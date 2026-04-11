Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60

Thứ bảy, 09:26 11/04/2026 | Gia đình
Như Ca (t/h)
Như Ca (t/h)
GĐXH - Nhiều người bước vào tuổi già với nỗi lo cô đơn nên mong muốn tìm một người bầu bạn. Tuy nhiên, nếu đặt quá nhiều kỳ vọng, cái giá phải trả đôi khi rất đắt.

Câu chuyện tuổi già của bà Vương Lý, 57 tuổi, ở Trung Quốc là một lời nhắc nhở đáng suy ngẫm.

Tuổi già cô đơn khiến người phụ nữ quyết định tái hôn

Sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh, bà Lý sống một mình trong căn nhà cũ. Con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, còn bà chỉ nhận mức lương hưu khoảng 4.000 NDT mỗi tháng. 

Điều kiện tài chính không dư dả cùng cảm giác trống trải khiến bà càng lo lắng cho tuổi già của mình.

Vì mong muốn có người bầu bạn và cải thiện cuộc sống, bà bắt đầu đăng ký các trang hẹn hò. 

Bà chọn lọc hồ sơ khá kỹ, đặc biệt quan tâm đến những người có điều kiện kinh tế ổn định để đảm bảo cuộc sống tuổi già đỡ vất vả.

Bà nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải dựa vào người khác mới có thể hạnh phúc. Ảnh minh họa

Tái hôn vì nghĩ sẽ có cuộc sống an nhàn

Sau nhiều lần trò chuyện, bà Lý gặp ông Lý Cường, người đàn ông ân cần, lịch thiệp và có mức lương hưu cao hơn bà gấp đôi. 

Ngay từ buổi gặp đầu tiên, ông thể hiện sự chu đáo khiến bà cảm động. Những lời hứa hẹn về một cuộc sống tuổi già không phải lo lắng càng khiến bà tin tưởng.

Chỉ sau vài lần gặp gỡ, hai người quyết định sống chung. Những ngày đầu, cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng. 

Ông Cường nấu ăn, đưa bà đi dạo, còn bà chăm sóc gia đình chu đáo. Bà tin rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên cho tuổi già.

Sự thật phía sau cuộc hôn nhân tuổi già

Khoảng nửa năm sau, ông Cường bắt đầu bộc lộ tính nóng nảy. Ông thường xuyên phàn nàn vì những chuyện nhỏ như đồ ăn không hợp khẩu vị hay nhà cửa chưa gọn gàng. 

Bà Lý dù tủi thân vẫn nhẫn nhịn, nghĩ rằng tuổi già cần có nơi nương tựa nên cố gắng giữ hòa khí.

Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Một lần, ông nổi giận chỉ vì bà quên đắp chăn, thậm chí buông lời xúc phạm và có ý định bạo lực. 

Không lâu sau, bà phát hiện ông đang liên lạc với một người phụ nữ khác trẻ hơn và chuẩn bị chuyển đến sống cùng. 

Cú sốc khiến bà nhận ra cuộc hôn nhân này không hề mang lại sự bình yên như mong đợi.

Tuổi già phải học cách độc lập

Sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh, bà Lý rơi vào khủng hoảng. Nhưng thay vì tiếp tục tìm kiếm một chỗ dựa mới, bà bắt đầu thay đổi. 

Bà tham gia các hoạt động cộng đồng, học hát, làm thơ và hỗ trợ phụ nữ trung niên bị bạo lực gia đình.

Dần dần, bà nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải dựa vào người khác mới có thể hạnh phúc. 

Khi chủ động tham gia xã hội và phát triển bản thân, bà cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Muốn tuổi già bình yên, hãy dựa vào chính mình

Việc tìm kiếm bạn đời khi bước vào tuổi già không phải điều sai. Tuy nhiên, nếu đặt toàn bộ hy vọng vào người khác, rủi ro tổn thương là điều khó tránh. 

Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự độc lập về tài chính, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

Tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi mỗi người biết yêu bản thân, chủ động xây dựng cuộc sống riêng. 

Khi đó, dù có hay không có bạn đời, những năm tháng xế chiều vẫn trọn vẹn và bình yên.

Tidak muốn làm osin cho con cháu, cụ bà thuê nhà ở riêng: Tuổi già bất ngờ 'dễ thở' hơn

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già sống cùng con cháu mới là hạnh phúc, nhưng câu chuyện của người phụ nữ 65 tuổi này lại đi theo hướng ngược lại.

