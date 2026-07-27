Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 221 biển số xe đến nộp phạt nguội
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 21-30/6/2026.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 21-30/6/2026.
Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:
STT
Thời gian
vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
21/06/2026
06:43:23
Ô tô
36A-154.37
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
2
21/06/2026
07:10:40
Ô tô
36K-083.00
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
3
21/06/2026
07:34:01
Ô tô
36C-057.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
4
21/06/2026
08:24:24
Ô tô
36A-033.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
5
21/06/2026
08:55:38
Ô tô
36A-922.36
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6
21/06/2026
09:52:09
Ô tô
36D-008.22
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
21/06/2026
09:55:59
Ô tô
36H-076.93
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
8
21/06/2026
11:02:36
Ô tô
89L-1249
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9
21/06/2026
11:02:36
Ô tô
36A-635.26
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
21/06/2026
11:28:38
Ô tô
36A-168.23
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11
21/06/2026
11:45:20
Ô tô
24A-308.83
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12
21/06/2026
11:50:50
Ô tô
36A-423.66
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13
21/06/2026
13:18:07
Ô tô
36A-700.09
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14
21/06/2026
13:58:25
Ô tô
36A-120.94
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
15
21/06/2026
14:29:28
Ô tô
36H-076.93
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
16
21/06/2026
14:34:40
Ô tô
29F-018.15
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17
21/06/2026
14:41:05
Ô tô
29A-715.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
18
21/06/2026
14:50:54
Ô tô
36D-029.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
19
21/06/2026
15:12:26
Ô tô
30A-695.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
20
21/06/2026
15:28:17
Ô tô
36A-507.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
21
21/06/2026
16:04:10
Ô tô
36A-035.84
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
22
21/06/2026
16:30:50
Ô tô
36A-309.11
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
23
21/06/2026
16:38:39
Ô tô
49A-078.56
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
24
21/06/2026
16:48:54
Ô tô
36A-431.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
25
21/06/2026
18:44:30
Ô tô
36A-703.60
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
26
22/06/2026
07:11:51
Ô tô
30B-679.68
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
27
22/06/2026
07:27:31
Ô tô
36K-231.93
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
28
22/06/2026
07:30:20
Ô tô
36B-023.35
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
29
22/06/2026
07:35:21
Ô tô
36K-181.79
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
30
22/06/2026
09:51:10
Ô tô
36K-028.83
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
31
22/06/2026
10:22:30
Ô tô
30A-170.65
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
32
22/06/2026
10:29:35
Ô tô
36A-434.04
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
33
22/06/2026
10:47:00
Ô tô
34A-865.69
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
34
22/06/2026
11:46:50
Ô tô
29E-026.91
Ngã 4 ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35
22/06/2026
11:47:37
Ô tô
36A-468.82
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
36
22/06/2026
14:19:04
Ô tô
35A-536.82
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
37
22/06/2026
15:14:56
Ô tô
36C-186.32
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
38
22/06/2026
15:36:06
Ô tô
36K-218.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
39
22/06/2026
16:02:02
Ô tô
36C-174.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
40
23/06/2026
17:20:38
Ô tô
36A-415.85
Ngã tư Phú Sơn-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
24/06/2026
16:03:12
Ô tô
29A-233.11
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
42
24/06/2026
17:48:40
Ô tô
36A-141.87
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
43
25/06/2026
06:52:04
Ô tô
36A-440.59
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
44
25/06/2026
06:56:14
Ô tô
36C-460.71
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
45
25/06/2026
06:59:57
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
46
25/06/2026
07:38:49
Ô tô
36A-195.26
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
47
25/06/2026
08:50:20
Ô tô
30E-519.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
48
25/06/2026
09:03:23
Ô tô
36A-806.77
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
49
25/06/2026
10:30:55
Ô tô
36A-385.51
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
50
25/06/2026
11:55:21
Ô tô
36LD-003.55
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
51
25/06/2026
15:24:18
Ô tô
29H-778.76
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
52
25/06/2026
15:25:25
Ô tô
36K-568.41
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
53
25/06/2026
15:57:03
Ô tô
36A-809.98
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
54
25/06/2026
15:58:07
Ô tô
36A-112.89
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
55
25/06/2026
16:39:48
Ô tô
36H-096.49
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
