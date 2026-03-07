Từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu, vợ lật tẩy âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi của mẹ chồng

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay GĐXH - "Mẹ ạ, mẹ ở một mình trong căn nhà rộng thế này thật là lãng phí". Câu nói tưởng chừng như quan tâm của con rể lại là khởi đầu cho một âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" và đứa cháu hờ

Suốt 18 năm, mẹ đẻ tôi là người duy nhất kề cận chăm lo cho cháu ngoại từ lúc lọt lòng đến khi vào đại học. Thế nhưng, ngay khi con tôi vừa thi xong Cao đẳng, mẹ chồng lại đòi dọn đến để "dưỡng già", còn chồng tôi thì ép mẹ đẻ phải "nhường chỗ". Sự im lặng của tôi ngày hôm đó không phải là cam chịu, mà là khởi đầu cho một màn lật tẩy âm mưu hút máu gia đình kéo dài suốt nhiều năm.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tôi vừa sinh đôi bằng phương pháp mổ. Vết mổ chưa lành, mẹ chồng đã dẫn theo đứa cháu gọi bằng bác tên Hiên Hiên, 10 tuổi, xông vào nhà đòi ở lại để tôi "tiện tay" dạy học cho nó. Bà ta lấy cớ anh trai của chồng tôi ngày xưa vì cứu chồng tôi mà bị tàn phế, nên giờ gia đình tôi phải có trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ này để trả ơn.

Chồng tôi – Chu Vĩ – vì mặc cảm tội lỗi nên chỉ biết im lặng và nghe lời mẹ. Anh ta mang về những bát canh giò heo đặc mỡ, không một hạt muối, tanh nồng để bắt tôi uống. Căn nhà vốn là nơi để tôi nghỉ ngơi sau sinh biến thành một bãi chiến trường đầy hỗn loạn và bụi bặm.

Phát hiện âm mưu chấn động từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu

Là một nhân viên lưu trữ hồ sơ, tôi có thói quen tìm kiếm sự ngăn nắp và logic. Trong một lần dọn dẹp, tôi nhặt được những mảnh giấy vụn văng ra từ cặp sách của Hiên Hiên. Với đôi tay tỉ mỉ và kỹ năng nghiệp vụ, tôi đã dùng kẹp và keo chuyên dụng để phục hồi lại tài liệu gốc.

Từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu, tôi phát hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi của nhà chồng. Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi luôn đeo khư khư một chiếc túi vải đỏ bên mình, coi đó là vật gia bảo. Nhưng trong một lần giằng co, chiếc túi bị đứt dây, toàn bộ bí mật phơi bày: Đó là hàng chục hóa đơn chuyển tiền mà Chu Vĩ gửi về mỗi tháng, đều được bà chuyển tiếp cho người con dâu cũ đã tái giá ở huyện. Thậm chí, một bức ảnh chụp anh trai chồng đang ăn uống linh đình với đôi chân hoàn toàn lành lặn đã trở thành nhát dao cuối cùng đâm sập niềm tin của chồng tôi.

Bà mẹ chồng vì sợ tuyệt tự nên đã nhẫn tâm "hút máu" con trai ruột để nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống, chỉ vì mẹ nó hứa sẽ để nó mang họ Chu. Sự thật trần trụi khiến Chu Vĩ gào thét trong tuyệt vọng khi nhận ra mình đã bị mẹ ruột lừa dối suốt bao năm qua.

Không còn chỗ cho sự khoan nhượng, Chu Vĩ cuối cùng đã tỉnh ngộ. Anh ném chiếc cặp sách và túi vải đỏ rách nát của mẹ mình ra khỏi cửa. "Mẹ đi đi, mang theo cả Hiên Hiên nữa. 24 vạn tệ con gửi về 3 năm qua đủ để mẹ mua hai căn nhà dưới quê rồi. Từ nay về sau, con không có người anh đó, cũng không có người mẹ như mẹ!".

Cánh cửa sập lại, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Vĩ quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da lên đôi tay nứt nẻ của tôi. Mùi hương bưởi thanh khiết dần lấn át mùi mỡ lợn tanh nồng trước đó. Tôi biết, từ giờ phút này, căn nhà này mới thực sự thuộc về mẹ con tôi.

Theo Sohu