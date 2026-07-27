Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 221 biển số xe đến nộp phạt nguội

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 21/06/2026 06:43:23 Ô tô 36A-154.37 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

2 21/06/2026 07:10:40 Ô tô 36K-083.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

3 21/06/2026 07:34:01 Ô tô 36C-057.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

4 21/06/2026 08:24:24 Ô tô 36A-033.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

5 21/06/2026 08:55:38 Ô tô 36A-922.36 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6 21/06/2026 09:52:09 Ô tô 36D-008.22 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 21/06/2026 09:55:59 Ô tô 36H-076.93 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

8 21/06/2026 11:02:36 Ô tô 89L-1249 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 21/06/2026 11:02:36 Ô tô 36A-635.26 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 21/06/2026 11:28:38 Ô tô 36A-168.23 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11 21/06/2026 11:45:20 Ô tô 24A-308.83 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12 21/06/2026 11:50:50 Ô tô 36A-423.66 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13 21/06/2026 13:18:07 Ô tô 36A-700.09 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 21/06/2026 13:58:25 Ô tô 36A-120.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

15 21/06/2026 14:29:28 Ô tô 36H-076.93 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

16 21/06/2026 14:34:40 Ô tô 29F-018.15 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 21/06/2026 14:41:05 Ô tô 29A-715.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

18 21/06/2026 14:50:54 Ô tô 36D-029.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

19 21/06/2026 15:12:26 Ô tô 30A-695.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

20 21/06/2026 15:28:17 Ô tô 36A-507.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

21 21/06/2026 16:04:10 Ô tô 36A-035.84 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

22 21/06/2026 16:30:50 Ô tô 36A-309.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

23 21/06/2026 16:38:39 Ô tô 49A-078.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

24 21/06/2026 16:48:54 Ô tô 36A-431.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25 21/06/2026 18:44:30 Ô tô 36A-703.60 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

26 22/06/2026 07:11:51 Ô tô 30B-679.68 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

27 22/06/2026 07:27:31 Ô tô 36K-231.93 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28 22/06/2026 07:30:20 Ô tô 36B-023.35 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

29 22/06/2026 07:35:21 Ô tô 36K-181.79 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

30 22/06/2026 09:51:10 Ô tô 36K-028.83 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31 22/06/2026 10:22:30 Ô tô 30A-170.65 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

32 22/06/2026 10:29:35 Ô tô 36A-434.04 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33 22/06/2026 10:47:00 Ô tô 34A-865.69 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

34 22/06/2026 11:46:50 Ô tô 29E-026.91 Ngã 4 ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 22/06/2026 11:47:37 Ô tô 36A-468.82 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36 22/06/2026 14:19:04 Ô tô 35A-536.82 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

37 22/06/2026 15:14:56 Ô tô 36C-186.32 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38 22/06/2026 15:36:06 Ô tô 36K-218.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

39 22/06/2026 16:02:02 Ô tô 36C-174.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40 23/06/2026 17:20:38 Ô tô 36A-415.85 Ngã tư Phú Sơn-Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 24/06/2026 16:03:12 Ô tô 29A-233.11 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

42 24/06/2026 17:48:40 Ô tô 36A-141.87 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

43 25/06/2026 06:52:04 Ô tô 36A-440.59 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

44 25/06/2026 06:56:14 Ô tô 36C-460.71 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

45 25/06/2026 06:59:57 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

46 25/06/2026 07:38:49 Ô tô 36A-195.26 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

47 25/06/2026 08:50:20 Ô tô 30E-519.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

48 25/06/2026 09:03:23 Ô tô 36A-806.77 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

49 25/06/2026 10:30:55 Ô tô 36A-385.51 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

50 25/06/2026 11:55:21 Ô tô 36LD-003.55 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

51 25/06/2026 15:24:18 Ô tô 29H-778.76 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

52 25/06/2026 15:25:25 Ô tô 36K-568.41 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

53 25/06/2026 15:57:03 Ô tô 36A-809.98 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54 25/06/2026 15:58:07 Ô tô 36A-112.89 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

55 25/06/2026 16:39:48 Ô tô 36H-096.49 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

56 25/06/2026 16:40:01 Ô tô 36B-595.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57 25/06/2026 16:41:48 Ô tô 29C-153.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

