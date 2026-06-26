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Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi

Thứ sáu, 19:00 26/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Theo phong thủy, xây nhà hướng tốt, hợp tuổi sẽ mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu hướng tốt cho người tuổi Thìn và những hướng cần tránh để hạn chế điều không may mắn.

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy

Hướng nhà tốt trong phong thủy

Hướng nhà tốt là những hướng mang lại nguồn khí tích cực, tạo điều kiện cho sự phồn thịnh và hạnh phúc trong cuộc sống. Cụ thể, các hướng như Thiên Y, Sinh Khí, Phục Vị và Diên Niên:

Hướng Thiên Y: Được coi là nguồn cát khí tích cực, mang đến sự hưởng lạc và thịnh vượng cho toàn bộ gia đình. Nơi có cơ hội tốt nhất để thuận lợi hóa vận khí, tài lộc, may mắn và sức khỏe.

Hướng Sinh khí: Ý nghĩa của sự sinh sôi và phát triển, là nguồn năng lượng tích cực, là động lực cho mọi hoạt động trong cuộc sống và sự nghiệp, thuận lợi trong công việc, sự nghiệp sáng lạn, và một môi trường thích hợp cho sự phát triển cá nhân.

Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi - Ảnh 1.

Hướng nhà tốt là những hướng mang lại nguồn khí tích cực, tạo điều kiện cho sự phồn thịnh và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hướng Phục Vị: Khả năng hóa giải khó khăn và thị phi, đem lại sự bình an và may mắn. Gia chủ thường giải quyết mọi vấn đề một cách thuận lợi, tạo ra một cuộc sống thuận lợi và an lành.

Hướng Diên Niên: Tăng cường sự thuận hòa trong các mối quan hệ gia đình, tạo nên không khí ấm áp và đầm ấm. Các hoạt động kinh doanh, buôn bán sẽ tiến triển một cách thuận lợi.

Hướng nhà xấu trong phong thủy

Ngũ Quỷ: Những biến cố không mong muốn trong cuộc sống gia đình, sự xuất hiện của thị phi và những vấn đề không đáng có. Gia chủ có thể phải đối mặt với những trục trặc, khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Tuyệt Mệnh: Với sự đồng nghĩa của hung khí, thường mang đến những yếu tố gây trở ngại và làm đảo lộn cuộc sống. Các tác động của hướng này có thể làm xáo trộn cuộc sống gia đình, ảnh hưởng sức khỏe và thị phi.

Họa Hại: Có thể không gặp may mắn và gặp khó khăn trong công việc,.

Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi - Ảnh 2.

Theo phong thủy, xây nhà hướng tốt, hợp tuổi sẽ mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

Lục Sát: Có thể hay bị ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội và công việc. Gia chủ có thể gặp phải trở ngại trong sự phát triển sự nghiệp và gìn giữ mối quan hệ xã hội tích cực.

Tuổi Nhâm Thìn 1952

Hướng nhà hợp tuổi: Hướng Bắc (Sinh Khí), Nam (Thiên Y), Đông (Diên Niên) và Đông Nam (Phục Vị). Những hướng này giúp gia chủ sung túc, giàu sang, sự nghiệp thăng tiến và gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Hướng nhà xấu, kị cần tránh: Hướng Tây Bắc (Họa Hại), Tây Nam (Ngũ Quỷ), Tây (Lục Sát), Đông Bắc (Tuyệt Mệnh).

Tuổi Giáp Thìn 1964

Hướng nhà đẹp: Hướng Đông (Sinh Khí), Đông Nam (Thiên Y), Bắc (Diên Niên), Nam (Phục Vị). Đây là những hướng thu hút tài lộc, danh tiếng, cải thiện sức khỏe và giúp củng cố các mối quan hệ gia đình.

Hướng nhà không hợp: Hướng Đông Bắc (Họa Hại), Tây (Ngũ Quỷ), Tây Nam (Lục Sát), Tây Bắc (Tuyệt Mệnh).

Tuổi Bính Thìn 1976

Hướng nhà đẹp cho gia chủ: Hướng Tây (Sinh Khí), Đông Bắc (Thiên Y), Tây Nam (Diên Niên), Tây Bắc (Phục Vị). Lựa chọn các hướng này giúp gia chủ có được nhiều vượng khí và tiền tài. Không những vậy công danh sự nghiệp sẽ ngày một đi lên, gia đình thuận hòa.

Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi - Ảnh 3.

Lựa chọn các hướng tốt giúp gia chủ có được nhiều vượng khí và tiền tài. Không những vậy, công danh sự nghiệp sẽ ngày một đi lên, gia đình thuận hòa.

Hướng nhà không hợp tuổi: Hướng Đông Nam (Họa Hại), Đông (Ngũ Quỷ), Bắc (Lục Sát), Nam (Tuyệt Mệnh). Những hướng này khiến gia chủ có thể gặp thị phi.

Tuổi Mậu Thìn 1988

Hướng nhà đẹp hợp tuổi: Hướng Nam (Sinh Khí), Bắc (Thiên Y), Đông Nam (Diên Niên), Đông (Phục Vị). Đây là những hướng tốt giúp gia chủ mở rộng con đường sự nghiệp cũng như cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, còn giúp gia đình êm ấm, luôn gắn kết và hạnh phúc.

Hướng nhà không hợp tuổi: Hướng Tây Nam (Họa Hại), Tây Bắc (Ngũ Quỷ), Đông Bắc (Lục Sát), Tây (Tuyệt Mệnh).

Tuổi Canh Thìn 2000

Hướng nhà hợp tuổi nên chọn: Hướng Đông (Sinh Khí), Bắc (Diên Niên), Đông Nam (Thiên Y) và Nam (Phục Vị). Bốn hướng này giúp cho gia chủ nhanh chóng thăng quan và tiến chức, đồng thời mang đến phúc đức dài lâu, gia đình luôn êm ấm, trường thọ.

Hướng xấu cần tránh: Hướng Bắc (Họa Hại), Đông Nam (Lục Sát), Nam (Ngũ Quỷ) và Đông (Tuyệt Mệnh).

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi - Ảnh 4.Cách tính bậc cầu thang theo Sinh - Lão - Bệnh - Tử chuẩn phong thủy

GĐXH - Quy luật "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" không chỉ áp dụng ở cầu thang mà còn áp dụng trong số tầng nhà, bậc tam cấp hoặc trong cách bố trí nội thất. Việc hiểu rõ và vận dụng đúng triết lý này có thể giúp gia đình may mắn và thịnh vượng.

Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi - Ảnh 5.Người tuổi Tý hợp hướng nào để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió?

GĐXH - Trong phong thủy, việc chọn hướng nhà, hướng làm việc hay hướng đặt bàn thờ phù hợp với tuổi tác được xem là yếu tố quan trọng để thu hút tài lộc và may mắn.

Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợi - Ảnh 6.Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc

GĐXH - Ngoài sự nỗ lực của bản thân phong thủy cho rằng cần chú ý đến các mặt phong thủy để được hòa hợp và thăng tiến. Cùng tìm hiểu các loại cây để bàn làm việc cho người tuổi Sửu.

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