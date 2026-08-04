Tự nhuộm tóc tại nhà, người đàn ông bất ngờ phải nhập viện vì lý do không ai ngờ đến

Thuốc nhuộm tóc có thể gây phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, không ít người chọn phương pháp tự nhuộm tóc nhà. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp bảo hộ da tay và không có kỹ thuật sử dụng đúng cách, các chất hoá học có trong thuốc nhuộm có thể dẫn đến nguy cơ viêm da dị ứng khi tiếp xúc, từ mức độ nhẹ đến mức độ nghiêm trọng.

Mới đây, một người đàn ông 52 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng 2 bàn tay sưng đỏ, ngứa rát kèm mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà. Người bệnh cho biết, trong quá trình tự nhuộm tóc tại nhà, ông không đeo gang tay bảo hộ và để da tay tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhuộm. Sau một thời gian ngắn, hai bàn tay của bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường và có dấu hiệu trở nên nghiêm trọng. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ở Bệnh viện 19-8 đã chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc.

Tổn thương viêm da tiếp xúc dị ứng ở bàn tay do tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhuộm tóc mà không sử dụng găng tay bảo hộ. Ảnh BVCC

Trao đổi với PV, anh Đào Văn Thêu, Điều dưỡng Khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong thuốc nhuộm tóc có chứa nhiều thành phần hoá học, trong đó một số hoạt chất trong thuốc nhuộm có khả năng gây viêm da tiếp xúc dị ứng ở những người có cơ địa nhạy cảm.

"Biểu hiện của viêm da tiếp xúc dị ứng thường xuất hiện tại vùng tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhuộm như bàn tay, da đầu, trán, tai hoặc cổ. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như ngứa dữ dội, đỏ da, sưng nề, nổi mụn nước, bong vảy, thậm chí rỉ dịch nếu tổn thương nặng. Nếu không được xử trí đúng cách hoặc tiếp tục tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, tổn thương da có thể kéo dài, tái phát nhiều lần và dẫn tới ảnh hưởng trong sinh hoạt hàng ngày." - Anh Thêu cho biết.

Viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc có thể gây ngứa, đỏ da, sưng nề và nổi mụn nước nếu không được xử trí kịp thời. Ảnh BVCC

Cách phòng ngừa viêm da dị ứng khi nhuộm tóc

Việc tự nhuộm tóc tại nhà là không hiếm gặp, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người dân cần lựa chọn những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ngày sản xuất, hạn sử dụng in trên sản phẩm. Ngoài ra, để giảm nguy cơ dị ứng, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên:

- Luôn đeo găng tay bảo hộ khi pha thuốc nhuộm và quá trình nhuộm tóc.

- Hạn chế tối đa để thuốc nhuộm tiếp xúc trực tiếp với da.

- Dừng việc sử dụng sản phẩm nếu trên tay xuất hiện sưng đỏ, nổi mụn.

Khi có những biểu hiện như ngứa, sưng, đỏ da, nổi mụn, rát da hoặc bong da sau khi nhuộm tóc, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia lưu ý, viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc là tình trạng có thể phòng ngừa nếu sử dụng sản phẩm đúng cách và tuân thủ đầy đủ các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với hóa chất.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường sau khi nhuộm tóc và chủ động đến cơ sở y tế khi cần thiết sẽ giúp hạn chế tổn thương da, rút ngắn thời gian điều trị và giảm nguy cơ tái phát trong tương lai.

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