56
25/06/2026
16:40:01
Ô tô
36B-595.87
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
57
25/06/2026
16:41:48
Ô tô
29C-153.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
58
25/06/2026
16:48:45
Ô tô
22A-444.90
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
59
25/06/2026
16:55:43
Ô tô
60K-956.73
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
60
25/06/2026
16:58:48
Ô tô
36K-153.71
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
61
25/06/2026
17:40:43
Ô tô
36K-218.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
62
25/06/2026
17:51:57
Ô tô
36A-126.84
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
63
25/06/2026
18:14:41
Ô tô
36H-076.93
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
64
26/06/2026
08:24:29
Ô tô
36A-356.15
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
65
26/06/2026
09:37:01
Ô tô
36A-729.91
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
66
26/06/2026
11:06:17
Ô tô
36A-837.44
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
67
26/06/2026
12:55:53
Ô tô
36A-007.77
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
26/06/2026
13:26:52
Ô tô
36H-228.00
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
69
26/06/2026
14:19:25
Ô tô
36K-338.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
26/06/2026
15:08:02
Ô tô
36A-703.91
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
71
26/06/2026
15:49:43
Ô tô
36K-165.69
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
72
26/06/2026
16:21:36
Ô tô
36A-576.65
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
73
26/06/2026
16:52:09
Ô tô
36A-202.63
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74
26/06/2026
17:57:02
Ô tô
36A-630.39
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
26/06/2026
18:54:37
Ô tô
36H-155.95
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
26/06/2026
21:03:26
Ô tô
36B-395.29
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
26/06/2026
21:07:46
Ô tô
36A-792.69
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
78
26/06/2026
21:09:53
Ô tô
37K-133.22
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79
27/06/2026
06:23:34
Ô tô
36A-093.03
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
27/06/2026
07:48:31
Ô tô
36A-175.98
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
27/06/2026
08:10:48
Ô tô
36C-402.58
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
27/06/2026
08:17:04
Ô tô
36K-217.11
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
83
27/06/2026
08:19:33
Ô tô
36A-960.71
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
27/06/2026
08:20:19
Ô tô
36A-882.39
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
27/06/2026
08:23:04
Ô tô
29B-633.49
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
86
27/06/2026
08:31:37
Ô tô
36A-185.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
87
27/06/2026
08:33:05
Ô tô
29K-118.41
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88
27/06/2026
08:41:35
Ô tô
36K-066.65
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
89
27/06/2026
09:04:41
Ô tô
22C-126.00
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
90
27/06/2026
09:10:37
Ô tô
36B-107.29
KM840 Trái Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
27/06/2026
09:19:39
Ô tô
36A-857.63
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
92
27/06/2026
09:45:38
Ô tô
36A-311.55
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
27/06/2026
10:03:54
Ô tô
36A-697.87
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
94
27/06/2026
10:14:54
Ô tô
36K-130.90
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
95
27/06/2026
10:25:03
Ô tô
36A-398.80
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
27/06/2026
10:28:35
Ô tô
36A-531.81
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
27/06/2026
10:28:45
Ô tô
30K-544.32
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
98
27/06/2026
10:30:58
Ô tô
30V-8970
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
27/06/2026
10:54:47
Ô tô
36K-066.79
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
27/06/2026
11:12:19
Ô tô
36A-764.80
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
101
27/06/2026
12:19:54
Ô tô
36H-141.68
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
102
27/06/2026
14:04:58
Ô tô
36C-457.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103
27/06/2026
14:28:00
Ô tô
36A-091.50
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
104
27/06/2026
14:32:03
Ô tô
30E-992.68
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
105
27/06/2026
15:14:51
Ô tô
36A-481.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
106
27/06/2026
15:16:34
Ô tô
36K-099.98
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107
27/06/2026
15:37:24
Ô tô
36K-256.70
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
108
27/06/2026
15:38:22
Ô tô
30F-757.74
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
109
27/06/2026
15:40:23
Ô tô
15B-218.47
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
110
27/06/2026
15:42:24
Ô tô
36A-897.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
111
27/06/2026
15:50:46
Ô tô
36A-263.97
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
112
27/06/2026
16:12:02
Ô tô
30F-001.96
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
113
27/06/2026
16:21:59
Ô tô
36A-281.52
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
114
27/06/2026
16:51:08
Ô tô
36C-425.88
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
115
27/06/2026
17:40:26
Ô tô