58 25/06/2026 16:48:45 Ô tô 22A-444.90 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

59 25/06/2026 16:55:43 Ô tô 60K-956.73 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

60 25/06/2026 16:58:48 Ô tô 36K-153.71 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

61 25/06/2026 17:40:43 Ô tô 36K-218.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62 25/06/2026 17:51:57 Ô tô 36A-126.84 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

63 25/06/2026 18:14:41 Ô tô 36H-076.93 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

64 26/06/2026 08:24:29 Ô tô 36A-356.15 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 26/06/2026 09:37:01 Ô tô 36A-729.91 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66 26/06/2026 11:06:17 Ô tô 36A-837.44 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67 26/06/2026 12:55:53 Ô tô 36A-007.77 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 26/06/2026 13:26:52 Ô tô 36H-228.00 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69 26/06/2026 14:19:25 Ô tô 36K-338.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 26/06/2026 15:08:02 Ô tô 36A-703.91 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71 26/06/2026 15:49:43 Ô tô 36K-165.69 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

72 26/06/2026 16:21:36 Ô tô 36A-576.65 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73 26/06/2026 16:52:09 Ô tô 36A-202.63 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74 26/06/2026 17:57:02 Ô tô 36A-630.39 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 26/06/2026 18:54:37 Ô tô 36H-155.95 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 26/06/2026 21:03:26 Ô tô 36B-395.29 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 26/06/2026 21:07:46 Ô tô 36A-792.69 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi-Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

78 26/06/2026 21:09:53 Ô tô 37K-133.22 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 27/06/2026 06:23:34 Ô tô 36A-093.03 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 27/06/2026 07:48:31 Ô tô 36A-175.98 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 27/06/2026 08:10:48 Ô tô 36C-402.58 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 27/06/2026 08:17:04 Ô tô 36K-217.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

83 27/06/2026 08:19:33 Ô tô 36A-960.71 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 27/06/2026 08:20:19 Ô tô 36A-882.39 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 27/06/2026 08:23:04 Ô tô 29B-633.49 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

86 27/06/2026 08:31:37 Ô tô 36A-185.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

87 27/06/2026 08:33:05 Ô tô 29K-118.41 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88 27/06/2026 08:41:35 Ô tô 36K-066.65 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

89 27/06/2026 09:04:41 Ô tô 22C-126.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

90 27/06/2026 09:10:37 Ô tô 36B-107.29 KM840 Trái Vành Đai Tây-Đông Quang-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 27/06/2026 09:19:39 Ô tô 36A-857.63 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

92 27/06/2026 09:45:38 Ô tô 36A-311.55 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 27/06/2026 10:03:54 Ô tô 36A-697.87 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94 27/06/2026 10:14:54 Ô tô 36K-130.90 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

95 27/06/2026 10:25:03 Ô tô 36A-398.80 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 27/06/2026 10:28:35 Ô tô 36A-531.81 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 27/06/2026 10:28:45 Ô tô 30K-544.32 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

98 27/06/2026 10:30:58 Ô tô 30V-8970 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 27/06/2026 10:54:47 Ô tô 36K-066.79 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 27/06/2026 11:12:19 Ô tô 36A-764.80 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101 27/06/2026 12:19:54 Ô tô 36H-141.68 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

102 27/06/2026 14:04:58 Ô tô 36C-457.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 27/06/2026 14:28:00 Ô tô 36A-091.50 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

104 27/06/2026 14:32:03 Ô tô 30E-992.68 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

105 27/06/2026 15:14:51 Ô tô 36A-481.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

106 27/06/2026 15:16:34 Ô tô 36K-099.98 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 27/06/2026 15:37:24 Ô tô 36K-256.70 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 27/06/2026 15:38:22 Ô tô 30F-757.74 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

109 27/06/2026 15:40:23 Ô tô 15B-218.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

110 27/06/2026 15:42:24 Ô tô 36A-897.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

111 27/06/2026 15:50:46 Ô tô 36A-263.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

112 27/06/2026 16:12:02 Ô tô 30F-001.96 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

113 27/06/2026 16:21:59 Ô tô 36A-281.52 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

114 27/06/2026 16:51:08 Ô tô 36C-425.88 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 27/06/2026 17:40:26 Ô tô 36B-528.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

