Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra rằng muốn sống bình yên khi tuổi già, tốt nhất vẫn phải chủ động dựa vào chính mình.

Tuổi già trông cậy vào con cái cũng may rủi như chờ vận may

Năm nay tôi đã 75 tuổi, bước vào giai đoạn tuổi già với nhiều suy ngẫm về cuộc đời. Tôi có 4 người con, gồm 2 trai và 2 gái.

Trước đây, tôi luôn tin rằng chỉ cần nuôi dạy con cái khôn lớn, học hành tử tế thì khi bước vào tuổi già, cha mẹ sẽ có chỗ dựa vững chắc.

Thế nhưng thực tế lại khiến tôi nhiều lần thất vọng.

Gia đình tôi trước kia không quá giàu có nhưng cũng đủ điều kiện để các con ăn học đàng hoàng.

Khi trưởng thành, chúng đều có công việc ổn định. Nhưng càng lớn lên, các con lại càng xa cha mẹ. Ba đứa lên tỉnh lập nghiệp, còn cô con gái lớn cũng sớm lấy chồng.

Những lần về thăm nhà ngày càng thưa thớt. Có năm, ngay cả dịp Tết, thời điểm đoàn tụ, cũng không thể sum họp đông đủ.

Vợ chồng tôi từng góp tiền mua nhà cho hai con trai. Ngoài ra, chúng tôi cũng không giúp được nhiều trong việc chăm cháu vì khi đó vẫn đang công tác. Có lẽ vì vậy mà khi trưởng thành, các con càng ít quan tâm đến cha mẹ hơn.

Những năm sau đó, mỗi khi ốm đau, vợ chồng tôi chủ yếu tự chăm sóc lẫn nhau. Dần dần tôi nhận ra rằng khi bước vào tuổi già, việc trông cậy hoàn toàn vào con cái đôi khi giống như chờ vận may trúng số – may rủi tùy hoàn cảnh và tâm trạng của chúng.

Rồi một ngày, chồng tôi lâm bệnh nặng và qua đời. Từ đó, tuổi già của tôi gắn liền với sự cô đơn trong căn nhà cũ. Tôi cố gắng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe.

Nhưng tuổi già không tránh khỏi bệnh tật. Sau tuổi 70, tôi bắt đầu mắc nhiều bệnh như viêm khớp, cao huyết áp và tim mạch. Các con thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn phải tự xoay xở.

Tự lo cho bản thân khi bước vào tuổi già cũng là một dạng hạnh phúc

Mùa hè năm ngoái, tôi phải thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ và cần nằm viện theo dõi vài ngày. Bệnh viện yêu cầu phải có người thân ở lại chăm sóc nên tôi gọi điện nhờ các con thay phiên vào viện.

Thế nhưng không ai có thể sắp xếp thời gian. Con trai nói bận công việc không xin nghỉ được. Con dâu phải chăm con nhỏ. Con gái thì bảo không thu xếp được lịch.

Trong phòng bệnh, nhìn những bệnh nhân khác có con cháu túc trực chăm sóc, tôi không khỏi chạnh lòng.

Khi người nằm giường bên hỏi vì sao tôi vào viện một mình ở tuổi già, tôi chỉ cười và nói rằng mình giấu các con đi phẫu thuật vì không muốn chúng lo lắng.

Nói xong câu đó, tôi mới thấy việc giả vờ mạnh mẽ khi tuổi già đôi khi thật khó.

Ngày phẫu thuật, y tá giúp tôi tìm một điều dưỡng hỗ trợ lau rửa vết mổ, mua đồ ăn và thuốc men. Sau vài ngày, khi sức khỏe ổn định hơn, tôi tự chăm sóc bản thân.

Nghe người nhà bệnh nhân giường bên than phiền rằng cụ bà bắt con cái xin nghỉ phép để chăm sóc mình, tôi chợt nghĩ: nếu tôi yêu cầu các con làm như vậy, có lẽ chúng cũng sẽ trách móc sau lưng.

Nghĩ kỹ lại, nhập viện một mình ở tuổi già có lẽ cũng không quá tệ. Ít nhất tôi được yên tĩnh nghỉ ngơi và không làm phiền ai.

Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch cho tuổi già của mình. Tôi quyết định không còn đặt kỳ vọng vào sự hiếu thảo của con cái nữa. Bởi càng kỳ vọng nhiều, nỗi thất vọng trong tuổi già càng lớn.

Khi buông bỏ suy nghĩ ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bán nhà để chủ động an yên tuổi già

Căn nhà tôi đang ở rộng hơn 100m², tuy đã cũ nhưng nằm trong khu đô thị nên có thể bán được hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng). Ngoài ra, tôi còn có khoản tiết kiệm 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cùng lương hưu mỗi tháng khoảng 6.800 NDT (hơn 22 triệu đồng).

Nếu cộng tất cả lại, tôi hoàn toàn có thể lựa chọn vào viện dưỡng lão hoặc thuê người chăm sóc để tuổi già của mình được sống thoải mái.

Vì vậy, tôi quyết định bán nhà để chuẩn bị cho tuổi già chủ động và tự do hơn.

Điều bất ngờ là khi nghe tôi nói sẽ bán nhà để vào viện dưỡng lão, các con bỗng trở nên sốt sắng hơn hẳn. Chúng liên tục gọi điện hỏi thăm, thậm chí ngày nghỉ còn vượt quãng đường xa để về thăm tôi.

Nhưng tôi hiểu rõ rằng sự quan tâm đột ngột ấy phần nào liên quan đến căn nhà và tài sản của tôi. Vì thế, tôi tránh nhắc đến chuyện phân chia tài sản.

Điều khiến tôi thấy an tâm nhất lúc này là tuổi già của mình nằm trong sự lựa chọn của chính mình. Có tiền tiết kiệm, có lương hưu, tôi không còn phải sống trong tâm trạng chờ đợi sự quan tâm từ con cái nữa.

Dưới bài đăng này, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của dì Lưu. Không ít ý kiến cho rằng bà may mắn vì có nền tảng tài chính ổn định nên mới có thể tự tin lựa chọn cuộc sống độc lập khi bước vào tuổi già.

Một tài khoản bình luận: "Chỉ cần có đủ tiền, tuổi già của dì hoàn toàn có thể sống thoải mái mà không cần phụ thuộc vào con cái đã trưởng thành."

Một số người khác cho rằng câu chuyện này là lời nhắc nhở để mỗi người vừa chăm lo cho con cái, vừa phải chuẩn bị cho tuổi già của chính mình – từ sức khỏe đến tài chính – để luôn có "đường lui" khi cần.

Bài viết của tác giả họ Lưu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).