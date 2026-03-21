Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyên

3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Dự đoán sự nghiệp và cơ hội mới

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo tử vi tháng 2/2026 của 12 con giáp âm lịch, tháng 2 âm cục diện Tý - Mão Tương Hình kéo tâm trạng của Tý xuống. Con giáp này sáng nắng chiều mưa, tâm trạng bất ổn, thường xuyên nổi nóng và nhìn nhận mọi vấn đề đôi khi tiêu cực. Khuyên con giáp này cần sống và làm việc khiêm tốn, hạn chế nói năng hồ đồ, nghĩ thoáng ra thì mới giúp công việc thoát khỏi những rắc rối không đáng có.

May mắn là con giáp Tý có sự hỗ trợ từ quý nhân nên đường công việc trong tháng mới vẫn ổn. Tháng này có lợi cho việc đi công tác, học hành, du học, thi cử. Bạn có nhiều cơ hội phát triển, cuộc đời dễ có những thành tựu sự nghiệp lớn.

Con giáp Tý dù vất vả trong tháng 2 âm lịch 2026 nhưng vẫn nhận được nhiều thành quả

Đương số ra ngoài được nhiều may mắn, dễ thành công hơn khi ở nhà vì càng ở gần nhà thì càng lười. Khi ra ngoài, con giáp Tý lại rất chăm chỉ, có ý chí, lập nghiệp xa quê dễ thành công trong tháng 2 âm lịch.

Tài lộc của con giáp Tý tháng 2 âm lịch 2026

Trong chuyện tiền bạc, con giáp Tý lại khá may mắn khi có Nguyệt lệnh Trường Sinh đi cùng Thực Thần trợ giúp. Nguồn kiếm tiền luôn dồi dào, hết tiền chỗ này lại có chỗ khác, tiền bạc luôn nảy nở sinh sôi, không bao giờ lo hết tiền, hết lại có.

Tý vô cùng tốt số và nhanh nhạy hơn người trong vấn đề làm ăn, kinh doanh. Cùng với đó gia trạch hưng thịnh, thuận lợi trong việc tích lũy tài sản cố định, đầu tư vào việc học hành của con cái, xây nhà…

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong tháng gặp Thái Âm, bất kể bạn chọn phương pháp làm giàu nào cũng cần tuân thủ chữ "đức" làm hàng đầu. Đồng thời, bạn cần nhớ dành nhiều thời gian hơn cho người thân và bạn bè là nữ giới vì đây là những quý nhân về tiền bạc trong tháng 2 âm lịch này.

Điều cần lưu ý trong tháng này, Tý hạn chế cho người khác vay tiền, mượn đồ đạc trong nhà do bốc đồng, cả nể kẻo lại mất trắng tay. Sự bốc đồng dễ làm Tý mất đi số tiền mà bạn kiếm được bấy lâu nay.

Tình duyên của con giáp Tý trong tháng 2 âm lịch 2026

Tháng này, tình yêu ngập tràn không khí. Những người tuổi Tý độc thân thu hút người khác giới bằng sự thấu hiểu và tính cách dịu dàng. Người nào đang trong mối quan hệ thì đang yêu sâu đậm và có sự hòa hợp tuyệt vời với người yêu. Mối quan hệ của 2 bạn là niềm ghen tỵ của người khác, năng lượng hài hòa của 2 bạn sẽ thu hút vận may.

Trong thời gian tới có thể có một số sự kiện vui, nhất là vào những ngày cuối tháng. Hay làm việc thiện, chăm chỉ đi chùa, nghĩ thiện làm thiện sẽ càng làm tăng thêm phúc khí, tài lộc nên Tý cần thực hiện.

Tháng 2 âm tuy Tý không rực rỡ nhưng bù lại sẽ có nhiều bạn bè thành công. Những người tuổi Tý thường xuyên được bạn bè giúp đỡ nhiều trong cuộc sống và công việc.

Cách khai tài vượng vận cho con giáp Tý tháng 2 âm lịch 2026

+ Mậu Tý: Nhiều may mắn sẽ đến từ từ, đừng nóng vội, hãy ngồi chờ xem.

Quý nhân: Mùi, Thìn

Màu sắc may mắn: Đỏ, hồng cánh sen

+ Canh Tý: Tính cách hiền lành, sống thiện lành giúp bạn giảm thiểu rắc rối, hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói và thái độ của mình.

Quý nhân: Hợi, Thân

Màu sắc may mắn: Tím, trắng

+ Nhâm Tý: Bạn luôn nỗ lực hết mình trong công việc, tháng này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn tỏa sáng.

Quý nhân: Thân, Mùi

Màu sắc may mắn: Hồng, đỏ đô

+ Giáp Tý: Tháng mới nhiều tin vui mới, càng lạc quan, càng nghĩ thoáng thì sức khỏe càng tốt.

Quý nhân: Sửu, Ngọ

Màu sắc may mắn: Đỏ, bạc

+ Bính Tý: Cơ thể dễ bị suy kiệt, mệt mỏi, nóng tính nhưng làm ăn khá tốt, có đồng ra đồng vào.

Quý nhân: Mùi, Tuất

Màu sắc may mắn: Trắng, tím

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3 GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có Dự báo những biến đổi trong cuộc sống của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất. Các con giáp nên nắm bắt để tiền tài phát triển.