di chuyển ngược chiều trên làn cao tốc của Vành đai 3 trên cao, theo hướng từ Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

Khi di chuyển đến số 17 Phạm Hùng (phường Cầu Giấy) xe máy do anh C.H. điều khiển đã đâm thẳng vào xe ô tô con mang biển kiểm soát 30F-432.XX do bà Phạm M.L. (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) cầm lái đang di chuyển đúng chiều quy định.

Xe máy 'đối đầu' ô tô con khi đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao.

Cú tông trực diện khiến anh C.H. bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi cả hai phương tiện đều bị hư hỏng sau va chạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng và điều tiết giao thông, phục vụ công tác giải quyết vụ việc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với nữ tài xế ô tô Phạm M.L. cho thấy không có vi phạm. Đối với tài xế xe máy Nguyễn C.H., lực lượng chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm y tế chính thức từ cơ quan y tế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.