Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời
GĐXH - Nếu bạn may mắn trở thành nửa kia của một trong 5 cung hoàng đạo nam dưới đây, hãy trân trọng, bởi họ là những người yêu nghiêm túc, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành dài lâu.
Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu: Trầm lặng nhưng luôn đặt người yêu lên hàng đầu
Nam Kim Ngưu thường mang vẻ ngoài ít nói, không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cung hoàng đạo nam này hời hợt trong tình yêu.
Ngược lại, khi đã yêu, người yêu luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Kim Ngưu.
Chính sự gắn bó âm thầm ấy khiến họ tự ý thức trách nhiệm phải che chở, chăm sóc và bảo vệ nửa kia.
Với Kim Ngưu, yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là cam kết dài lâu, vì vậy họ thường được xem là mẫu đàn ông mà phụ nữ có thể tin tưởng gửi gắm cả đời.
Cung hoàng đạo nam Sư Tử: Yêu là gánh vác và bảo vệ
Đàn ông thuộc cung Sư Tử một khi đã bước vào tình yêu sẽ thể hiện sự chung thủy và rõ ràng trong cảm xúc.
Họ đề cao sự ổn định, không chỉ trong chuyện tình cảm mà còn trong cuộc sống gia đình sau này.
Nam Sư Tử luôn ý thức rằng, khi yêu ai đó, họ phải có trách nhiệm với cả hiện tại lẫn tương lai.
Vì thế, họ sẵn sàng đứng ra gánh vác những điều khó khăn, coi việc bảo vệ và lo lắng cho người yêu là trách nhiệm hiển nhiên của bản thân.
Cung hoàng đạo nam Xử Nữ: Nghiêm túc và không bao giờ trốn tránh trách nhiệm
Nam Xử Nữ nổi tiếng là người cẩn trọng và cầu toàn, đặc biệt trong chuyện tình cảm.
Họ không dễ dàng bước vào một mối quan hệ, nhưng một khi đã xác định yêu ai đó, Xử Nữ sẽ dốc hết tâm sức để giữ gìn và vun đắp.
Với họ, yêu là phải có trách nhiệm, phải cố gắng giải quyết vấn đề thay vì né tránh.
Nam Xử Nữ hiếm khi đùn đẩy hay bỏ mặc nửa kia, bởi họ luôn tin rằng sự trưởng thành trong tình yêu thể hiện qua cách một người đối diện với trách nhiệm của mình.
Cung hoàng đạo nam Bọ Cạp: Yêu sâu, trách nhiệm càng lớn
Nam Bọ Cạp có khát vọng mạnh mẽ trong tình yêu và thường yêu bằng tất cả cảm xúc.
Đôi khi, sự mãnh liệt ấy khiến họ trở nên chiếm hữu, vô tình tạo cảm giác bị ràng buộc cho nửa kia.
Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài có phần cực đoan đó là một người đàn ông rất đáng tin cậy.
Bọ Cạp vốn khó đặt niềm tin vào ai, nên một khi bạn được họ lựa chọn, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ có trách nhiệm đến cùng với mối quan hệ này, không dễ buông bỏ hay quay lưng.
Cung hoàng đạo nam Ma Kết: Yêu là cam kết và nghĩa vụ
Đàn ông cung Ma Kết luôn sống theo nguyên tắc rõ ràng, kể cả trong tình yêu. Khi yêu, họ không xem đó là chuyện bốc đồng mà coi như một nhiệm vụ cần nghiêm túc thực hiện.
Nam Ma Kết không trốn tránh trách nhiệm, cũng không yêu nửa vời.
Họ âm thầm cố gắng làm tròn vai trò của mình, từ việc chăm lo cảm xúc cho đến xây dựng nền tảng ổn định cho tương lai.
Với Ma Kết, yêu chính là cùng nhau đi đường dài.
5 cung hoàng đạo nam càng yêu càng gánh vác
Trong tình yêu, cảm xúc ban đầu có thể khiến trái tim rung động, nhưng chính trách nhiệm mới là yếu tố giữ một mối quan hệ bền lâu.
Nếu bạn đang yêu hoặc có ý định gắn bó với một trong những cung hoàng đạo nam kể trên, hãy trân trọng họ, bởi đây đều là những người đàn ông yêu nghiêm túc, sống có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng bạn qua những chặng đường dài của cuộc sống.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
