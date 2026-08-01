5 thay đổi trên cơ thể chứng minh bạn đang cực kỳ thiếu protein

Hậu quả khi cơ thể thiếu protein

Mệt mỏi kéo dài và vết thương lâu lành

Protein đóng vai trò quan trọng trong tái tạo mô, duy trì khối cơ và tham gia cấu tạo nhiều thành phần thiết yếu của cơ thể, chẳng hạn như hemoglobin giúp vận chuyển oxy.

Khi thiếu đạm kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm sức bền và thiếu năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, quá trình tổng hợp collagen bị chậm lại khiến các vết thương nhỏ cũng mất nhiều thời gian để hồi phục. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nguyên liệu để sửa chữa và tái tạo.

Yếu cơ, teo cơ và sụt cân bất thường

Cơ bắp là nơi dự trữ protein lớn nhất, vì vậy khi thiếu hụt, cơ thể sẽ phân giải mô cơ để lấy axit amin duy trì hoạt động sống. Điều này khiến khối cơ giảm dần, sức mạnh suy yếu và cân nặng sụt nhanh nhưng không phải do giảm mỡ.

Protein đóng vai trò quan trọng trong tái tạo mô, duy trì khối cơ và tham gia cấu tạo nhiều thành phần thiết yếu của cơ thể, chẳng hạn như hemoglobin giúp vận chuyển oxy.

Tình trạng này thường đi kèm cảm giác mệt khi vận động nhẹ, giảm sức bền và cơ thể trở nên lỏng lẻo hơn. Nếu kéo dài, nguy cơ mất khối cơ nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và chuyển hóa.

Thường xuyên đói và thèm ăn

Protein có vai trò điều hòa hormone gây no và ổn định đường huyết sau bữa ăn. Khi khẩu phần thiếu đạm, cảm giác no sẽ không kéo dài và bạn dễ rơi vào trạng thái đói nhanh.

Điều này có thể khiến một số người dễ ăn nhiều hơn hoặc lựa chọn các thực phẩm giàu năng lượng. Nếu kéo dài, điều này có thể ảnh hưởng đến cân nặng và sự cân bằng dinh dưỡng.

Hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc bệnh

Các kháng thể giúp chống lại vi khuẩn và virus đều được cấu tạo từ protein. Khi lượng đạm không đủ, hệ miễn dịch sẽ hoạt động kém hiệu quả, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Người thiếu protein thường dễ bị cảm cúm, viêm đường hô hấp và thời gian hồi phục cũng kéo dài hơn bình thường. Điều này cho thấy cơ thể không đủ nguồn lực để duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Tóc rụng nhiều, da khô và móng giòn

Protein cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể tổng hợp keratin và collagen - hai thành phần quan trọng giúp duy trì sức khỏe của tóc, da và móng. Khi thiếu hụt, cơ thể sẽ ưu tiên nuôi dưỡng các cơ quan quan trọng và giảm cung cấp cho da, tóc và móng.

Protein cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể tổng hợp keratin và collagen - hai thành phần quan trọng giúp duy trì sức khỏe của tóc, da và móng.

Hệ quả là tóc trở nên khô xơ, dễ gãy rụng, móng tay mỏng và dễ tách lớp, trong khi da có xu hướng khô ráp và kém đàn hồi. Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhưng thường bị nhầm với vấn đề chăm sóc bên ngoài.

Cách cải thiện khi thiếu hụt protein

Để cải thiện tình trạng thiếu protein, việc điều chỉnh chế độ ăn cần được thực hiện một cách cân bằng và phù hợp với nhu cầu cơ thể. Việc bổ sung không chỉ đơn thuần là tăng lượng đạm mà còn cần chú ý đến chất lượng nguồn thực phẩm và khả năng hấp thu. Các nguồn từ thịt nạc, cá, trứng và sữa cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và cải thiện thể trạng.

Bên cạnh đó, protein từ đậu và các loại hạt không chỉ cung cấp axit amin, mà còn bổ sung thêm chất xơ và nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe. Việc phân bổ lượng đạm đều trong các bữa ăn trong ngày sẽ giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn. Người trưởng thành khỏe mạnh thường cần khoảng 0,8g protein/kg cân nặng mỗi ngày. Nhu cầu này có thể tăng lên ở người lớn tuổi, người vận động nhiều hoặc đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.

Bất ngờ với 8 lợi ích tuyệt vời của quả ớt đối với sức khỏe GĐXH - Không chỉ là hương vị, ớt còn sở hữu hàng loạt lợi ích đáng ngạc nhiên cho sức khỏe. Khám phá ngay 8 tác dụng bất ngờ của ớt để không bỏ lỡ "liều thuốc tự nhiên" này.