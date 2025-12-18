Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Nghỉ hưu với nền tảng tài chính đáng mơ ước

Khi chính thức nghỉ hưu, ông Minh (60 tuổi, Trung Quốc) sở hữu điều kiện mà nhiều người ao ước. Ngoài khoản lương hưu khoảng 3.000 NDT mỗi tháng (tương đương 11 triệu đồng), ông còn có trong tay 1,4 triệu NDT tiền tiết kiệm, tương đương 5,2 tỷ đồng.

Đây là số tiền ông tích góp suốt nhiều năm làm việc, cộng thêm tài sản được bố mẹ chia lại.

Với nền tảng ấy, ông Minh tin rằng cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ vô cùng thoải mái. Ông và vợ bàn bạc dành tiền để sửa sang nhà cửa, mua thêm đồ đạc tiện nghi và bù đắp cho những năm tháng bận rộn bằng các chuyến du lịch dài ngày.

Trong mắt bạn bè, ông là hình mẫu của một người nghỉ hưu thành công, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Những tháng ngày "tận hưởng" tiêu tốn nhiều hơn dự tính

Khoảng thời gian đầu nghỉ hưu thực sự mang lại cảm giác dễ chịu. Ông Minh ví mình như đang sống trong một kỳ nghỉ kéo dài không có hạn.

Mỗi ngày trôi qua chậm rãi, không áp lực công việc, không deadline, không điện thoại công ty.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm, ông bắt đầu nhận ra một thực tế khác. Chi tiêu trong giai đoạn nghỉ hưu không hề thấp như ông tưởng.

Ngoài sinh hoạt phí hằng tháng, vợ chồng ông thường xuyên đi du lịch, tham gia các buổi gặp mặt bạn bè, họ hàng. Cùng với đó là các khoản chi cho chăm sóc sức khỏe, khám bệnh định kỳ, thuốc men, những chi phí ngày càng tăng theo tuổi tác.

Ông Minh chia sẻ rằng trước đây ông từng nghĩ chỉ cần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng lấy lãi là đủ sống. Nhưng khi lãi suất giảm, trong khi giá cả sinh hoạt leo thang, mỗi lần chi một khoản lớn cho du lịch hay sức khỏe, ông lại cảm thấy số tiền tiết kiệm vơi đi rõ rệt.

Áp lực tài chính xuất hiện sau khi nghỉ hưu

Sau hai năm nghỉ hưu, khoản tiền tiết kiệm gần 5 tỷ đồng của ông Minh chỉ còn khoảng 3,5 tỷ. Con số này khiến ông bắt đầu lo lắng.

Mức lương hưu hàng tháng không đủ bù đắp cho lối sống đã quen trong giai đoạn đầu nghỉ hưu, trong khi ông cũng không còn nguồn thu nhập nào khác.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông Minh cảm nhận được áp lực tài chính ngay chính ở giai đoạn mà ông từng nghĩ sẽ là thời điểm an nhàn nhất cuộc đời.

Ông thừa nhận rằng nếu không sớm điều chỉnh cách chi tiêu hoặc tìm thêm nguồn thu, cuộc sống về lâu dài sẽ khó tránh khỏi những lo toan.

Khoảng trống tinh thần lớn hơn cả vấn đề tiền bạc

Không chỉ đối mặt với bài toán tài chính, ông Minh còn trải qua cảm giác trống rỗng về tinh thần sau khi nghỉ hưu.

Việc rời xa môi trường làm việc quen thuộc khiến ông mất đi nhịp sống từng gắn bó suốt hàng chục năm.

Trước đây, mỗi ngày của ông đều bắt đầu bằng lịch họp, công việc cần giải quyết và những cuộc trao đổi với đồng nghiệp. Còn hiện tại, thời gian rảnh quá nhiều khiến các ngày trở nên lặp lại và nhạt nhẽo.

Con cái đi làm cả ngày, chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, nhiều lúc không biết làm gì để giết thời gian.

Ông từng thử tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, nhưng không tìm được sự hứng thú lâu dài.

Càng ở nhà nhiều, ông càng nhớ cảm giác được làm việc, được công nhận giá trị và được bận rộn vì một mục tiêu cụ thể.

Bài học từ câu chuyện nghỉ hưu không trọn vẹn

Theo các chuyên gia được Sohu dẫn lại, câu chuyện của ông Minh phản ánh thực tế chung của nhiều người khi nghỉ hưu.

Dù có tiền tiết kiệm, nếu không chuẩn bị kỹ về tài chính dài hạn và đời sống tinh thần, giai đoạn này rất dễ trở thành cú sốc.

Nghỉ hưu không đơn thuần là dừng công việc, mà là bước sang một giai đoạn sống hoàn toàn khác.

Việc có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dự phòng y tế và duy trì một công việc bán thời gian hoặc hoạt động xã hội phù hợp sẽ giúp người nghỉ hưu giữ được nhịp sống ổn định hơn.

Quan trọng không kém là chăm sóc đời sống tinh thần. Duy trì kết nối với bạn bè, học kỹ năng mới, tham gia các hoạt động nhẹ nhàng giúp người nghỉ hưu cảm thấy mình vẫn có giá trị và không bị bỏ lại phía sau.

"Có tiền nhưng không có việc để làm, cuộc sống cũng trở nên nhạt nhẽo"

Sau hai năm trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc, ông Minh thẳng thắn thừa nhận: tiền bạc dù quan trọng nhưng không phải là tất cả.

Điều khiến ông mệt mỏi nhất không hẳn là việc tiền tiết kiệm giảm đi, mà là cảm giác mỗi ngày trôi qua đều thiếu mục tiêu.

"Nếu được chọn lại, tôi mong mình vẫn đi làm, ít nhất là bán thời gian. Có việc để làm, có lý do để thức dậy mỗi sáng, con người ta mới thấy mình còn có ích", ông Minh nói.

Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở rằng nghỉ hưu không chỉ cần tiền, mà còn cần một kế hoạch sống đủ dài và đủ sâu để những năm tháng sau này thực sự là quãng thời gian đáng giá.

Theo Sohu