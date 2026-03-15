Tuổi trung niên với cuộc sống làm bố đơn thân của Đàm Vĩnh Hưng

Du học trở về, học trò Đàm Vĩnh Hưng gây ngỡ ngàng với diện mạo mới GĐXH - Đồng Lan - học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "mất tích" đi du học ở nước ngòi.

Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng luôn được nhắc đến như một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt. Không chỉ gây chú ý bởi phong cách biểu diễn đặc trưng và sự nghiệp nhiều dấu ấn, anh còn khiến công chúng bất ngờ khi công khai cuộc sống làm bố đơn thân. Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với lịch trình dày đặc, "ông hoàng nhạc Việt" nay dành nhiều thời gian hơn cho con trai, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị của tình phụ tử.

Đàm Vĩnh Hưng tuổi trung niên làm bố đơn thân

Trước khi chia sẻ về con trai, Đàm Vĩnh Hưng vốn là người khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Trong nhiều năm, khán giả quen với hình ảnh một nghệ sĩ mạnh mẽ, cá tính, luôn xuất hiện với phong thái tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, khi con trai được công khai, Đàm Vĩnh Hưng cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác: dịu dàng, chu đáo và giàu cảm xúc.

Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu.

Con trai của anh – bé Polo Huỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên MXH của nam ca sĩ. Từ những bức ảnh đời thường đến các đoạn clip sinh hoạt hằng ngày, khán giả thấy rõ một Đàm Vĩnh Hưng khác hẳn hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu. Anh chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, cùng con chơi đùa và chia sẻ nhiều khoảnh khắc giản dị của hai cha con.

Với Đàm Vĩnh Hưng, việc làm bố đơn thân không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Anh từng chia sẻ rằng con trai đã mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực và cảm giác bình yên sau những áp lực của nghề nghiệp.

Dù vẫn duy trì lịch diễn và các hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng cố gắng sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của con. Những ngày không đi diễn, buổi sáng của anh thường bắt đầu bằng việc cùng con ăn sáng và chơi đùa.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh thích tự tay chuẩn bị một số việc nhỏ cho con như chọn quần áo, đưa con đi dạo hoặc đọc sách cùng con trước khi ngủ. Những việc tưởng chừng rất đời thường ấy lại mang đến niềm vui lớn cho người đàn ông vốn quen với ánh đèn sân khấu.

Ngoài đời anh là người cha tỉ mỉ, dịu dàng với con.

Không ít lần, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng từ khi có con, anh thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống. Nếu trước đây nam ca sĩ có thể thức khuya hoặc làm việc liên tục thì giờ đây anh cố gắng giữ nếp sinh hoạt ổn định hơn để dành thời gian cho gia đình.

Khi làm bố đơn thân đồng nghĩa với việc Đàm Vĩnh Hưng phải tự học cách chăm sóc con trong nhiều tình huống. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nam ca sĩ dần quen với việc thay tã, pha sữa hay ru con ngủ.

Anh từng thừa nhận rằng bản thân không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong vai trò người cha. Có những lúc bận rộn hoặc mệt mỏi vì công việc, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của con trai, mọi áp lực dường như tan biến.

Thời gian qua, anh còn chuyển nhà về một quận khác để phù hợp với điều kiện đi học của con trai.

Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và những người thân thiết. Tuy nhiên, anh vẫn muốn trực tiếp tham gia vào quá trình nuôi dạy con để tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa hai cha con.

Đàm Vĩnh Hưng coi con trai như nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống

Sự xuất hiện của bé Polo Huỳnh không chỉ làm thay đổi cuộc sống cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng mà còn ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận về công việc và tương lai. Anh từng chia sẻ rằng trước đây anh luôn lao vào công việc với tốc độ rất nhanh, nhưng từ khi có con, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc cân bằng cuộc sống.

Con trai trở thành nguồn động lực để anh cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp. Mỗi dự án âm nhạc hay chương trình biểu diễn, nam ca sĩ đều muốn mang đến những giá trị tốt đẹp để con trai sau này có thể tự hào về bố.

Con trai là niềm vui, nguồn động lực trong cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng.

Nhiều khán giả nhận xét rằng từ khi làm bố, hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng trở nên gần gũi và đời thường hơn. Những khoảnh khắc anh bế con, chơi đồ chơi hay trò chuyện với con khiến người hâm mộ cảm thấy ấm áp và đồng cảm.

Trong việc nuôi dạy con, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không đặt quá nhiều áp lực. Nam ca sĩ mong muốn con trai có tuổi thơ tự nhiên, vui vẻ và được khám phá thế giới xung quanh.

Anh chú trọng việc dạy con những giá trị cơ bản như lễ phép, yêu thương gia đình, không dùng hàng hiệu và tôn trọng mọi người. Theo nam ca sĩ, dù con có lựa chọn con đường nào trong tương lai thì điều quan trọng nhất vẫn là trở thành một người tử tế.

Đàm Vĩnh Hưng luôn cố gắng hết sức để lo cho con trai có được một cuộc sống tốt đẹp.

Đàm Vĩnh Hưng cũng không vội định hướng nghề nghiệp cho con. Anh cho rằng mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng, vì vậy cha mẹ nên tạo điều kiện để con phát triển theo sở thích và năng lực của mình.

Đàm Vĩnh Hưng luôn giữ sự riêng tư cho con

Dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng vẫn cố gắng bảo vệ sự riêng tư của bé. Anh hạn chế đưa con xuất hiện quá nhiều trước truyền thông và luôn cân nhắc khi đăng tải thông tin liên quan đến con.

Nam ca sĩ hiểu rằng sự nổi tiếng của mình có thể khiến con nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Vì vậy, anh muốn con lớn lên trong môi trường bình thường nhất có thể, tránh những áp lực không cần thiết.

Với nhiều nghệ sĩ, ánh đèn sân khấu là nơi mang lại niềm vui lớn nhất. Nhưng với Đàm Vĩnh Hưng, hạnh phúc hiện tại còn đến từ những khoảnh khắc rất đời thường bên con trai.

Mỗi ngày của Đàm Vĩnh Hưng ngập tràn trong tình yêu thương cho bé Polo Huỳnh.

Sau mỗi chuyến lưu diễn hoặc lịch làm việc dài ngày, điều đầu tiên anh muốn làm là trở về nhà để ôm con. Những giây phút ấy giúp nam ca sĩ cân bằng lại cảm xúc và tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống.

Có thể nói, hành trình làm bố đơn thân đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng. Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ và đôi khi gai góc, anh cho khán giả thấy một khía cạnh khác: một người cha tận tụy, sẵn sàng dành tất cả tình yêu cho con.

Ở tuổi ngoài 50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật với năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất của anh hiện nay không chỉ là âm nhạc mà còn là gia đình nhỏ của mình.

Hành trình làm bố đơn thân chắc chắn không dễ dàng, nhưng với nam ca sĩ, đó lại là trải nghiệm quý giá. Con trai không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn cảm hứng để anh sống chậm lại, trân trọng những điều giản dị và ý nghĩa trong cuộc sống.

Với khán giả, hình ảnh một Đàm Vĩnh Hưng bế con, chơi đùa hay chia sẻ những câu chuyện đời thường đã tạo nên góc nhìn mới về người nghệ sĩ nổi tiếng. Và có lẽ, chính những khoảnh khắc giản dị ấy mới là "sân khấu" đặc biệt nhất trong cuộc đời của người đàn ông từng gắn bó với ánh đèn suốt nhiều năm qua.