36B-528.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
116
27/06/2026
18:04:27
Ô tô
36K-975.53
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
117
27/06/2026
21:22:43
Ô tô
36A-372.61
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
118
27/06/2026
22:12:31
Ô tô
36H-165.97
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
28/06/2026
08:23:40
Ô tô
36C-187.96
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
120
28/06/2026
08:54:28
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
121
28/06/2026
08:54:38
Ô tô
36C-211.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
28/06/2026
09:17:04
Ô tô
36A-599.29
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
123
28/06/2026
10:14:41
Ô tô
36A-736.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124
28/06/2026
10:27:31
Ô tô
36H-069.01
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
125
28/06/2026
10:59:48
Ô tô
30A-870.90
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
28/06/2026
10:59:46
Ô tô
36K-025.63
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
28/06/2026
10:59:48
Ô tô
36K-379.59
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
28/06/2026
11:42:37
Ô tô
36A-126.39
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
28/06/2026
11:46:39
Ô tô
36K-206.85
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
130
28/06/2026
11:55:09
Ô tô
51D-405.65
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
131
28/06/2026
12:12:26
Ô tô
36H-223.27
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132
28/06/2026
12:19:38
Ô tô
36H-182.44
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
28/06/2026
13:33:18
Ô tô
36K-094.97
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
134
28/06/2026
13:37:40
Ô tô
90A-305.59
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
28/06/2026
15:37:39
Ô tô
36A-121.44
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
136
28/06/2026
15:51:59
Ô tô
36A-254.19
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
28/06/2026
15:53:06
Ô tô
36C-417.35
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
138
28/06/2026
15:58:24
Ô tô
36A-037.80
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
139
28/06/2026
16:35:56
Ô tô
30G-757.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
140
28/06/2026
16:44:47
Ô tô
35A-218.11
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
141
28/06/2026
16:47:15
Ô tô
36K-086.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
142
28/06/2026
16:53:24
Ô tô
36K-086.25
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
28/06/2026
17:07:22
Ô tô
36K-035.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
144
28/06/2026
17:45:49
Ô tô
99A-809.83
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
145
28/06/2026
17:49:21
Ô tô
36K-283.92
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
146
29/06/2026
07:22:40
Ô tô
36K-218.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
29/06/2026
07:31:12
Ô tô
30V-1987
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
148
29/06/2026
07:48:12
Ô tô
36K-581.88
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
149
29/06/2026
07:59:38
Ô tô
99B-188.21
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
150
29/06/2026
08:15:48
Ô tô
36A-481.40
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
29/06/2026
08:22:53
Ô tô
30F-847.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
152
29/06/2026
08:23:28
Ô tô
36A-495.14
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
153
29/06/2026
08:25:20
Ô tô
36A-348.91
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
154
29/06/2026
08:33:07
Ô tô
36A-218.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
155
29/06/2026
08:58:44
Ô tô
36H-079.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
156
29/06/2026
09:17:32
Ô tô
36K-660.27
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
157
29/06/2026
09:40:44
Ô tô
36A-449.73
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
158
29/06/2026
09:42:35
Ô tô
36K-129.55
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
159
29/06/2026
10:29:34
Ô tô
36K-016.83
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
160
29/06/2026
10:37:44
Ô tô
36A-828.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
161
29/06/2026
11:21:21
Ô tô
36A-194.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
162
29/06/2026
14:28:16
Ô tô
36K-176.37
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
163
29/06/2026
14:31:19
Ô tô
30F-382.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
164
29/06/2026
14:48:41
Ô tô
36A-783.42
Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
29/06/2026
15:37:04
Ô tô
36C-234.89
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
166
29/06/2026
15:58:10
Ô tô
36A-976.39
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
167
29/06/2026
16:18:03
Ô tô
36C-395.71
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
168
29/06/2026
16:21:43
Ô tô
36A-478.79
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
169
29/06/2026
16:26:14
Ô tô
36F-003.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
170
29/06/2026
16:53:19
Ô tô
29A-233.11
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
171
29/06/2026
16:53:58
Ô tô
36A-413.05
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
172
29/06/2026
17:05:14
Ô tô
36B-383.29
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
173
29/06/2026
17:08:36
Ô tô
36C-465.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
174
29/06/2026
17:26:24
Ô tô
15A-271.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
175
29/06/2026
17:44:35
