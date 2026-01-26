Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời

Thứ hai, 10:38 26/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu bạn may mắn trở thành nửa kia của một trong 5 cung hoàng đạo nam dưới đây, hãy trân trọng, bởi họ là những người yêu nghiêm túc, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành dài lâu.

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu: Trầm lặng nhưng luôn đặt người yêu lên hàng đầu

Nam Kim Ngưu thường mang vẻ ngoài ít nói, không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cung hoàng đạo nam này hời hợt trong tình yêu. 

Ngược lại, khi đã yêu, người yêu luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Kim Ngưu. 

Chính sự gắn bó âm thầm ấy khiến họ tự ý thức trách nhiệm phải che chở, chăm sóc và bảo vệ nửa kia. 

Với Kim Ngưu, yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là cam kết dài lâu, vì vậy họ thường được xem là mẫu đàn ông mà phụ nữ có thể tin tưởng gửi gắm cả đời.

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời - Ảnh 1.

Với Kim Ngưu, yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là cam kết dài lâu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo nam Sư Tử: Yêu là gánh vác và bảo vệ

Đàn ông thuộc cung Sư Tử một khi đã bước vào tình yêu sẽ thể hiện sự chung thủy và rõ ràng trong cảm xúc. 

Họ đề cao sự ổn định, không chỉ trong chuyện tình cảm mà còn trong cuộc sống gia đình sau này. 

Nam Sư Tử luôn ý thức rằng, khi yêu ai đó, họ phải có trách nhiệm với cả hiện tại lẫn tương lai. 

Vì thế, họ sẵn sàng đứng ra gánh vác những điều khó khăn, coi việc bảo vệ và lo lắng cho người yêu là trách nhiệm hiển nhiên của bản thân.

Cung hoàng đạo nam Xử Nữ: Nghiêm túc và không bao giờ trốn tránh trách nhiệm

Nam Xử Nữ nổi tiếng là người cẩn trọng và cầu toàn, đặc biệt trong chuyện tình cảm. 

Họ không dễ dàng bước vào một mối quan hệ, nhưng một khi đã xác định yêu ai đó, Xử Nữ sẽ dốc hết tâm sức để giữ gìn và vun đắp. 

Với họ, yêu là phải có trách nhiệm, phải cố gắng giải quyết vấn đề thay vì né tránh. 

Nam Xử Nữ hiếm khi đùn đẩy hay bỏ mặc nửa kia, bởi họ luôn tin rằng sự trưởng thành trong tình yêu thể hiện qua cách một người đối diện với trách nhiệm của mình.

Cung hoàng đạo nam Bọ Cạp: Yêu sâu, trách nhiệm càng lớn

Nam Bọ Cạp có khát vọng mạnh mẽ trong tình yêu và thường yêu bằng tất cả cảm xúc. 

Đôi khi, sự mãnh liệt ấy khiến họ trở nên chiếm hữu, vô tình tạo cảm giác bị ràng buộc cho nửa kia. 

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài có phần cực đoan đó là một người đàn ông rất đáng tin cậy. 

Bọ Cạp vốn khó đặt niềm tin vào ai, nên một khi bạn được họ lựa chọn, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ có trách nhiệm đến cùng với mối quan hệ này, không dễ buông bỏ hay quay lưng.

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời - Ảnh 2.

Nam Bọ Cạp có khát vọng mạnh mẽ trong tình yêu và thường yêu bằng tất cả cảm xúc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo nam Ma Kết: Yêu là cam kết và nghĩa vụ

Đàn ông cung Ma Kết luôn sống theo nguyên tắc rõ ràng, kể cả trong tình yêu. Khi yêu, họ không xem đó là chuyện bốc đồng mà coi như một nhiệm vụ cần nghiêm túc thực hiện. 

Nam Ma Kết không trốn tránh trách nhiệm, cũng không yêu nửa vời. 

Họ âm thầm cố gắng làm tròn vai trò của mình, từ việc chăm lo cảm xúc cho đến xây dựng nền tảng ổn định cho tương lai. 

Với Ma Kết, yêu chính là cùng nhau đi đường dài.

5 cung hoàng đạo nam càng yêu càng gánh vác

Trong tình yêu, cảm xúc ban đầu có thể khiến trái tim rung động, nhưng chính trách nhiệm mới là yếu tố giữ một mối quan hệ bền lâu. 

