Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60
GĐXH - Nhiều người bước vào tuổi già với nỗi lo cô đơn nên mong muốn tìm một người bầu bạn. Tuy nhiên, nếu đặt quá nhiều kỳ vọng, cái giá phải trả đôi khi rất đắt.
Câu chuyện tuổi già của bà Vương Lý, 57 tuổi, ở Trung Quốc là một lời nhắc nhở đáng suy ngẫm.
Tuổi già cô đơn khiến người phụ nữ quyết định tái hôn
Sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh, bà Lý sống một mình trong căn nhà cũ. Con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, còn bà chỉ nhận mức lương hưu khoảng 4.000 NDT mỗi tháng.
Điều kiện tài chính không dư dả cùng cảm giác trống trải khiến bà càng lo lắng cho tuổi già của mình.
Vì mong muốn có người bầu bạn và cải thiện cuộc sống, bà bắt đầu đăng ký các trang hẹn hò.
Bà chọn lọc hồ sơ khá kỹ, đặc biệt quan tâm đến những người có điều kiện kinh tế ổn định để đảm bảo cuộc sống tuổi già đỡ vất vả.
Tái hôn vì nghĩ sẽ có cuộc sống an nhàn
Sau nhiều lần trò chuyện, bà Lý gặp ông Lý Cường, người đàn ông ân cần, lịch thiệp và có mức lương hưu cao hơn bà gấp đôi.
Ngay từ buổi gặp đầu tiên, ông thể hiện sự chu đáo khiến bà cảm động. Những lời hứa hẹn về một cuộc sống tuổi già không phải lo lắng càng khiến bà tin tưởng.
Chỉ sau vài lần gặp gỡ, hai người quyết định sống chung. Những ngày đầu, cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng.
Ông Cường nấu ăn, đưa bà đi dạo, còn bà chăm sóc gia đình chu đáo. Bà tin rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên cho tuổi già.
Sự thật phía sau cuộc hôn nhân tuổi già
Khoảng nửa năm sau, ông Cường bắt đầu bộc lộ tính nóng nảy. Ông thường xuyên phàn nàn vì những chuyện nhỏ như đồ ăn không hợp khẩu vị hay nhà cửa chưa gọn gàng.
Bà Lý dù tủi thân vẫn nhẫn nhịn, nghĩ rằng tuổi già cần có nơi nương tựa nên cố gắng giữ hòa khí.
Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Một lần, ông nổi giận chỉ vì bà quên đắp chăn, thậm chí buông lời xúc phạm và có ý định bạo lực.
Không lâu sau, bà phát hiện ông đang liên lạc với một người phụ nữ khác trẻ hơn và chuẩn bị chuyển đến sống cùng.
Cú sốc khiến bà nhận ra cuộc hôn nhân này không hề mang lại sự bình yên như mong đợi.
Tuổi già phải học cách độc lập
Sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh, bà Lý rơi vào khủng hoảng. Nhưng thay vì tiếp tục tìm kiếm một chỗ dựa mới, bà bắt đầu thay đổi.
Bà tham gia các hoạt động cộng đồng, học hát, làm thơ và hỗ trợ phụ nữ trung niên bị bạo lực gia đình.
Dần dần, bà nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải dựa vào người khác mới có thể hạnh phúc.
Khi chủ động tham gia xã hội và phát triển bản thân, bà cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Muốn tuổi già bình yên, hãy dựa vào chính mình
Việc tìm kiếm bạn đời khi bước vào tuổi già không phải điều sai. Tuy nhiên, nếu đặt toàn bộ hy vọng vào người khác, rủi ro tổn thương là điều khó tránh.
Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự độc lập về tài chính, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.
Tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi mỗi người biết yêu bản thân, chủ động xây dựng cuộc sống riêng.
Khi đó, dù có hay không có bạn đời, những năm tháng xế chiều vẫn trọn vẹn và bình yên.
Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yênGia đình
GĐXH - Bà khuyên rằng sau khi nghỉ hưu, nên cân nhắc kỹ trước khi duy trì hoặc nối lại một số mối quan hệ nhất định.