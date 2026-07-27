Các mức đóng bảo hiểm xe máy áp dụng năm 2026

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Có những loại bảo hiểm xe máy nào?

Theo quy định của Nghị định 67/2023/NĐ-CP, bảo hiểm xe máy có 2 loại là bảo hiểm xe máy bắt buộc và bảo hiểm xe máy tự nguyện.

Bảo hiểm xe máy bắt buộc (bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải tham gia nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội. Khi xảy ra tai nạn, về nguyên tắc, bảo hiểm xe máy bắt buộc không bồi thường cho chủ xe mà thực hiện bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm xe máy tự nguyện là loại bảo hiểm không bắt buộc, người tham gia giao thông có thể lựa chọn mua hoặc không mua bảo hiểm xe máy tự nguyện. Tuy nhiên, nếu tham gia bảo hiểm xe máy tự nguyện, chủ xe sẽ được bồi thường thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại về người (bao gồm cả chủ xe và người đi cùng) khi gặp tại nạn, sự cố cháy nổ hoặc trộm, cướp...

Tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà đối tượng áp dụng, phạm vi trách nhiệm và mức bồi thường sẽ có sự khác nhau.

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026 GĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?

Các mức đóng bảo hiểm xe máy được quy định theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Các mức đóng bảo hiểm xe máy được quy định thế nào?

Mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được quy định như sau:

Mua bảo hiểm xe máy ở đâu?

Hiện nay, người dân có thể mua bảo hiểm xe máy bằng hình thức online hoặc trực tiếp tại các cơ sở uy tín, có thương hiệu lớn trên thị trường.

Mua bảo hiểm xe máy online:

Sử dụng tính năng mua bảo hiểm trên app ví điện tử mua bảo hiểm xe máy MoMo (áp dụng cho Bảo hiểm Bảo Việt, PVI).

Truy cập cổng bán bảo hiểm trực tuyến của Bảo hiểm PVI.

Cài đặt các ứng dụng ngân hàng (Viettel Money, Techcombank, BIDV…

Mua bảo hiểm xe máy trực tiếp:

Đến các văn phòng giao dịch của các hãng bảo hiểm uy tín trên toàn quốc như: Bảo hiểm Bảo Việt, PVI, PTI, BIC, MIC…

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với xe máy được quy định thế nào?

Theo Điều 6 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm được quy định như sau:

- Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

- Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:

Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Doanh nghiệp bảo hiểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp nào?

Khoản 2, Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

- Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

- Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe.

- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

- Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

- Thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý GĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?