Ô tô
36A-505.02
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
176
30/06/2026
07:17:27
Ô tô
36A-380.87
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
177
30/06/2026
08:19:31
Ô tô
36A-675.94
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
178
30/06/2026
08:19:51
Ô tô
36K-145.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
179
30/06/2026
09:35:21
Ô tô
36A-097.60
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
180
30/06/2026
09:53:21
Ô tô
36A-459.08
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
181
30/06/2026
10:05:48
Ô tô
36A-564.80
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
182
30/06/2026
11:07:15
Ô tô
36K-145.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
183
30/06/2026
11:07:44
Ô tô
14C-273.41
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184
30/06/2026
11:19:53
Ô tô
36A-394.37
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
185
30/06/2026
11:37:32
Ô tô
36C-438.42
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
186
30/06/2026
15:33:47
Ô tô
30A-381.42
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
187
30/06/2026
15:37:57
Ô tô
36A-190.49
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
188
30/06/2026
17:36:13
Ô tô
36A-090.00
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy
189
30/06/2026
18:18:18
Ô tô
14A-750.52
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
190
30/06/2026
21:32:40
Ô tô
36A-475.70
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
191
21/06/2026
11:50:50
Mô tô
(Xe máy)
36B7-064.08
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
192
26/06/2026
21:41:47
Mô tô
(Xe máy)
36B7-351.80
Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
193
26/06/2026
21:51:38
Mô tô
(Xe máy)
36B8-559.03
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
194
26/06/2026
21:56:55
Mô tô
(Xe máy)
36AD-949.62
Ngã tư Phú Sơn-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
195
26/06/2026
21:56:56
Mô tô
(Xe máy)
36D1-547.09
Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
196
26/06/2026
22:13:13
Mô tô
(Xe máy)
36B7-458.21
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm;
Chở theo 02 người trên xe
197
26/06/2026
22:13:16
Mô tô
(Xe máy)
36B3-965.03
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
198
26/06/2026
22:17:11
Mô tô
(Xe máy)
36U8-3363
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
199
26/06/2026
22:17:11
Mô tô
(Xe máy)
36B5-728.32
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
200
26/06/2026
22:41:55
Mô tô
(Xe máy)
36B6-028.10
Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh phía tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
201
26/06/2026
23:01:14
Mô tô
(Xe máy)
36B8-559.03
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
202
26/06/2026
23:23:46
Mô tô
(Xe máy)
36B8-488.97
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
203
27/06/2026
00:08:54
Mô tô
(Xe máy)
36AD-657.23
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
204
27/06/2026
15:37:24
Mô tô
(Xe máy)
36B2-362.98
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
205
28/06/2026
01:16:40
Mô tô
(Xe máy)
36AC-632.26
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
206
28/06/2026
04:35:43
Mô tô
(Xe máy)
36B6-930.83
Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
207
28/06/2026
06:00:52
Mô tô
(Xe máy)
36B4-266.40
Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
208
28/06/2026
06:02:03
Mô tô
(Xe máy)
50N1-713.22
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
209
28/06/2026
06:06:53
Mô tô
(Xe máy)
36BB-060.39
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
210
28/06/2026
06:14:34
Mô tô
(Xe máy)
36B7-818.80
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
211
28/06/2026
22:05:50
Mô tô
(Xe máy)
36B8-209.37
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
212
28/06/2026
23:03:27
Mô tô
(Xe máy)
36AC-551.72
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
213
28/06/2026
23:15:47
Mô tô
(Xe máy)
36B6-415.11
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
214
28/06/2026
23:22:28
Mô tô
(Xe máy)
36B1-584.95
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
215
29/06/2026
06:43:04
Mô tô
(Xe máy)
36AA-300.51
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
216
29/06/2026
06:46:44
Mô tô
(Xe máy)
36AC-541.40
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
217
29/06/2026
07:38:43
Mô tô
(Xe máy)
36AC-656.68
Kho bạc Nhà nước-Hạc Thành-Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
218
29/06/2026
07:55:22
Mô tô
(Xe máy)
36AD-969.07
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
219
29/06/2026
07:58:54
Mô tô
(Xe máy)
36B8-880.31
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
220
29/06/2026
13:31:40
Mô tô
(Xe máy)
36AN-024.12
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
221
29/06/2026
13:42:31
Mô tô
(Xe máy)
36B7-448.93
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Cách tra cứu phạt nguội
1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông
Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.
Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.
Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.
Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).
Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.
2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic
Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).
Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.
3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.
Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.