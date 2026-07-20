Tự ý dùng thuốc Nam sau ung thư gan, người đàn ông mang khối u tái phát nặng 3,5kg trong ổ bụng

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Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Sau khi từng được phẫu thuật điều trị ung thư gan, bệnh nhân T.V.L (59 tuổi) phát hiện khối bất thường vùng bụng nhưng không đến bệnh viện kiểm tra mà tự ý dùng thuốc Nam tại nhà. Sau 2 năm, khối u tái phát phát triển khổng lồ, kích thước 20x30cm, nặng 3,5kg, xâm lấn nhiều cơ quan quan trọng.

Bỏ lỡ thời điểm điều trị, khối u gan phát triển khổng lồ

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp cho bệnh nhân T.V.L (59 tuổi), được chẩn đoán khối u gan tái phát sau điều trị ung thư gan. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật cắt thùy gan phải do ung thư gan tại một bệnh viện tuyến trước cách đây 3 năm. Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm sau, bệnh nhân tự phát hiện một khối bất thường vùng dưới sườn. Thay vì đến cơ sở y tế để kiểm tra và đánh giá tình trạng bệnh, người bệnh lại lựa chọn tự mua thuốc Nam về sử dụng với mong muốn điều trị tại nhà.

Trong thời gian này, khối u không được kiểm soát mà tiếp tục phát triển nhanh chóng. Khi đến Bệnh viện 19-8 thăm khám, khối u đã có kích thước rất lớn, khoảng 20x30cm, nặng 3,5kg.

Qua đánh giá hình ảnh và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ nhận định khối u tái phát đã xâm lấn, đè đẩy nhiều cấu trúc quan trọng trong ổ bụng như thành bụng, đại tràng, tá tràng, thận phải và liên quan đến các mạch máu lớn.

Tình trạng này khiến việc phẫu thuật trở nên vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến, mất máu và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện 19-8 đã tổ chức hội chẩn chuyên gia với sự tham gia của GS.TS Trần Bình Giang (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức), TS.BS Nguyễn Minh Tuấn (Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8) cùng BSCKII Mai Tiến Dũng (Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Tổng hợp).Các chuyên gia nhận định, do bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật vùng gan trước đó, cấu trúc giải phẫu trong ổ bụng đã thay đổi, xuất hiện nhiều tổ chức dính, trong khi khối u lại phát triển lớn và xâm lấn nhiều cơ quan lân cận. Nếu không được can thiệp kịp thời, khối u có nguy cơ tiếp tục tiến triển, gây biến chứng nguy hiểm như chèn ép các cơ quan, vỡ u hoặc xuất huyết.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị quyết định tiến hành phẫu thuật nhằm bóc tách tối đa khối u, đồng thời xử lý các tổn thương liên quan. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải đối mặt với nhiều thách thức do khối u kích thước lớn, dính chặt vào các cơ quan xung quanh và nằm gần các mạch máu quan trọng. Các bác sĩ đã tiến hành bóc tách toàn bộ khối u, đồng thời cắt đại tràng phải do tổn thương xâm lấn.

Trao đổi với PV, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Ca phẫu thuật tương đối khó do bệnh nhân có tiền sử mổ u gan phải trước đó, khối u kích thước lớn, xâm lấn và đè đẩy các tạng trong ổ bụng cũng như các mạch máu lớn, nguy cơ xảy ra tai biến trong quá trình phẫu thuật rất cao”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng kinh nghiệm của đội ngũ phẫu thuật, sau khoảng 3 giờ căng thẳng, ca mổ đã kết thúc thành công. Khối u nặng 3,5kg được loại bỏ hoàn toàn, các cơ quan lân cận được bảo tồn tối đa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực sau phẫu thuật.

Tự ý dùng thuốc Nam sau ung thư gan, người đàn ông mang khối u tái phát nặng 3,5kg trong ổ bụng - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, bóc tách khối u gan tái phát xâm lấn nhiều cơ quan.

Bác sĩ cảnh báo: Không đánh mất 'thời gian vàng' trong điều trị ung thư

Theo các chuyên gia y tế, ung thư gan là bệnh lý cần được theo dõi lâu dài ngay cả sau khi đã phẫu thuật. Nguy cơ tái phát vẫn có thể xảy ra, do đó người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ để phát hiện sớm những bất thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân từng điều trị ung thư gan cần thực hiện tái khám theo lịch hẹn, thông thường từ 3-6 tháng/lần hoặc theo chỉ định cụ thể của bác sĩ.

Đặc biệt, người bệnh tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc Nam, thuốc Bắc hoặc các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng thay thế cho phác đồ y khoa.

Việc trì hoãn thăm khám, điều trị có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm, làm mất đi “thời gian vàng” can thiệp, khiến tổn thương trở nên phức tạp hơn và làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả.

Các bác sĩ nhấn mạnh: Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau điều trị ung thư, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá và có hướng xử trí kịp thời, thay vì tự điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng.

Tự ý dùng thuốc Nam sau ung thư gan, người đàn ông mang khối u tái phát nặng 3,5kg trong ổ bụng - Ảnh 2.Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

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