Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ
Đại diện cho học viên quốc tế phát biểu tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học Duke (Mỹ), nam sinh Việt đã chạm đến trái tim nhiều người khi trích dẫn câu hát: "Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ" với thông điệp về lòng biết ơn, trân trọng những hành trang quý giá nhất giúp chúng ta đạt được thành tựu trong đời.
Mượn lời bài hát "Ước mơ của mẹ" để nói lời tri ân tới cha mẹ tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích định lượng, Đại học Duke (Mỹ), anh Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến nói: "Hôm nay, con có ba mẹ ở đây, trong khán phòng này. Con cảm ơn ba mẹ. Có một câu tiếng Việt mà tôi rất yêu thích và tôi nghĩ đây là phần duy nhất trong bài phát biểu của mình mà ba mẹ tôi có thể hiểu được: Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ.
Nhờ tấm bằng từ Đại học Duke này, các bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời. Nhưng xin đừng bao giờ quên những người đã luôn ở bên cạnh bạn từ trước đó. Vì vậy, hãy cứ ước mơ cho chính mình, nhưng cũng hãy ước mơ thay cho cả những người đã không thể, những người đã tin tưởng và yêu thương bạn".
Trích đoạn phát biểu của anh Tiến tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích định lượng, Đại học Duke (Mỹ). Hiện video đã thu hút hơn 30 nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Trò chuyện với PV Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến cho biết, anh vinh dự được hội đồng trường bầu chọn làm đại diện phát biểu tại lễ tốt nghiệp. "Ý nghĩa hơn cả là vì đây là lần đầu tiên ba mẹ của mình được đặt chân đến đất Mỹ. Mình cũng giấu ba mẹ đến phút chót, mãi đến khi mình lên sân khấu phát biểu thì ba mẹ mới bất ngờ.
Nhưng vì không hiểu hết nội dung bài nói bằng tiếng Anh nên lúc đó ba mẹ mình chưa cảm được hết nội dung bài nói. Sau về nhà, xem video có phụ đề ba mẹ mới hiểu rõ hơn", anh Tiến cho biết.
Chia sẻ về cảm hứng dẫn lời bài hát Ước mơ của mẹ vào bài phát biểu, anh Tiến cho biết, đã từ lâu, anh luôn say mê câu hát “Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ”. Anh tự nhận thấy mình có rất nhiều ước mơ hoài bão và luôn muốn thực hiện rất nhiều thứ.
"Nhưng khi hỏi mẹ, mẹ lúc nào cũng bảo ước mơ mẹ chỉ là muốn thấy mình được hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhiều khi bản thân cũng thắc mắc rằng ngày còn trẻ, ba mẹ có những ước mơ gì cho riêng bản thân mình hay không. Đơn giản như việc mình đã được đi rất nhiều nơi, ở Mỹ cũng gần 6 năm rồi, mà ba mẹ chưa được tới Mỹ bao giờ.
Hay việc ba mẹ đầu tư cho Tiến học tiếng Anh từ rất bé, trong khi đó ba của mình lại chưa biết tiếng Anh. Lúc nào ba mẹ cũng chắt chiu từng đồng cho bản thân, thế mà mỗi khi đầu tư cho mình, ba mẹ chẳng tiếc đồng nào. Mình biết ơn ba mẹ mình vô cùng tận", nam sinh chia sẻ.
Trước đó, anh Tiến nhận bằng Cử nhân tại Đại học DePauw (Mỹ) với hai chuyên ngành là Khoa học máy tính và truyền thông. Sau đó, anh là học giả thỉnh giảng tại Đại học Oxford, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy.
Trong quá trình học Thạc sĩ tại Đại học Duke, anh giành chiến thắng tại Duke Product Hackathon 2025, sau đó đại diện trường tham dự vòng quốc gia tại Đại học New York. Anh cũng dẫn dắt một nhóm học viên cao học liên ngành giành chiến thắng trong Duke AI x PM Launch Simulation, phối hợp với Lovable.
Khi được hỏi về những khó khăn trên hành trình học thuật, anh Tiến cảm thấy may mắn vì một hành trình khá "trộm vía", suôn sẻ. Với tâm thế luôn coi những trở ngại là một trải nghiệm sống, nên ở anh có năng lượng tích cực, lạc quan và sẵn sàng chinh phục những cột mốc nhỏ trên môi trường học thuật quốc tế.
Sau khi rời Đại học Duke, anh dự định mang nền tảng kỹ thuật cùng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm vào các vai trò trong lĩnh vực AI, sản phẩm và dữ liệu.
