Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có

Thứ hai, 15:17 26/01/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Nhiều bạn trẻ đang yêu bắt đầu đếm ngược đến Valentine 2026 để chuẩn bị quà tặng, kế hoạch hẹn hò hay lời tỏ tình dành cho người thương.

Không chỉ là ngày lễ quen thuộc của các cặp đôi, Valentine còn luôn được xem là dấu mốc cảm xúc, nơi những rung động yêu thương được bày tỏ và ghi dấu.

Valentine (Valentine's Day) diễn ra vào ngày 14/2 dương lịch hằng năm. Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh tình yêu đôi lứa, đồng thời cũng là cơ hội để những người độc thân mạnh dạn nói lên tình cảm của mình với "crush". Trải qua thời gian, ngày lễ này đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có - Ảnh 1.

Có thể bạn chưa biết Valentine 14/2/2026 rơi vào 27 Tết.

Valentine 2026 rơi vào ngày mấy Âm lịch?

Theo lịch năm 2026, ngày Valentine 14/2/2026 rơi vào thứ Bảy, Âm lịch là ngày 27 tháng Chạp. Đáng chú ý, đây cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm cả nước đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới.

Chính sự trùng hợp này khiến Valentine 2026 mang một màu sắc rất đặc biệt. Ngày lễ của tình yêu không chỉ gắn với hoa hồng, chocolate hay những buổi hẹn hò lãng mạn, mà còn hòa chung không khí sum họp gia đình, về quê ăn Tết và những chuyến du xuân đầu năm.

Nhiều cặp đôi có thể tranh thủ kết hợp kỷ niệm Valentine với chuyến về quê, một bữa cơm gia đình ấm cúng hoặc chuyến du lịch đầu xuân cùng người mình yêu.

Với không ít người, đây sẽ là một Valentine đáng nhớ bởi cảm xúc yêu thương được đặt trong bối cảnh thiêng liêng của thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có - Ảnh 2.

Trùng với ngày đầu tiên nghỉ Tết khiến Valentine 2026 mang một màu sắc rất đặc biệt. Ảnh minh họa

Valentine trùng Tết có phải điều hiếm gặp?

Theo chuyên gia lịch pháp, thông tin Valentine 2026 vào ngày 27 tết mà dân mạng chia sẻ là chính xác, tuy nhiên điều này là bình thường trong âm lịch lẫn dương lịch. Năm 2029, ngày này thậm chí còn rơi vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Dậu.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng Valentine 2026 rơi vào ngày 27 Tết là chính xác. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi Valentine vốn được xem là ngày lễ mang màu sắc lãng mạn, trong khi cuối tháng Chạp lại là giai đoạn bận rộn nhất trong năm.

Chính vì vậy, các cặp đôi nên nắm rõ mốc thời gian để chủ động sắp xếp công việc, chuẩn bị quà tặng, đặt nhà hàng hoặc lên kế hoạch gặp gỡ từ sớm, tránh để ngày lễ tình yêu bị "cuốn trôi" trong nhịp sống hối hả cuối năm.

Ý nghĩa ngày Valentine trong đời sống hiện đại

Theo Timeanddate.com, Valentine được tổ chức vào ngày 14/2 hằng năm như một dịp để thể hiện tình yêu và sự trìu mến dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngày lễ này thường gắn liền với những tấm thiệp, quà tặng và các cử chỉ quan tâm dành cho người mình yêu thương.

Tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, Valentine không chỉ dành cho các cặp đôi mà còn là ngày để bày tỏ tình cảm với gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Tuy nhiên, theo thời gian, Valentine vẫn gắn chặt nhất với tình yêu lãng mạn và những khoảnh khắc riêng tư của các đôi tình nhân.

Những biểu tượng quen thuộc của Valentine gồm hình ảnh trái tim – đại diện cho tình yêu và sự gắn bó, Cupid – vị thần tình yêu trong thần thoại La Mã, hoa hồng đỏ tượng trưng cho đam mê và lãng mạn, cùng chocolate thường được đựng trong những hộp hình trái tim ngọt ngào.

Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có - Ảnh 3.

Valentine gắn với tình yêu lãng mạn và những khoảnh khắc riêng tư của các đôi tình nhân. Ảnh minh họa

Không chỉ có một Valentine trong năm

Ít người biết rằng, trong văn hóa hiện đại, một năm có tới ba ngày Valentine khác nhau, mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng.

Valentine Đỏ diễn ra vào ngày 14/2, được xem là ngày lễ tình nhân truyền thống và phổ biến nhất.

Đây là dịp để các cặp đôi thể hiện tình yêu, trao nhau quà tặng và những lời chúc ngọt ngào. Ngày lễ này gắn liền với tên Thánh Valentine – biểu tượng của sự hy sinh và tình yêu chân thành.

Một tháng sau đó, ngày 14/3 được gọi là Valentine Trắng. Ngày lễ này bắt nguồn từ Nhật Bản và dần lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á.

Valentine Trắng được xem là lời hồi đáp tình cảm, khi những người đã nhận quà vào 14/2 sẽ thể hiện sự trân trọng và đáp lại yêu thương bằng những món quà tinh tế.

Ngày 14/4 là Valentine Đen, xuất phát từ Hàn Quốc và dành riêng cho những người độc thân. Vào ngày này, những trái tim chưa tìm được một nửa thường tụ họp, mặc trang phục màu đen và cùng thưởng thức món mì Jajang truyền thống.

Valentine Đen mang màu sắc vừa hài hước, vừa an ủi, giúp người độc thân cảm thấy được sẻ chia và đồng cảm.

Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có - Ảnh 4.

Trong văn hóa hiện đại, một năm có tới ba ngày Valentine khác nhau, mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng. Ảnh minh họa

Valentine 2026: Yêu thương theo cách riêng

Dù là Valentine Đỏ, Trắng hay Đen, điểm chung của ngày lễ này vẫn là sự trân trọng tình cảm giữa con người với con người.

Valentine 2026, với việc rơi vào những ngày cuối năm Âm lịch, càng khiến giá trị của yêu thương trở nên rõ nét hơn giữa nhịp sống tất bật.

Khi Valentine đang đến rất gần, đây cũng là lúc mỗi người tự hỏi mình muốn dành điều gì cho người thương, hay đơn giản là học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình nhiều hơn.

Valentine 2026 rơi vào ngày mấy Âm lịch? - Ảnh 1.7 năm ngọt ngào của cặp sao Việt công khai tình yêu vào dịp Valentine

Công khai tình cảm vào dịp Lễ Tình nhân năm 2019, Bình An và Phương Nga hiện vẫn là một trong những cặp đôi yêu đương mặn nồng và được yêu mến nhất của showbiz Việt.

