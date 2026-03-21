Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyên
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo tử vi tháng 2/2026 của 12 con giáp âm lịch, tháng 2 âm cục diện Tý - Mão Tương Hình kéo tâm trạng của Tý xuống. Con giáp này sáng nắng chiều mưa, tâm trạng bất ổn, thường xuyên nổi nóng và nhìn nhận mọi vấn đề đôi khi tiêu cực. Khuyên con giáp này cần sống và làm việc khiêm tốn, hạn chế nói năng hồ đồ, nghĩ thoáng ra thì mới giúp công việc thoát khỏi những rắc rối không đáng có.
May mắn là con giáp Tý có sự hỗ trợ từ quý nhân nên đường công việc trong tháng mới vẫn ổn. Tháng này có lợi cho việc đi công tác, học hành, du học, thi cử. Bạn có nhiều cơ hội phát triển, cuộc đời dễ có những thành tựu sự nghiệp lớn.
Đương số ra ngoài được nhiều may mắn, dễ thành công hơn khi ở nhà vì càng ở gần nhà thì càng lười. Khi ra ngoài, con giáp Tý lại rất chăm chỉ, có ý chí, lập nghiệp xa quê dễ thành công trong tháng 2 âm lịch.
Tài lộc của con giáp Tý tháng 2 âm lịch 2026
Trong chuyện tiền bạc, con giáp Tý lại khá may mắn khi có Nguyệt lệnh Trường Sinh đi cùng Thực Thần trợ giúp. Nguồn kiếm tiền luôn dồi dào, hết tiền chỗ này lại có chỗ khác, tiền bạc luôn nảy nở sinh sôi, không bao giờ lo hết tiền, hết lại có.
Tý vô cùng tốt số và nhanh nhạy hơn người trong vấn đề làm ăn, kinh doanh. Cùng với đó gia trạch hưng thịnh, thuận lợi trong việc tích lũy tài sản cố định, đầu tư vào việc học hành của con cái, xây nhà…
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong tháng gặp Thái Âm, bất kể bạn chọn phương pháp làm giàu nào cũng cần tuân thủ chữ "đức" làm hàng đầu. Đồng thời, bạn cần nhớ dành nhiều thời gian hơn cho người thân và bạn bè là nữ giới vì đây là những quý nhân về tiền bạc trong tháng 2 âm lịch này.
Điều cần lưu ý trong tháng này, Tý hạn chế cho người khác vay tiền, mượn đồ đạc trong nhà do bốc đồng, cả nể kẻo lại mất trắng tay. Sự bốc đồng dễ làm Tý mất đi số tiền mà bạn kiếm được bấy lâu nay.
Tình duyên của con giáp Tý trong tháng 2 âm lịch 2026
Tháng này, tình yêu ngập tràn không khí. Những người tuổi Tý độc thân thu hút người khác giới bằng sự thấu hiểu và tính cách dịu dàng. Người nào đang trong mối quan hệ thì đang yêu sâu đậm và có sự hòa hợp tuyệt vời với người yêu. Mối quan hệ của 2 bạn là niềm ghen tỵ của người khác, năng lượng hài hòa của 2 bạn sẽ thu hút vận may.
Trong thời gian tới có thể có một số sự kiện vui, nhất là vào những ngày cuối tháng. Hay làm việc thiện, chăm chỉ đi chùa, nghĩ thiện làm thiện sẽ càng làm tăng thêm phúc khí, tài lộc nên Tý cần thực hiện.
Tháng 2 âm tuy Tý không rực rỡ nhưng bù lại sẽ có nhiều bạn bè thành công. Những người tuổi Tý thường xuyên được bạn bè giúp đỡ nhiều trong cuộc sống và công việc.
Cách khai tài vượng vận cho con giáp Tý tháng 2 âm lịch 2026
+ Mậu Tý: Nhiều may mắn sẽ đến từ từ, đừng nóng vội, hãy ngồi chờ xem.
Quý nhân: Mùi, Thìn
Màu sắc may mắn: Đỏ, hồng cánh sen
+ Canh Tý: Tính cách hiền lành, sống thiện lành giúp bạn giảm thiểu rắc rối, hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói và thái độ của mình.
Quý nhân: Hợi, Thân
Màu sắc may mắn: Tím, trắng
+ Nhâm Tý: Bạn luôn nỗ lực hết mình trong công việc, tháng này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn tỏa sáng.
Quý nhân: Thân, Mùi
Màu sắc may mắn: Hồng, đỏ đô
+ Giáp Tý: Tháng mới nhiều tin vui mới, càng lạc quan, càng nghĩ thoáng thì sức khỏe càng tốt.
Quý nhân: Sửu, Ngọ
Màu sắc may mắn: Đỏ, bạc
+ Bính Tý: Cơ thể dễ bị suy kiệt, mệt mỏi, nóng tính nhưng làm ăn khá tốt, có đồng ra đồng vào.
Quý nhân: Mùi, Tuất
Màu sắc may mắn: Trắng, tím
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnhĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Nhờ sự kiên trì, tư duy nhạy bén và tinh thần không bỏ cuộc, 4 con giáp dưới đây từng bước viết nên câu chuyện đổi đời đáng ngưỡng mộ.
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) trên các tuyến cao tốc và nội đô đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ không thắt dây an toàn đến vượt đèn đỏ.
Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nểĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào một số khung giờ sinh Âm lịch không nổi bật về sự thông minh lại bù đắp bằng sự chăm chỉ, kiên trì và gặt hái thành quả xứng đáng.
Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-inĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.
Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.
3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.
Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Dự kiến mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, mức đóng của nhóm đối tượng này có tăng?
Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.
3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp dưới đây, họ không mỉa mai, không bóng gió, càng không thích nói sau lưng, mọi chuyện đều được đưa ra rõ ràng, minh bạch.
Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Dù được giao khoán với mục đích trồng cây lâu năm, thế nhưng một khu đất tại xã Cao Dương (Phú Thọ) lại “mọc” lên hàng loạt công trình chăn nuôi quy mô lớn. Sau phản ánh của báo chí, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục.
Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành côngĐời sống
GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.