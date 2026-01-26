Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có
GĐXH - Nhiều bạn trẻ đang yêu bắt đầu đếm ngược đến Valentine 2026 để chuẩn bị quà tặng, kế hoạch hẹn hò hay lời tỏ tình dành cho người thương.
Không chỉ là ngày lễ quen thuộc của các cặp đôi, Valentine còn luôn được xem là dấu mốc cảm xúc, nơi những rung động yêu thương được bày tỏ và ghi dấu.
Valentine (Valentine's Day) diễn ra vào ngày 14/2 dương lịch hằng năm. Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh tình yêu đôi lứa, đồng thời cũng là cơ hội để những người độc thân mạnh dạn nói lên tình cảm của mình với "crush". Trải qua thời gian, ngày lễ này đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Valentine 2026 rơi vào ngày mấy Âm lịch?
Theo lịch năm 2026, ngày Valentine 14/2/2026 rơi vào thứ Bảy, Âm lịch là ngày 27 tháng Chạp. Đáng chú ý, đây cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm cả nước đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới.
Chính sự trùng hợp này khiến Valentine 2026 mang một màu sắc rất đặc biệt. Ngày lễ của tình yêu không chỉ gắn với hoa hồng, chocolate hay những buổi hẹn hò lãng mạn, mà còn hòa chung không khí sum họp gia đình, về quê ăn Tết và những chuyến du xuân đầu năm.
Nhiều cặp đôi có thể tranh thủ kết hợp kỷ niệm Valentine với chuyến về quê, một bữa cơm gia đình ấm cúng hoặc chuyến du lịch đầu xuân cùng người mình yêu.
Với không ít người, đây sẽ là một Valentine đáng nhớ bởi cảm xúc yêu thương được đặt trong bối cảnh thiêng liêng của thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.
Valentine trùng Tết có phải điều hiếm gặp?
Theo chuyên gia lịch pháp, thông tin Valentine 2026 vào ngày 27 tết mà dân mạng chia sẻ là chính xác, tuy nhiên điều này là bình thường trong âm lịch lẫn dương lịch. Năm 2029, ngày này thậm chí còn rơi vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Dậu.
Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng Valentine 2026 rơi vào ngày 27 Tết là chính xác. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi Valentine vốn được xem là ngày lễ mang màu sắc lãng mạn, trong khi cuối tháng Chạp lại là giai đoạn bận rộn nhất trong năm.
Chính vì vậy, các cặp đôi nên nắm rõ mốc thời gian để chủ động sắp xếp công việc, chuẩn bị quà tặng, đặt nhà hàng hoặc lên kế hoạch gặp gỡ từ sớm, tránh để ngày lễ tình yêu bị "cuốn trôi" trong nhịp sống hối hả cuối năm.
Ý nghĩa ngày Valentine trong đời sống hiện đại
Theo Timeanddate.com, Valentine được tổ chức vào ngày 14/2 hằng năm như một dịp để thể hiện tình yêu và sự trìu mến dưới nhiều hình thức khác nhau.
Ngày lễ này thường gắn liền với những tấm thiệp, quà tặng và các cử chỉ quan tâm dành cho người mình yêu thương.
Tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, Valentine không chỉ dành cho các cặp đôi mà còn là ngày để bày tỏ tình cảm với gia đình, bạn bè và những người thân yêu.
Tuy nhiên, theo thời gian, Valentine vẫn gắn chặt nhất với tình yêu lãng mạn và những khoảnh khắc riêng tư của các đôi tình nhân.
Những biểu tượng quen thuộc của Valentine gồm hình ảnh trái tim – đại diện cho tình yêu và sự gắn bó, Cupid – vị thần tình yêu trong thần thoại La Mã, hoa hồng đỏ tượng trưng cho đam mê và lãng mạn, cùng chocolate thường được đựng trong những hộp hình trái tim ngọt ngào.
Không chỉ có một Valentine trong năm
Ít người biết rằng, trong văn hóa hiện đại, một năm có tới ba ngày Valentine khác nhau, mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng.
Valentine Đỏ diễn ra vào ngày 14/2, được xem là ngày lễ tình nhân truyền thống và phổ biến nhất.
Đây là dịp để các cặp đôi thể hiện tình yêu, trao nhau quà tặng và những lời chúc ngọt ngào. Ngày lễ này gắn liền với tên Thánh Valentine – biểu tượng của sự hy sinh và tình yêu chân thành.
