Tuổi Thìn nên để cây gì trên bàn làm việc để tiền tài hanh thông, sự nghiệp thăng tiến?

Tại sao phải chọn cây phong thủy bàn làm việc tuổi Thìn

Cây phong thủy để bàn bản chất là vật trang trí cho văn phòng, bàn làm việc. Nhưng theo phong thủy, nếu tùy tiện chọn cây thì có thể sẽ phạm phải những điều cấm kỵ, gây ảnh hưởng đến công việc lẫn cuộc sống của gia chủ.

Phong thủy xấu sẽ khiến gia chủ có thể gặp nhiều điều xui xẻo, công việc không thuận lợi, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cây phong thủy để bàn bản chất là vật trang trí cho văn phòng, bàn làm việc.

Chính vì vậy, người tuổi Thìn muốn thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió thì phải lưu ý đến từng chi tiết trong bố trí bàn làm việc. Tùy vào năm sinh mà chọn cây phong thủy bàn làm việc tuổi Thìn tương sinh với ngũ hành của mình. Đồng thời, gia chủ cũng cần tránh những loại cây tương khắc để phòng trừ rước thêm họa vào thân.

Những cây phong thủy bàn làm việc tuổi Thìn mang lại may mắn tài lộc

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Nhâm Thìn (1952)

Tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên đặt trên bàn làm việc những loại cây cảnh có màu trắng hoặc màu xanh dương là mang lại nhiều sự may mắn nhất cho bạn. Bạn không nên chọn mua cây cảnh có màu sắc nâu, vàng hoặc nhiều màu xanh lá cây quá để không ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Người tuổi Nhâm Thìn không nên chọn mua cây cảnh có màu sắc nâu, vàng hoặc nhiều màu xanh lá cây quá để không ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Gợi ý một số cây phong thủy để bàn nên chọn mua đó là: Cây lan chi, cây hoa giấy màu trắng, cây phát tài, địa lan trắng, cây cung điện vàng, cây lan ý, cây thiên thanh, cây lưỡi hổ…

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Giáp Thìn (1964)

Tuổi Giáp Thìn là người mệnh Hỏa. Theo ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa, những loại cây cảnh có toàn màu xanh lá hoặc màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc màu bản mệnh của Hỏa rất có lợi cho vận khí của gia chủ.

Một số cây cảnh phù hợp để trên bàn làm việc của Giáp Thìn: Cây hải đường, cây sống đời, đỗ quyên, hoa bướm đêm, cây hoa cúc, cây phát tài, cây kim tiền, tiểu hồng môn, cây trạng nguyên, cây bạch mã hoàng tử…

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Bính Thìn (1976)

Tuổi Bính Thìn là người mệnh Thổ vì thế nên chọn mua những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc nâu, vàng là sẽ đem lại nhiều tài lộc cho bạn.

Tuổi Bính Thìn nên đặt những loại cây sau trong phòng làm việc: Cây vạn lộc, cây anh thảo, cây sống đời, cây xương rồng, cây sen đá, cây hoa cúc, cây hoa hồng…

Cần tránh mua phải những loại cây cảnh có nhiều màu xanh lá cây quá hoặc màu trắng thuộc Kim vì Mộc khắc Thổ và Thổ sinh Kim để không bị ảnh hưởng bởi các vận khí xấu làm thất thoát tiền bạc và vận may của mình.

Tuổi Bính Thìn nên đặt những loại cây sau trong phòng làm việc: Cây vạn lộc, cây anh thảo, cây sống đời, cây xương rồng, cây sen đá, cây hoa cúc, cây hoa hồng…

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Mậu Thìn (1988)

Người sinh năm Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc nên có thể chọn nhiều loại cây vì đều thuộc màu bản mệnh. Tuy nhiên nếu chọn cây màu xanh nước biển màu đen thuộc mệnh Thủy thì sẽ giúp gia chủ nhận được nhiều tài lộc hơn, vì Thủy - nước giúp nuôi dưỡng cây cối.

Một số loại cây phong thủy để bàn phù hợp với người tuổi Mậu Thìn như: Cây kim ngân, cây ngọc ngân, cây vạn niên tùng, cây trúc cảnh, cây mai, cây phát tài, cây cau cảnh, cây sen đá socola, cây hoa bướm đêm…

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Canh Thìn (2000)

Tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Gia chủ nên chọn mua những loại cây cảnh có màu nâu, vàng (của Thổ) hoặc màu trắng (của Kim).

Đây là loại cây dễ chăm sóc, phát triển tốt, là lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống và làm việc.

Tuy nhiên, cần tránh mua những loại cây cảnh có màu xanh nước biển, đen (của Thủy) hoặc màu đỏ, hồng, cam, tím (của Hỏa), là những màu tương khắc không tốt cho vượng khí của Canh Thìn.

Một số loại cây cảnh hợp phong thủy của người tuổi Canh Thìn như: Cây trúc phát tài, cây phát tài, cây cọ Nhật, cây cau Nhật, cây ngọc ngân, cây sen đá màu nâu…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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