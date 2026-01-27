Tuổi già an yên: Cụ ông bỏ 3 tỷ xây nhà sống một mình dù có 2 con trai
GĐXH - Ông dành toàn bộ số tiền tích cóp để xây nhà riêng, chọn cuộc sống độc lập cho tuổi già, một quyết định gây tranh cãi nhưng phản ánh góc nhìn rất khác về hạnh phúc khi về già.
Về hưu nhưng không muốn "nghỉ ngơi"
Năm 60 tuổi, ông Vương nghỉ hưu theo chế độ. Nhờ từng giữ chức vụ cao, ông nhận mức lương hưu khoảng 10.000 NDT/tháng (hơn 34 triệu đồng). Với nhiều người, đây là thời điểm an nhàn tận hưởng tuổi già, nhưng ông Vương lại chọn tiếp tục đi làm.
Chỉ ở nhà chưa đầy một năm, ông chủ động nhận công việc trông coi nhà máy nước trong thôn.
Công việc nhẹ nhàng, thu nhập không cao nhưng giúp ông cảm thấy bản thân vẫn có ích, không bị rơi vào trạng thái thụ động thường gặp ở nhiều người khi bước vào tuổi già.
Mất nhà cũ, có con nhưng không muốn sống chung
Trước đó, ông Vương sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới chân núi.
Sau nhiều năm làm việc tại nhà máy nước, sức khỏe giảm sút khiến ông phải nghỉ việc. Đúng lúc này, một trận tuyết lớn làm sập hoàn toàn ngôi nhà cũ.
Người dân trong làng cho rằng đây là lúc ông nên dọn về sống cùng các con để an hưởng tuổi già. Hai con trai của ông đều có nhà cửa khang trang, điều kiện dư dả.
Thế nhưng, người đàn ông 65 tuổi lại khiến tất cả bất ngờ khi thẳng thắn nói rằng ông thà bỏ 1.000.000 NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) xây nhà mới còn hơn sống chung với con cái trong tuổi già.
Bỏ 3 tỷ xây nhà riêng để tự do tuổi già
Sau khi rút sổ tiết kiệm, ông thuê thợ xây một căn nhà hai tầng trên chính mảnh đất cũ.
Suốt quá trình xây dựng kéo dài gần 6 tháng, ông không nhờ đến sự hỗ trợ tài chính của bất kỳ người con nào.
Trong ngày khánh thành nhà mới, ông chia sẻ rằng mình không muốn trở thành gánh nặng cho con cái, dù là về vật chất hay tinh thần.
Với ông, tuổi già chỉ thực sự nhẹ nhõm khi người già vẫn giữ được quyền tự quyết với cuộc sống của mình.
Lý do lớn nhất khiến ông không muốn sống cùng con chính là sự khác biệt trong lối sống. Ông quen ngủ sớm, dậy sớm, trong khi các con thường về nhà muộn.
Những khác biệt tưởng nhỏ nhưng khi kéo dài trong tuổi già lại dễ trở thành nguồn căng thẳng.
Ông cho rằng sống chung dễ dẫn đến việc người già phải "giữ ý", không dám sinh hoạt theo thói quen.
Sự gò bó ấy, theo ông, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sức khỏe của tuổi già, thậm chí còn mệt mỏi hơn việc sống một mình.
Tuổi già sống một mình không đồng nghĩa với cô đơn
Nhiều người lo rằng người già sống riêng sẽ cô đơn, nhưng ông Vương lại có cái nhìn hoàn toàn khác.
Ông cho biết hiện tại mình có tiền tiêu, có nhà ở, được ăn món mình thích và sống theo nhịp sinh hoạt quen thuộc, những điều quan trọng để tuổi già được thoải mái.
Để tránh cảm giác trống trải, ông chủ động làm cho cuộc sống bận rộn hơn. Ông học nấu ăn qua video, rủ bạn bè chơi mạt chược, tập Thái Cực Quyền, hát karaoke.
Với ông, tuổi già chỉ buồn khi con người tự khép mình, chứ không phải vì sống một mình.
Viện dưỡng lão: Phương án chủ động cho tuổi già
Ông Vương cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch cho tương lai. Nếu một ngày không thể tự chăm sóc bản thân, ông sẽ vào viện dưỡng lão thay vì sống cùng con cái.
Theo ông, viện dưỡng lão không phải là biểu tượng của sự cô độc trong tuổi già, mà có thể là nơi người già tìm được bạn bè đồng trang lứa, tham gia hoạt động chung và tận hưởng cuộc sống theo cách phù hợp với mình.
Khép lại câu chuyện, ông Vương chia sẻ rằng thay vì đặt kỳ vọng quá lớn vào con cái, người già nên chủ động xây dựng cuộc sống tích cực cho chính mình.
Theo ông, tuổi già không nên là quãng thời gian phụ thuộc hay cam chịu, mà là giai đoạn con người sống chậm hơn, tự do hơn và biết mình cần gì để hạnh phúc.