Một tháng sau đó, ngày 14/3 được gọi là Valentine Trắng. Ngày lễ này bắt nguồn từ Nhật Bản và dần lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á.
Valentine Trắng được xem là lời hồi đáp tình cảm, khi những người đã nhận quà vào 14/2 sẽ thể hiện sự trân trọng và đáp lại yêu thương bằng những món quà tinh tế.
Ngày 14/4 là Valentine Đen, xuất phát từ Hàn Quốc và dành riêng cho những người độc thân. Vào ngày này, những trái tim chưa tìm được một nửa thường tụ họp, mặc trang phục màu đen và cùng thưởng thức món mì Jajang truyền thống.
Valentine Đen mang màu sắc vừa hài hước, vừa an ủi, giúp người độc thân cảm thấy được sẻ chia và đồng cảm.
Valentine 2026: Yêu thương theo cách riêng
Dù là Valentine Đỏ, Trắng hay Đen, điểm chung của ngày lễ này vẫn là sự trân trọng tình cảm giữa con người với con người.
Valentine 2026, với việc rơi vào những ngày cuối năm Âm lịch, càng khiến giá trị của yêu thương trở nên rõ nét hơn giữa nhịp sống tất bật.
Khi Valentine đang đến rất gần, đây cũng là lúc mỗi người tự hỏi mình muốn dành điều gì cho người thương, hay đơn giản là học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình nhiều hơn.
Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, khoa học lại chứng minh người vợ vô tộiChuyện vợ chồng - 1 giờ trước
GĐXH - Sau hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn mới có được con trai đầu lòng, ông Lý không ngờ rằng một lần đi xét nghiệm ADN lại đẩy gia đình vào bi kịch.
Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.
Dù yêu sâu đậm, 3 con giáp này vẫn giữ được cái đầu lạnhGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nổi bật bởi khả năng yêu chân thành nhưng không mù quáng, luôn giữ được cái đầu lạnh trong các mối quan hệ tình cảm.
Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đờiGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn may mắn trở thành nửa kia của một trong 5 cung hoàng đạo nam dưới đây, hãy trân trọng, bởi họ là những người yêu nghiêm túc, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành dài lâu.
Điều khiến tuổi già hạnh phúc hơn cả tiền bạc, nhiều người trẻ chưa kịp hiểuGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Đôi khi, hạnh phúc của tuổi già không nhất thiết phải đến từ những điều to tát.
Bạn trai đến chơi ra mắt mua 1,5 kg cam, mẹ “phán” một câu khiến tôi chột dạGia đình - 11 giờ trước
Tôi đã nghĩ gặp được người đàn ông chỉn chu, biết tính toán chi tiêu là may mắn của đời mình. Nhưng chỉ sau lần anh ra mắt gia đình tôi, lời nhắc nhẹ của mẹ khiến tôi lại phải suy tính lại lựa chọn của mình.
Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người già khôn ngoan hiểu rằng, muốn sống thảnh thơi và không trở thành gánh nặng, nhất định phải nắm chặt hai "vốn liếng" quan trọng nhất của đời mình.
Vận may tài chính bùng nổ: 3 cung hoàng đạo sắp chạm tay vào giàu có nửa đầu năm 2026Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và khả năng nắm bắt thời cơ, một số cung hoàng đạo được dự báo sẽ có vận trình tài lộc khởi sắc trong sáu tháng đầu năm 2026.
Tôi sinh 2 con gái, mẹ chồng “điều đình” cho chồng tôi ra ngoài kiếm con traiGia đình - 1 ngày trước
Sau 10 năm chung sống, có hai con gái ngoan ngoãn và một mái ấm tưởng chừng đủ đầy, tôi không ngờ lại rơi vào bế tắc khi mẹ chồng muốn tôi cho chồng ra ngoài “kiếm” con trai
Tôi ly hôn 10 năm, bố chồng cũ vẫn gửi 5 triệu/tháng dù lương hưu chỉ 10 triệuGia đình - 1 ngày trước
Trong suốt 10 năm qua, tháng nào bố chồng cũ cũng đều đặn gửi cho các cháu 5 triệu đồng, kể cả khi chồng tôi đã có gia đình mới…
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.