116 27/06/2026 18:04:27 Ô tô 36K-975.53 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 27/06/2026 21:22:43 Ô tô 36A-372.61 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 27/06/2026 22:12:31 Ô tô 36H-165.97 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 28/06/2026 08:23:40 Ô tô 36C-187.96 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

120 28/06/2026 08:54:28 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

121 28/06/2026 08:54:38 Ô tô 36C-211.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 28/06/2026 09:17:04 Ô tô 36A-599.29 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

123 28/06/2026 10:14:41 Ô tô 36A-736.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 28/06/2026 10:27:31 Ô tô 36H-069.01 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 28/06/2026 10:59:48 Ô tô 30A-870.90 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 28/06/2026 10:59:46 Ô tô 36K-025.63 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 28/06/2026 10:59:48 Ô tô 36K-379.59 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 28/06/2026 11:42:37 Ô tô 36A-126.39 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 28/06/2026 11:46:39 Ô tô 36K-206.85 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

130 28/06/2026 11:55:09 Ô tô 51D-405.65 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

131 28/06/2026 12:12:26 Ô tô 36H-223.27 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 28/06/2026 12:19:38 Ô tô 36H-182.44 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 28/06/2026 13:33:18 Ô tô 36K-094.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

134 28/06/2026 13:37:40 Ô tô 90A-305.59 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 28/06/2026 15:37:39 Ô tô 36A-121.44 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

136 28/06/2026 15:51:59 Ô tô 36A-254.19 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 28/06/2026 15:53:06 Ô tô 36C-417.35 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

138 28/06/2026 15:58:24 Ô tô 36A-037.80 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

139 28/06/2026 16:35:56 Ô tô 30G-757.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

140 28/06/2026 16:44:47 Ô tô 35A-218.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

141 28/06/2026 16:47:15 Ô tô 36K-086.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

142 28/06/2026 16:53:24 Ô tô 36K-086.25 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ-Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 28/06/2026 17:07:22 Ô tô 36K-035.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

144 28/06/2026 17:45:49 Ô tô 99A-809.83 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

145 28/06/2026 17:49:21 Ô tô 36K-283.92 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

146 29/06/2026 07:22:40 Ô tô 36K-218.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 29/06/2026 07:31:12 Ô tô 30V-1987 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ-Hạc Thành-Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148 29/06/2026 07:48:12 Ô tô 36K-581.88 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

149 29/06/2026 07:59:38 Ô tô 99B-188.21 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

150 29/06/2026 08:15:48 Ô tô 36A-481.40 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 29/06/2026 08:22:53 Ô tô 30F-847.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

152 29/06/2026 08:23:28 Ô tô 36A-495.14 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

153 29/06/2026 08:25:20 Ô tô 36A-348.91 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

154 29/06/2026 08:33:07 Ô tô 36A-218.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

155 29/06/2026 08:58:44 Ô tô 36H-079.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

156 29/06/2026 09:17:32 Ô tô 36K-660.27 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

157 29/06/2026 09:40:44 Ô tô 36A-449.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

158 29/06/2026 09:42:35 Ô tô 36K-129.55 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

159 29/06/2026 10:29:34 Ô tô 36K-016.83 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

160 29/06/2026 10:37:44 Ô tô 36A-828.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

161 29/06/2026 11:21:21 Ô tô 36A-194.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

162 29/06/2026 14:28:16 Ô tô 36K-176.37 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163 29/06/2026 14:31:19 Ô tô 30F-382.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

164 29/06/2026 14:48:41 Ô tô 36A-783.42 Ngã tư Đại Lộ Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 29/06/2026 15:37:04 Ô tô 36C-234.89 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

166 29/06/2026 15:58:10 Ô tô 36A-976.39 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

167 29/06/2026 16:18:03 Ô tô 36C-395.71 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy; Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

168 29/06/2026 16:21:43 Ô tô 36A-478.79 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

169 29/06/2026 16:26:14 Ô tô 36F-003.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

170 29/06/2026 16:53:19 Ô tô 29A-233.11 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

171 29/06/2026 16:53:58 Ô tô 36A-413.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

172 29/06/2026 17:05:14 Ô tô 36B-383.29 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

173 29/06/2026 17:08:36 Ô tô 36C-465.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

174 29/06/2026 17:26:24 Ô tô 15A-271.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