Nếu bạn đang yêu hoặc có ý định gắn bó với một trong những cung hoàng đạo nam kể trên, hãy trân trọng họ, bởi đây đều là những người đàn ông yêu nghiêm túc, sống có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng bạn qua những chặng đường dài của cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Vận may tài chính bùng nổ: 3 cung hoàng đạo sắp chạm tay vào giàu có nửa đầu năm 2026Vận may tài chính bùng nổ: 3 cung hoàng đạo sắp chạm tay vào giàu có nửa đầu năm 2026

GĐXH - Nhờ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và khả năng nắm bắt thời cơ, một số cung hoàng đạo được dự báo sẽ có vận trình tài lộc khởi sắc trong sáu tháng đầu năm 2026.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng

Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Công việc trắc trở, tình cảm lận đận: 4 cung hoàng đạo dễ lao đao nhất năm 2026

Công việc trắc trở, tình cảm lận đận: 4 cung hoàng đạo dễ lao đao nhất năm 2026

Cùng chuyên mục

Điều khiến tuổi già hạnh phúc hơn cả tiền bạc, nhiều người trẻ chưa kịp hiểu

Điều khiến tuổi già hạnh phúc hơn cả tiền bạc, nhiều người trẻ chưa kịp hiểu

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Đôi khi, hạnh phúc của tuổi già không nhất thiết phải đến từ những điều to tát.

Bạn trai đến chơi ra mắt mua 1,5 kg cam, mẹ “phán” một câu khiến tôi chột dạ

Bạn trai đến chơi ra mắt mua 1,5 kg cam, mẹ “phán” một câu khiến tôi chột dạ

Gia đình - 4 giờ trước

Tôi đã nghĩ gặp được người đàn ông chỉn chu, biết tính toán chi tiêu là may mắn của đời mình. Nhưng chỉ sau lần anh ra mắt gia đình tôi, lời nhắc nhẹ của mẹ khiến tôi lại phải suy tính lại lựa chọn của mình.

Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này

Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Người già khôn ngoan hiểu rằng, muốn sống thảnh thơi và không trở thành gánh nặng, nhất định phải nắm chặt hai "vốn liếng" quan trọng nhất của đời mình.

Vận may tài chính bùng nổ: 3 cung hoàng đạo sắp chạm tay vào giàu có nửa đầu năm 2026

Vận may tài chính bùng nổ: 3 cung hoàng đạo sắp chạm tay vào giàu có nửa đầu năm 2026

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và khả năng nắm bắt thời cơ, một số cung hoàng đạo được dự báo sẽ có vận trình tài lộc khởi sắc trong sáu tháng đầu năm 2026.

Tôi sinh 2 con gái, mẹ chồng “điều đình” cho chồng tôi ra ngoài kiếm con trai

Tôi sinh 2 con gái, mẹ chồng “điều đình” cho chồng tôi ra ngoài kiếm con trai

Gia đình - 1 ngày trước

Sau 10 năm chung sống, có hai con gái ngoan ngoãn và một mái ấm tưởng chừng đủ đầy, tôi không ngờ lại rơi vào bế tắc khi mẹ chồng muốn tôi cho chồng ra ngoài “kiếm” con trai

Tôi ly hôn 10 năm, bố chồng cũ vẫn gửi 5 triệu/tháng dù lương hưu chỉ 10 triệu

Tôi ly hôn 10 năm, bố chồng cũ vẫn gửi 5 triệu/tháng dù lương hưu chỉ 10 triệu

Gia đình - 1 ngày trước

Trong suốt 10 năm qua, tháng nào bố chồng cũ cũng đều đặn gửi cho các cháu 5 triệu đồng, kể cả khi chồng tôi đã có gia đình mới…

Top cung hoàng đạo có vận trình u ám năm 2026: Làm nhiều nhưng khó hưởng

Top cung hoàng đạo có vận trình u ám năm 2026: Làm nhiều nhưng khó hưởng

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn không mấy dễ dàng với một số cung hoàng đạo khi liên tiếp phải đối mặt với áp lực từ công việc, tài chính cho đến các mối quan hệ cá nhân.

Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng

Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ ảnh cưới của "cô dâu" 85 tuổi và chàng trai 24 tuổi từng gây xôn xao vì chênh lệch 61 năm tuổi tác. Nhưng khi sự thật phía sau được hé lộ, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Giật mình khi con đòi tiền công đổ rác, vợ lại khen con 'hiểu giá trị lao động'

Giật mình khi con đòi tiền công đổ rác, vợ lại khen con 'hiểu giá trị lao động'

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

Con trai yêu cầu được trả 10 nghìn đồng mới đổ rác, vợ không mắng mà còn khen thằng bé hiểu giá trị của lao động, còn tôi tự trách mình đã không dạy con sát sao hơn.

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Không phải lúc nào phụ nữ ngoại tình cũng vì ham muốn thể xác. Nhiều mối quan hệ ngoài luồng khởi nguồn từ những thói quen rất đời thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra đó là dấu hiệu của sự rạn nứt cảm xúc.

Xem nhiều

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con
Đã hứa là làm: Các cung hoàng đạo luôn khiến người khác yên tâm

Đã hứa là làm: Các cung hoàng đạo luôn khiến người khác yên tâm

Gia đình
Tôi ly hôn 10 năm, bố chồng cũ vẫn gửi 5 triệu/tháng dù lương hưu chỉ 10 triệu

Tôi ly hôn 10 năm, bố chồng cũ vẫn gửi 5 triệu/tháng dù lương hưu chỉ 10 triệu

Gia đình
Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này

Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top