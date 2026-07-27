Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 221 biển số xe đến nộp phạt nguội

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GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 21-30/6/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 21-30/6/2026.

Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:

STT

Thời gian

vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

21/06/2026

06:43:23

Ô tô

36A-154.37

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

2

21/06/2026

07:10:40

Ô tô

36K-083.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

3

21/06/2026

07:34:01

Ô tô

36C-057.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

4

21/06/2026

08:24:24

Ô tô

36A-033.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

5

21/06/2026

08:55:38

Ô tô

36A-922.36

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6

21/06/2026

09:52:09

Ô tô

36D-008.22

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7

21/06/2026

09:55:59

Ô tô

36H-076.93

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

8

21/06/2026

11:02:36

Ô tô

89L-1249

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9

21/06/2026

11:02:36

Ô tô

36A-635.26

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10

21/06/2026

11:28:38

Ô tô

36A-168.23

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11

21/06/2026

11:45:20

Ô tô

24A-308.83

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12

21/06/2026

11:50:50

Ô tô

36A-423.66

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13

21/06/2026

13:18:07

Ô tô

36A-700.09

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14

21/06/2026

13:58:25

Ô tô

36A-120.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

15

21/06/2026

14:29:28

Ô tô

36H-076.93

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

16

21/06/2026

14:34:40

Ô tô

29F-018.15

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17

21/06/2026

14:41:05

Ô tô

29A-715.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

18

21/06/2026

14:50:54

Ô tô

36D-029.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

19

21/06/2026

15:12:26

Ô tô

30A-695.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

20

21/06/2026

15:28:17

Ô tô

36A-507.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

21

21/06/2026

16:04:10

Ô tô

36A-035.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

22

21/06/2026

16:30:50

Ô tô

36A-309.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

23

21/06/2026

16:38:39

Ô tô

49A-078.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

24

21/06/2026

16:48:54

Ô tô

36A-431.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25

21/06/2026

18:44:30

Ô tô

36A-703.60

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

 

Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

26

22/06/2026

07:11:51

Ô tô

30B-679.68

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

27

22/06/2026

07:27:31

Ô tô

36K-231.93

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28

22/06/2026

07:30:20

Ô tô

36B-023.35

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

29

22/06/2026

07:35:21

Ô tô

36K-181.79

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

30

22/06/2026

09:51:10

Ô tô

36K-028.83

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31

22/06/2026

10:22:30

Ô tô

30A-170.65

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

32

22/06/2026

10:29:35

Ô tô

36A-434.04

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33

22/06/2026

10:47:00

Ô tô

34A-865.69

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

34

22/06/2026

11:46:50

Ô tô

29E-026.91

Ngã 4 ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35

22/06/2026

11:47:37

Ô tô

36A-468.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36

22/06/2026

14:19:04

Ô tô

35A-536.82

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

37

22/06/2026

15:14:56

Ô tô

36C-186.32

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38

22/06/2026

15:36:06

Ô tô

36K-218.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

39

22/06/2026

16:02:02

Ô tô

36C-174.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40

23/06/2026

17:20:38

Ô tô

36A-415.85

Ngã tư Phú Sơn-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41

24/06/2026

16:03:12

Ô tô

29A-233.11

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

42

24/06/2026

17:48:40

Ô tô

36A-141.87

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

43

25/06/2026

06:52:04

Ô tô

36A-440.59

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

44

25/06/2026

06:56:14

Ô tô

36C-460.71

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

45

25/06/2026

06:59:57

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

46

25/06/2026

07:38:49

Ô tô

36A-195.26

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

47

25/06/2026

08:50:20

Ô tô

30E-519.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

48

25/06/2026

09:03:23

Ô tô

36A-806.77

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

49

25/06/2026

10:30:55

Ô tô

36A-385.51

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

50

25/06/2026

11:55:21

Ô tô

36LD-003.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

51

25/06/2026

15:24:18

Ô tô

29H-778.76

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

52

25/06/2026

15:25:25

Ô tô

36K-568.41

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

53

25/06/2026

15:57:03

Ô tô

36A-809.98

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54

25/06/2026

15:58:07

Ô tô

36A-112.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

55

25/06/2026

16:39:48

Ô tô

36H-096.49

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

56

25/06/2026

16:40:01

Ô tô

36B-595.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57

25/06/2026

16:41:48

Ô tô

29C-153.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

58

25/06/2026

16:48:45

Ô tô

22A-444.90

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

59

25/06/2026

16:55:43

Ô tô

60K-956.73

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

60

25/06/2026

16:58:48

Ô tô

36K-153.71

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

61

25/06/2026

17:40:43

Ô tô

36K-218.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62

25/06/2026

17:51:57

Ô tô

36A-126.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

63

25/06/2026

18:14:41

Ô tô

36H-076.93

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

64

26/06/2026

08:24:29

Ô tô

36A-356.15

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65

26/06/2026

09:37:01

Ô tô

36A-729.91

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66

26/06/2026

11:06:17

Ô tô

36A-837.44

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67

26/06/2026

12:55:53

Ô tô

36A-007.77

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68

26/06/2026

13:26:52

Ô tô

36H-228.00

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69

26/06/2026

14:19:25

Ô tô

36K-338.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70

26/06/2026

15:08:02

Ô tô

36A-703.91

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71

26/06/2026

15:49:43

Ô tô

36K-165.69

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

 

Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

72

26/06/2026

16:21:36

Ô tô

36A-576.65

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73

26/06/2026

16:52:09

Ô tô

36A-202.63

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74

26/06/2026

17:57:02

Ô tô

36A-630.39

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75

26/06/2026

18:54:37

Ô tô

36H-155.95

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76

26/06/2026

21:03:26

Ô tô

36B-395.29

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77

26/06/2026

21:07:46

Ô tô

36A-792.69

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

 

Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

78

26/06/2026

21:09:53

Ô tô

37K-133.22

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79

27/06/2026

06:23:34

Ô tô

36A-093.03

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80

27/06/2026

07:48:31

Ô tô

36A-175.98

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

27/06/2026

08:10:48

Ô tô

36C-402.58

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

27/06/2026

08:17:04

Ô tô

36K-217.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

83

27/06/2026

08:19:33

Ô tô

36A-960.71

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

27/06/2026

08:20:19

Ô tô

36A-882.39

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85

27/06/2026

08:23:04

Ô tô

29B-633.49

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

86

27/06/2026

08:31:37

Ô tô

36A-185.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

87

27/06/2026

08:33:05

Ô tô

29K-118.41

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88

27/06/2026

08:41:35

Ô tô

36K-066.65

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

89

27/06/2026

09:04:41

Ô tô

22C-126.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

90

27/06/2026

09:10:37

Ô tô

36B-107.29

KM840 Trái Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91

27/06/2026

09:19:39

Ô tô

36A-857.63

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

92

27/06/2026

09:45:38

Ô tô

36A-311.55

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93

27/06/2026

10:03:54

Ô tô

36A-697.87

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94

27/06/2026

10:14:54

Ô tô

36K-130.90

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

95

27/06/2026

10:25:03

Ô tô

36A-398.80

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96

27/06/2026

10:28:35

Ô tô

36A-531.81

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97

27/06/2026

10:28:45

Ô tô

30K-544.32

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

98

27/06/2026

10:30:58

Ô tô

30V-8970

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99

27/06/2026

10:54:47

Ô tô

36K-066.79

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100

27/06/2026

11:12:19

Ô tô

36A-764.80

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101

27/06/2026

12:19:54

Ô tô

36H-141.68

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

102

27/06/2026

14:04:58

Ô tô

36C-457.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103

27/06/2026

14:28:00

Ô tô

36A-091.50

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

104

27/06/2026

14:32:03

Ô tô

30E-992.68

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

105

27/06/2026

15:14:51

Ô tô

36A-481.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

106

27/06/2026

15:16:34

Ô tô

36K-099.98

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107

27/06/2026

15:37:24

Ô tô

36K-256.70

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108

27/06/2026

15:38:22

Ô tô

30F-757.74

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

109

27/06/2026

15:40:23

Ô tô

15B-218.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

110

27/06/2026

15:42:24

Ô tô

36A-897.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

111

27/06/2026

15:50:46

Ô tô

36A-263.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

112

27/06/2026

16:12:02

Ô tô

30F-001.96

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

113

27/06/2026

16:21:59

Ô tô

36A-281.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

114

27/06/2026

16:51:08

Ô tô

36C-425.88

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115

27/06/2026

17:40:26

Ô tô

36B-528.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

116

27/06/2026

18:04:27

Ô tô

36K-975.53

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117

27/06/2026

21:22:43

Ô tô

36A-372.61

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118

27/06/2026

22:12:31

Ô tô

36H-165.97

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119

28/06/2026

08:23:40

Ô tô

36C-187.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

120

28/06/2026

08:54:28

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

121

28/06/2026

08:54:38

Ô tô

36C-211.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122

28/06/2026

09:17:04

Ô tô

36A-599.29

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

123

28/06/2026

10:14:41

Ô tô

36A-736.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124

28/06/2026

10:27:31

Ô tô

36H-069.01

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125

28/06/2026

10:59:48

Ô tô

30A-870.90

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126

28/06/2026

10:59:46

Ô tô

36K-025.63

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127

28/06/2026

10:59:48

Ô tô

36K-379.59

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

28/06/2026

11:42:37

Ô tô

36A-126.39

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129

28/06/2026

11:46:39

Ô tô

36K-206.85

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

 

Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

130

28/06/2026

11:55:09

Ô tô

51D-405.65

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

131

28/06/2026

12:12:26

Ô tô

36H-223.27

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132

28/06/2026

12:19:38

Ô tô

36H-182.44

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

28/06/2026

13:33:18

Ô tô

36K-094.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

134

28/06/2026

13:37:40

Ô tô

90A-305.59

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135

28/06/2026

15:37:39

Ô tô

36A-121.44

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

136

28/06/2026

15:51:59

Ô tô

36A-254.19

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137

28/06/2026

15:53:06

Ô tô

36C-417.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

138

28/06/2026

15:58:24

Ô tô

36A-037.80

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

139

28/06/2026

16:35:56

Ô tô

30G-757.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

140

28/06/2026

16:44:47

Ô tô

35A-218.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

141

28/06/2026

16:47:15

Ô tô

36K-086.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

142

28/06/2026

16:53:24

Ô tô

36K-086.25

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143

28/06/2026

17:07:22

Ô tô

36K-035.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

144

28/06/2026

17:45:49

Ô tô

99A-809.83

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

145

28/06/2026

17:49:21

Ô tô

36K-283.92

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

146

29/06/2026

07:22:40

Ô tô

36K-218.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147

29/06/2026

07:31:12

Ô tô

30V-1987

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148

29/06/2026

07:48:12

Ô tô

36K-581.88

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

149

29/06/2026

07:59:38

Ô tô

99B-188.21

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

150

29/06/2026

08:15:48

Ô tô

36A-481.40

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151

29/06/2026

08:22:53

Ô tô

30F-847.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

152

29/06/2026

08:23:28

Ô tô

36A-495.14

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

153

29/06/2026

08:25:20

Ô tô

36A-348.91

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

154

29/06/2026

08:33:07

Ô tô

36A-218.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

 

Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

155

29/06/2026

08:58:44

Ô tô

36H-079.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

156

29/06/2026

09:17:32

Ô tô

36K-660.27

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

157

29/06/2026

09:40:44

Ô tô

36A-449.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

158

29/06/2026

09:42:35

Ô tô

36K-129.55

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

159

29/06/2026

10:29:34

Ô tô

36K-016.83

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

160

29/06/2026

10:37:44

Ô tô

36A-828.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

161

29/06/2026

11:21:21

Ô tô

36A-194.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

162

29/06/2026

14:28:16

Ô tô

36K-176.37

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163

29/06/2026

14:31:19

Ô tô

30F-382.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

164

29/06/2026

14:48:41

Ô tô

36A-783.42

Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165

29/06/2026

15:37:04

Ô tô

36C-234.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

166

29/06/2026

15:58:10

Ô tô

36A-976.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

167

29/06/2026

16:18:03

Ô tô

36C-395.71

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy;

 