175 29/06/2026 17:44:35 Ô tô 36A-505.02 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

176 30/06/2026 07:17:27 Ô tô 36A-380.87 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

177 30/06/2026 08:19:31 Ô tô 36A-675.94 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

178 30/06/2026 08:19:51 Ô tô 36K-145.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

179 30/06/2026 09:35:21 Ô tô 36A-097.60 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

180 30/06/2026 09:53:21 Ô tô 36A-459.08 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

181 30/06/2026 10:05:48 Ô tô 36A-564.80 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

182 30/06/2026 11:07:15 Ô tô 36K-145.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

183 30/06/2026 11:07:44 Ô tô 14C-273.41 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 30/06/2026 11:19:53 Ô tô 36A-394.37 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

185 30/06/2026 11:37:32 Ô tô 36C-438.42 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

186 30/06/2026 15:33:47 Ô tô 30A-381.42 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

187 30/06/2026 15:37:57 Ô tô 36A-190.49 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 30/06/2026 17:36:13 Ô tô 36A-090.00 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe đang chạy

189 30/06/2026 18:18:18 Ô tô 14A-750.52 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

190 30/06/2026 21:32:40 Ô tô 36A-475.70 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191 21/06/2026 11:50:50 Mô tô (Xe máy) 36B7-064.08 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192 26/06/2026 21:41:47 Mô tô (Xe máy) 36B7-351.80 Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

193 26/06/2026 21:51:38 Mô tô (Xe máy) 36B8-559.03 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

194 26/06/2026 21:56:55 Mô tô (Xe máy) 36AD-949.62 Ngã tư Phú Sơn-Hạc Thành-Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

195 26/06/2026 21:56:56 Mô tô (Xe máy) 36D1-547.09 Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

196 26/06/2026 22:13:13 Mô tô (Xe máy) 36B7-458.21 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Chở theo 02 người trên xe

197 26/06/2026 22:13:16 Mô tô (Xe máy) 36B3-965.03 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

198 26/06/2026 22:17:11 Mô tô (Xe máy) 36U8-3363 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

199 26/06/2026 22:17:11 Mô tô (Xe máy) 36B5-728.32 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

200 26/06/2026 22:41:55 Mô tô (Xe máy) 36B6-028.10 Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh phía tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

201 26/06/2026 23:01:14 Mô tô (Xe máy) 36B8-559.03 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

202 26/06/2026 23:23:46 Mô tô (Xe máy) 36B8-488.97 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

203 27/06/2026 00:08:54 Mô tô (Xe máy) 36AD-657.23 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

204 27/06/2026 15:37:24 Mô tô (Xe máy) 36B2-362.98 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205 28/06/2026 01:16:40 Mô tô (Xe máy) 36AC-632.26 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

206 28/06/2026 04:35:43 Mô tô (Xe máy) 36B6-930.83 Ngã tư Nguyễn Trái - Trần Phú-Hạc Thành-Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

207 28/06/2026 06:00:52 Mô tô (Xe máy) 36B4-266.40 Ngã ba Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

208 28/06/2026 06:02:03 Mô tô (Xe máy) 50N1-713.22 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

209 28/06/2026 06:06:53 Mô tô (Xe máy) 36BB-060.39 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

210 28/06/2026 06:14:34 Mô tô (Xe máy) 36B7-818.80 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

211 28/06/2026 22:05:50 Mô tô (Xe máy) 36B8-209.37 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

212 28/06/2026 23:03:27 Mô tô (Xe máy) 36AC-551.72 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

213 28/06/2026 23:15:47 Mô tô (Xe máy) 36B6-415.11 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

214 28/06/2026 23:22:28 Mô tô (Xe máy) 36B1-584.95 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

215 29/06/2026 06:43:04 Mô tô (Xe máy) 36AA-300.51 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

216 29/06/2026 06:46:44 Mô tô (Xe máy) 36AC-541.40 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

217 29/06/2026 07:38:43 Mô tô (Xe máy) 36AC-656.68 Kho bạc Nhà nước-Hạc Thành-Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

218 29/06/2026 07:55:22 Mô tô (Xe máy) 36AD-969.07 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

219 29/06/2026 07:58:54 Mô tô (Xe máy) 36B8-880.31 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

220 29/06/2026 13:31:40 Mô tô (Xe máy) 36AN-024.12 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm