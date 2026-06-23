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Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc

Thứ ba, 15:01 23/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Ngoài sự nỗ lực của bản thân phong thủy cho rằng cần chú ý đến các mặt phong thủy để được hòa hợp và thăng tiến. Cùng tìm hiểu các loại cây để bàn làm việc cho người tuổi Sửu.

Chọn cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Kỷ Sửu (1949)

Tuổi Kỷ Sửu (1949) - mệnh Hỏa (Tích Lịch Hỏa – lửa sấm sét). Trên bàn làm việc của Kỷ Sửu nên chọn những chậu cây cảnh có màu sắc: Đỏ, cam, hồng, tím... của hành Hỏa hoặc màu xanh lá cây của hành Mộc, đây là màu tương sinh với hành Hỏa cũng rất tốt.

Những cây để bàn cho người tuổi Kỷ Sửu đó là: Hoa trạng nguyên, cây phát tài, cây phát lộc, cây sung, cây phú quý, cây kim tiền, cây hồng môn, cây bạch mã hoàng tử, cây hoa cúc, cây tre cảnh, cây trúc cảnh…

Những cây này theo phong thủy thì sẽ giúp người tuổi Kỷ Sửu thuận lợi trong việc làm ăn, phát tài, phát lộc.

Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc - Ảnh 1.

Cây sung theo phong thủy thì sẽ giúp người tuổi Kỷ Sửu thuận lợi trong việc làm ăn, phát tài, phát lộc.

Ngoài ra, người tuổi Kỷ Sửu cũng nên kết hợp đặt cây cảnh theo hướng bàn làm việc hợp phong thủy: Nếu bạn là nam nên chọn một trong các hướng sau: hướng Bắc (Diên Niên); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị).

Nếu là nữ nên chọn hướng Tây (Sinh khí), Tây Nam (Diên niên), Đông Bắc (Thiên y), Tây Bắc (Phục Vị) sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn.

Cây để bàn làm việc cho người tuổi Tân Sửu (1961)

Tuổi Tân Sửu là những người sinh năm 1961 là có mệnh thuộc hành Thổ (Bích Thượng Thổ – đất tò vò). Người tuổi này theo phong thủy nên chọn cây cảnh màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc nâu vì đây là những màu tương sinh theo ngũ hành sẽ giúp gia đình có nhiều tài lộc, may mắn, thuận lợi trong công việc.

Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc - Ảnh 2.

Người tuổi này theo phong thủy nên chọn cây cảnh màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc nâu vì đây là những màu tương sinh theo ngũ hành sẽ giúp gia đình có nhiều tài lộc, may mắn, thuận lợi trong công việc.

Người tuổi Tân Sửu có thể tham khảo một số cây như: Cây hoa đồng tiền, hoa trạng nguyên, cây hoa hồng môn, vạn lộc, sống đời, cây hoa đào, cây hoa giấy, cây hoa hồng, cây hoa sứ…

Mặt khác, người tuổi Tân Sửu nên tránh những loài cây chỉ có một màu xanh duy nhất vì màu xanh thuộc hành Mộc. Mộc theo phong thủy là tương khắc với Thổ, sẽ hút sinh khí của đất khiến gia chủ dễ đau ốm, mệt mỏi.

Cây để bàn làm việc cho người tuổi Quý Sửu (1973)

Tuổi Quý Sửu là những người sinh năm 1973 âm lịch có mạng thuộc mệnh Mộc (Tang Đố Mộc – gỗ cây dâu), riêng đối với những người mệnh Mộc rất dễ chọn các loại cây vì hầu hết các loại cây đều có màu xanh lá.

Chủ nhân tuổi này có thể tham khảo một số gợi ý chọn các loại cây có màu xanh dương và xanh lá cây theo ngũ hành tương sinh như: Cây kim tiền, cây phát tài, tùng, trúc, thiên tuế, vạn tuế, thanh tâm, tùng la hán, xương rồng, kim ngân, ngọc ngân, cây đế vương, cây cau cảnh… đây là các loại cây sẽ giúp công việc hanh thông, may mắn, thuận lợi.

Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc - Ảnh 3.

Tuổi Quý Sửu có thể tham khảo một số gợi ý nên chọn các loại cây có màu xanh dương và xanh lá cây theo ngũ hành tương sinh như: Cây kim tiền, cây phát tài, tùng, trúc, thiên tuế...

Mặt khác, người tuổi Sửu 1973 mệnh Mộc tuyệt đối tránh chọn mua cây cảnh có màu trắng thuộc hành Kim vì Kim khắc Mộc, hay kim loại như búa, rìu, cưa chặt phá được cây cối sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia đình.

Chọn cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Ất Sửu (1985)

Tuổi Ất Sửu (1985) - mệnh Kim (Hải Trung Kim – Vàng dưới biển). Theo phong thủy, người tuổi này nên đặt trên bàn làm việc những loại cây cảnh có màu nâu, màu trắng như: Cây ngọc ngân, cây phát tài, cây đế vương, cây búp sen, cây cau Nhật, cây cọ Nhật, cây trúc phát tài, cây may mắn…

Ngoài ra, người tuổi Ất Sửu cần tránh chọn mua cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành Hỏa để được gặp may mắn, tránh xui xẻo trong công việc cũng như sức khỏe… vì trong ngũ hành thì Hỏa khắc Kim, ảnh hưởng xấu đến cung mệnh của bạn.

Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc - Ảnh 4.

Theo phong thủy, người tuổi này nên đặt trên bàn làm việc những loại cây cảnh có màu nâu, màu trắng như: Cây ngọc ngân, cây phát tài, cây đế vương, cây búp sen, cây cau Nhật...

Với nam nên đặt cây cảnh theo hướng bàn làm việc hợp cung mệnh hướng Tây (Sinh khí), Tây Nam (Diên niên), Đông Bắc (Thiên y), Tây Bắc (Phục Vị).

Với nữ nên lựa chọn một trong hướng đặt cây cảnh sau: hướng Đông (Sinh khí), Bắc (Diên niên), Đông Nam (Thiên y), Nam (Phục Vị).

Cây để bàn làm việc cho người tuổi Đinh Sửu (1997)

Người tuổi Đinh Sửu là những người sinh năm 1997 có mạng thuộc hành Thủy (Giản Hạ Thủy – nước cuối nguồn).

Với ngũ hành màu sắc tương sinh là xanh người tuổi này nên chọn mua cây cảnh có màu xanh hoặc màu trắng để đem lại sức khỏe, vượng về tài lộc như: Cây mầm xanh, cây lan chi, lộc nhung, cây cọ nhật, vạn niên, cây lộc vừng, thiên tuế, vạn tuế, hoa lan, cây thanh lâm…

Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc - Ảnh 5.

Tuổi Đinh Sửu cũng nên đặt cây cảnh theo một trong các hướng đặt bàn làm việc sau để hợp phong thủy như hướng Nam (Sinh khí), Đông Nam (Diên niên), Bắc (Thiên y), Đông (Phục Vị).

Tránh chọn mua cây cảnh có màu nâu và màu vàng thuộc mệnh Thổ vì trong ngũ hành Thổ khắc Thủy hay nói cách khác thì đất vây hãm sự phát triển của nước giống như ao tù, nước đọng… là không tốt khiến cho công việc của chủ nhân khó phát triển, không được thuận lợi.

Ngoài ra, tuổi Đinh Sửu cũng nên đặt cây cảnh theo một trong các hướng đặt bàn làm việc để hợp phong thủy như hướng Nam (Sinh khí), Đông Nam (Diên niên), Bắc (Thiên y), Đông (Phục Vị).

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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