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

168

29/06/2026

16:21:43

Ô tô

36A-478.79

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

169

29/06/2026

16:26:14

Ô tô

36F-003.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

170

29/06/2026

16:53:19

Ô tô

29A-233.11

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

171

29/06/2026

16:53:58

Ô tô

36A-413.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

172

29/06/2026

17:05:14

Ô tô

36B-383.29

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

173

29/06/2026

17:08:36

Ô tô

36C-465.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

174

29/06/2026

17:26:24

Ô tô

15A-271.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

175

29/06/2026

17:44:35

Ô tô

36A-505.02

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

176

30/06/2026

07:17:27

Ô tô

36A-380.87

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

177

30/06/2026

08:19:31

Ô tô

36A-675.94

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

178

30/06/2026

08:19:51

Ô tô

36K-145.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

179

30/06/2026

09:35:21

Ô tô

36A-097.60

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

180

30/06/2026

09:53:21

Ô tô

36A-459.08

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

181

30/06/2026

10:05:48

Ô tô

36A-564.80

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

182

30/06/2026

11:07:15

Ô tô

36K-145.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

183

30/06/2026

11:07:44

Ô tô

14C-273.41

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184

30/06/2026

11:19:53

Ô tô

36A-394.37

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

185

30/06/2026

11:37:32

Ô tô

36C-438.42

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

186

30/06/2026

15:33:47

Ô tô

30A-381.42

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

187

30/06/2026

15:37:57

Ô tô

36A-190.49

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188

30/06/2026

17:36:13

Ô tô

36A-090.00

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

189

30/06/2026

18:18:18

Ô tô

14A-750.52

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

190

30/06/2026

21:32:40

Ô tô

36A-475.70

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191

21/06/2026

11:50:50

Mô tô

 

(Xe máy)

36B7-064.08

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192

26/06/2026

21:41:47

Mô tô

 

(Xe máy)

36B7-351.80

Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

193

26/06/2026

21:51:38

Mô tô

 

(Xe máy)

36B8-559.03

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

194

26/06/2026

21:56:55

Mô tô

 

(Xe máy)

36AD-949.62

Ngã tư Phú Sơn-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

195

26/06/2026

21:56:56

Mô tô

 

(Xe máy)

36D1-547.09

Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

196

26/06/2026

22:13:13

Mô tô

 

(Xe máy)

36B7-458.21

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm;

 

Chở theo 02 người trên xe

197

26/06/2026

22:13:16

Mô tô

 

(Xe máy)

36B3-965.03

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

198

26/06/2026

22:17:11

Mô tô

 

(Xe máy)

36U8-3363

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

199

26/06/2026

22:17:11

Mô tô

 

(Xe máy)

36B5-728.32

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

200

26/06/2026

22:41:55

Mô tô

 

(Xe máy)

36B6-028.10

Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh phía tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

201

26/06/2026

23:01:14

Mô tô

 

(Xe máy)

36B8-559.03

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

202

26/06/2026

23:23:46

Mô tô

 

(Xe máy)

36B8-488.97

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

203

27/06/2026

00:08:54

Mô tô

 

(Xe máy)

36AD-657.23

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

204

27/06/2026

15:37:24

Mô tô

 

(Xe máy)

36B2-362.98

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205

28/06/2026

01:16:40

Mô tô

 

(Xe máy)

36AC-632.26

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

206

28/06/2026

04:35:43

Mô tô

 

(Xe máy)

36B6-930.83

Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

207

28/06/2026

06:00:52

Mô tô

 

(Xe máy)

36B4-266.40

Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

208

28/06/2026

06:02:03

Mô tô

 

(Xe máy)

50N1-713.22

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

209

28/06/2026

06:06:53

Mô tô

 

(Xe máy)

36BB-060.39

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

210

28/06/2026

06:14:34

Mô tô

 

(Xe máy)

36B7-818.80

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

211

28/06/2026

22:05:50

Mô tô

 

(Xe máy)

36B8-209.37

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

212

28/06/2026

23:03:27

Mô tô

 

(Xe máy)

36AC-551.72

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

213

28/06/2026

23:15:47

Mô tô

 

(Xe máy)

36B6-415.11

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

214

28/06/2026

23:22:28

Mô tô

 

(Xe máy)

36B1-584.95

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

215

29/06/2026

06:43:04

Mô tô

 

(Xe máy)

36AA-300.51

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

216

29/06/2026

06:46:44

Mô tô

 

(Xe máy)

36AC-541.40

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

217

29/06/2026

07:38:43

Mô tô

 

(Xe máy)

36AC-656.68

Kho bạc Nhà nước-Hạc Thành-Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

218

29/06/2026

07:55:22

Mô tô

 

(Xe máy)

36AD-969.07

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

219

29/06/2026

07:58:54

Mô tô

 

(Xe máy)

36B8-880.31

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

220

29/06/2026

13:31:40

Mô tô

 

(Xe máy)

36AN-024.12

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;

 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

221

29/06/2026

13:42:31

Mô tô

 

(Xe máy)

36B7-448.93

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.


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