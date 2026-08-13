Tưởng có tiền là yên tâm khi nghỉ hưu, 5 cạm bẫy này có thể khiến tài sản hao hụt nhanh

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Một khoản tích lũy lớn là lợi thế khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhưng cách quản lý tiền mới quyết định sự an toàn tài chính lâu dài. Từ chi tiêu, thuế, đầu tư đến thừa kế, đây là 5 vấn đề người nghỉ hưu không nên bỏ qua.

Nghỉ hưu có tiền tiết kiệm nhưng vẫn chưa chắc an toàn tài chính

Nghỉ hưu với một khoản tiết kiệm lớn là lợi thế đáng kể, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể hoàn toàn yên tâm về tài chính. Khi không còn nguồn thu nhập ổn định từ công việc, người nghỉ hưu cần chuyển trọng tâm từ tích lũy sang bảo toàn tài sản và duy trì dòng tiền lâu dài. Nếu thiếu kế hoạch, những khoản chi tiêu phát sinh, thay đổi trong lối sống hay chi phí chăm sóc sức khỏe có thể khiến tiền tiết kiệm hao hụt nhanh hơn dự kiến.

Một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý là lập ngân sách sinh hoạt phù hợp, tính toán nghĩa vụ thuế và phân bổ tài sản theo khả năng chịu rủi ro. Việc chi tiêu quá thoải mái, bỏ qua các khoản thuế hoặc đặt phần lớn tài sản vào những kênh đầu tư biến động mạnh đều có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của tài chính hưu trí. Bên cạnh đó, người có tài sản lớn cũng cần tỉnh táo trước những sản phẩm đầu tư phức tạp được quảng bá với lợi nhuận hấp dẫn, bởi mức phí, khả năng thanh khoản và rủi ro thực tế cần được xem xét kỹ.

Ngoài việc quản lý tiền trong những năm nghỉ hưu, kế hoạch thừa kế cũng là vấn đề không nên trì hoãn. Di chúc, hồ sơ tài sản và việc xác định người thừa kế rõ ràng có thể giúp hạn chế những tranh chấp không đáng có trong gia đình khi xảy ra biến cố. Sau cùng, một kế hoạch hưu trí bền vững không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu tiền mà còn ở cách sử dụng, bảo vệ và phân bổ số tiền ấy. Quản lý tài chính thận trọng sẽ giúp người nghỉ hưu chủ động hơn và tận hưởng tuổi già với tâm thế an tâm hơn.

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