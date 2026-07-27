Tuổi Dậu sinh giờ nào dễ đổi đời? Tử vi chỉ ra 3 khung giờ nhiều phúc khí

Người tuổi Dậu sinh vào buổi sáng: Có quý nhân nâng đỡ, hậu vận ngày càng khởi sắc

Theo tử vi, người tuổi Dậu sinh vào buổi sáng thường có nền tảng vận số khá thuận lợi. Họ được đánh giá là thông minh, nhanh nhạy, sống nghĩa tình và luôn biết quan sát, nắm bắt cơ hội.

Những người này thường nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, người thân hoặc quý nhân trong quá trình lập nghiệp. Không ít người phải bôn ba xa quê mới gây dựng được sự nghiệp, nhưng càng về trung niên, công việc càng ổn định, tài chính cũng có nhiều bước tiến tích cực.

Bản tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm cùng khả năng thích ứng tốt giúp người tuổi Dậu sinh vào buổi sáng dễ tạo dựng vị trí vững chắc trong công việc nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Theo tử vi, người tuổi Dậu sinh vào buổi sáng thường có nền tảng vận số khá thuận lợi. Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu sinh vào buổi trưa: Giỏi giao tiếp, dễ thăng tiến và tích lũy tài sản

Người tuổi Dậu sinh vào buổi trưa thường sở hữu tính cách cởi mở, chân thành và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ làm việc cẩn thận, có kế hoạch và luôn tạo được thiện cảm với cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Nhờ năng lực chuyên môn ổn định cùng khả năng ứng xử khéo léo, họ thường được giao những vị trí quan trọng và có nhiều cơ hội thăng tiến. Đây cũng là nhóm người có khả năng mở rộng các mối quan hệ xã hội, từ đó tạo thêm cơ hội phát triển sự nghiệp và gia tăng thu nhập.

Tuy nhiên, tử vi cũng cho rằng người tuổi Dậu sinh vào khung giờ này nên cẩn trọng trong quản lý tài chính. Việc quá hào phóng hoặc thiếu tính toán khi chi tiêu có thể khiến tiền bạc khó tích lũy lâu dài.

Theo quan niệm dân gian, buổi tối là thời điểm nghỉ ngơi nên người tuổi Dậu sinh vào khung giờ này thường có xu hướng yêu thích cuộc sống bình yên, ít cạnh tranh. Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu sinh vào buổi tối: Cuộc sống ổn định, muốn giàu cần tự mình nỗ lực

Theo quan niệm dân gian, buổi tối là thời điểm nghỉ ngơi nên người tuổi Dậu sinh vào khung giờ này thường có xu hướng yêu thích cuộc sống bình yên, ít cạnh tranh và không quá tham vọng.

Họ sống thực tế, hài lòng với những gì mình đang có nên cuộc sống nhìn chung khá ổn định, ít biến động lớn. Với nữ tuổi Dậu sinh vào buổi tối, tử vi cho rằng họ có xu hướng tìm kiếm người bạn đời có trách nhiệm, đủ khả năng che chở và xây dựng gia đình vững chắc.

Dù không phải là nhóm người có vận tài lộc nổi bật ngay từ đầu, nhưng nếu chăm chỉ, kiên trì và không ngừng học hỏi, người tuổi Dậu sinh vào buổi tối vẫn hoàn toàn có thể tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính năng lực của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.