Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mình
GĐXH - Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.
Thế nhưng, một khi sự tôn trọng ấy mất đi, đó là tín hiệu báo động rằng cha mẹ không thể trông cậy vào gia đình của các con khi về già. Thay vì đau khổ hay cố sức lấy lòng con dâu, con rể vô ích, người già thông minh cần bình tĩnh điều chỉnh "chiến lược sinh tồn" để đảm bảo một hậu vận tự chủ và bình yên.
3 điều cần làm với con dâu, con rể để cuộc sống bình yên về già
1. Giữ chặt ngôi nhà của chính mình
Thẳng thắn mà nói, những năm tháng cuối đời, người già rất cần sự hỗ trợ sinh hoạt từ người thân. Với sự phát triển của y tế, tuổi thọ ngày càng cao nhưng những ngày tháng cuối cùng thường không mấy dễ dàng.
Nếu nhận thấy con dâu hoặc con rể không tôn trọng mình, điều đầu tiên bạn phải làm là bảo vệ quyền sở hữu nhà cửa. Khi chung sống với gia đình con cái mà cảm thấy không thoải mái, ít nhất bạn vẫn còn một đường lui để trở về. Đừng vội vàng bán nhà hay sang tên sớm để dọn đến ở cùng con, để rồi khi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không nơi nương tựa.
Ở tuổi xế chiều, nếu con dâu hay con rể đã không coi bạn ra gì, thì khả năng cao con đẻ cũng khó lòng chăm sóc bạn chu đáo. Vì vậy, việc quản lý tốt thu nhập cá nhân là vô cùng quan trọng.
Khi sức khỏe suy kiệt, nếu có tiền, bạn có thể chủ động chọn một viện dưỡng lão tốt. Dù nghe có vẻ chạnh lòng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có ai ngó ngàng. Lúc ốm đau, nếu con cái không quan tâm, bạn vẫn có thể tự chi trả viện phí, thuê người chăm sóc thay vì phải cắn răng chịu đựng trong cô độc.
Đừng vì giúp con mua nhà mà rút cạn tiền tiết kiệm, thậm chí đưa cả thẻ lương hưu. Hãy tự hỏi, nếu đến cả một ca phẫu thuật nhỏ vài triệu đồng bạn cũng không có sẵn, liệu nhìn sắc mặt con cái để sống có thực sự dễ dàng?
3. Ngừng việc bao biện gia vụ và chăm cháu quá sức
Khi sự thiếu tôn trọng đã xuất hiện, nỗ lực làm việc nhà hay chăm sóc con cái cho chúng sẽ không giúp bạn nhận lại lòng biết ơn hay sự thay đổi thái độ từ đối phương. Thay vì dùng sự tận tụy để "lấy lòng" một cách vô vọng, tại sao bạn không dành thời gian đó để tập luyện thể thao, dưỡng sinh và chăm sóc đời sống cá nhân của chính mình?
Tôi biết một người phụ nữ đã 75 tuổi, cả con trai và con dâu đều coi thường bà dù bà đã dốc hết tiền tiết kiệm và ngày ngày cơm nước phục vụ họ. Hiện tại, ở cái tuổi "xưa nay hiếm", bà vẫn phải đi làm giúp việc cho nhà người khác để có thêm thu nhập, trong khi về nhà vẫn phải nhận những ánh mắt lạnh lùng của con cái.
Thái độ của con người một khi đã định hình thì rất khó thay đổi. Thay vì lấy lòng, hãy tự mình chăm sóc mình, giữ gìn sức khỏe và tiền bạc để kéo dài chất lượng sống tự lập lâu nhất có thể.
Cha mẹ yêu con là bản năng, nhưng tự thương mình là trí tuệ. Khi nhận thấy sự rạn nứt trong tôn trọng giữa các thành viên, đừng vội vã đối đầu gay gắt cũng đừng hạ mình nịnh nọt. Hãy giữ cho mình một "khoảng lùi" bằng tài chính và nhà cửa, giữ cho cơ thể khỏe mạnh bằng lối sống điều độ. Có như vậy, dù con cái có hiếu thuận hay không, bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu đi hết quãng đời còn lại một cách tôn nghiêm nhất.
Để làm được như vậy, hãy luôn nhớ 3 bài học:
Bài học 1: Giữ lại nhà cửa làm đường lui, không sang tên hay bán vội khi chưa chắc chắn.
Bài học 2: Tự chủ tài chính là lá chắn cuối cùng; có tiền là có quyền lựa chọn dịch vụ chăm sóc khi cần.
Bài học 3: Ngừng hy sinh vô ích; dành thời gian và sức khỏe để sống cho bản thân thay vì cố lấy lòng người không biết ơn.
Hậu vận an yên chỉ có được khi cha mẹ biết yêu thương chính mình và chuẩn bị những nền tảng thực tế nhất.