Tin liên quan

6 thói quen giúp người tài giỏi đi trước người khác một bước

6 thói quen giúp người tài giỏi đi trước người khác một bước

Yêu đến mấy cũng không bao giờ tỏ tình trước: Những cung hoàng đạo nữ kiêu hãnh nhất trong tình yêu

Yêu đến mấy cũng không bao giờ tỏ tình trước: Những cung hoàng đạo nữ kiêu hãnh nhất trong tình yêu

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

Gia đình có đủ 3 con giáp này, nghèo mấy cũng đổi vận, tiền vào như nước

Gia đình có đủ 3 con giáp này, nghèo mấy cũng đổi vận, tiền vào như nước

Về già, cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không giao 3 thứ này cho con: Vừa mất tiền vừa mất chỗ dựa

Về già, cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không giao 3 thứ này cho con: Vừa mất tiền vừa mất chỗ dựa

Cùng chuyên mục

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống của một người phụ nữ hạnh phúc hay khổ đau, suy cho cùng không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách sống.

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Dư dả về mặt tài chính, song cụ ông vẫn không hài lòng với cuộc sống ở những năm cuối đời. Câu chuyện của ông cho thấy, tuổi già không chỉ cần tiền bạc.

4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống

4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Gia đình không tự nhiên trở nên giàu có, mà đến từ những thói quen và cách cư xử mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều này, cuộc sống sẽ dần ổn định và đủ đầy hơn.

3 kiểu người già 'hút cạn năng lượng' con cái: Hiếu thảo mấy cũng nên cân nhắc ở chung

3 kiểu người già 'hút cạn năng lượng' con cái: Hiếu thảo mấy cũng nên cân nhắc ở chung

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, phụng dưỡng cha mẹ bằng cách sống chung luôn được xem là biểu hiện rõ ràng của lòng hiếu thảo. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào “ở gần” cũng đồng nghĩa với “yêu thương”.

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Khi tình cảm phai nhạt, mỗi con giáp nam lại có cách thể hiện khác nhau. Có người chọn im lặng rút lui, có người trở nên lạnh nhạt, nhưng cũng có con giáp thẳng thắn nói lời chia tay.

5 thói quen giao tiếp đang âm thầm 'nâng tầm' bạn mà không hề hay biết

5 thói quen giao tiếp đang âm thầm 'nâng tầm' bạn mà không hề hay biết

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Giao tiếp không chỉ là nói, mà còn là cách lắng nghe và ứng xử. Những thói quen dưới đây sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt trong mọi tình huống.

Sếp và bạn thân nhờ vả cùng 1 việc, người EQ cao xử lý khéo léo không làm mất lòng ai

Sếp và bạn thân nhờ vả cùng 1 việc, người EQ cao xử lý khéo léo không làm mất lòng ai

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Đây không chỉ là câu hỏi về sự ưu tiên, mà còn là bài kiểm tra khả năng ứng xử của người có EQ cao.

4 cung hoàng đạo 'mặc kệ đời', không tranh giành nhưng tiền bạc vẫn tự tìm đến

4 cung hoàng đạo 'mặc kệ đời', không tranh giành nhưng tiền bạc vẫn tự tìm đến

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người chọn cách sống nhẹ nhàng, không bon chen nhưng lại thường được vận may tài lộc ưu ái.

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bà khuyên rằng sau khi nghỉ hưu, nên cân nhắc kỹ trước khi duy trì hoặc nối lại một số mối quan hệ nhất định.

Đưa 4 người đi xét nghiệm ADN tìm cha cho con, cái kết ngoài dự đoán

Đưa 4 người đi xét nghiệm ADN tìm cha cho con, cái kết ngoài dự đoán

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều lần làm xét nghiệm ADN, người mẹ đơn thân mới xác định được cha ruột của con trai mình.

Xem nhiều

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

Gia đình

GĐXH - Bà khuyên rằng sau khi nghỉ hưu, nên cân nhắc kỹ trước khi duy trì hoặc nối lại một số mối quan hệ nhất định.

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nuôi dạy con
Càng nói nhiều về 5 điều này, phụ nữ càng dễ mất giá trị mà không hề hay biết

Càng nói nhiều về 5 điều này, phụ nữ càng dễ mất giá trị mà không hề hay biết

Chuyện vợ chồng
7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra

7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra

Chuyện vợ chồng
Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

