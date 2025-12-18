Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước
GĐXH - Chỉ sau hai năm nghỉ hưu, ông Minh thở dài: "Nếu được chọn lại, tôi mong mình vẫn đi làm, dù chỉ là bán thời gian".
Nghỉ hưu với nền tảng tài chính đáng mơ ước
Khi chính thức nghỉ hưu, ông Minh (60 tuổi, Trung Quốc) sở hữu điều kiện mà nhiều người ao ước. Ngoài khoản lương hưu khoảng 3.000 NDT mỗi tháng (tương đương 11 triệu đồng), ông còn có trong tay 1,4 triệu NDT tiền tiết kiệm, tương đương 5,2 tỷ đồng.
Đây là số tiền ông tích góp suốt nhiều năm làm việc, cộng thêm tài sản được bố mẹ chia lại.
Với nền tảng ấy, ông Minh tin rằng cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ vô cùng thoải mái. Ông và vợ bàn bạc dành tiền để sửa sang nhà cửa, mua thêm đồ đạc tiện nghi và bù đắp cho những năm tháng bận rộn bằng các chuyến du lịch dài ngày.
Trong mắt bạn bè, ông là hình mẫu của một người nghỉ hưu thành công, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Những tháng ngày "tận hưởng" tiêu tốn nhiều hơn dự tính
Khoảng thời gian đầu nghỉ hưu thực sự mang lại cảm giác dễ chịu. Ông Minh ví mình như đang sống trong một kỳ nghỉ kéo dài không có hạn.
Mỗi ngày trôi qua chậm rãi, không áp lực công việc, không deadline, không điện thoại công ty.
Tuy nhiên, chỉ sau một năm, ông bắt đầu nhận ra một thực tế khác. Chi tiêu trong giai đoạn nghỉ hưu không hề thấp như ông tưởng.
Ngoài sinh hoạt phí hằng tháng, vợ chồng ông thường xuyên đi du lịch, tham gia các buổi gặp mặt bạn bè, họ hàng. Cùng với đó là các khoản chi cho chăm sóc sức khỏe, khám bệnh định kỳ, thuốc men, những chi phí ngày càng tăng theo tuổi tác.
Ông Minh chia sẻ rằng trước đây ông từng nghĩ chỉ cần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng lấy lãi là đủ sống. Nhưng khi lãi suất giảm, trong khi giá cả sinh hoạt leo thang, mỗi lần chi một khoản lớn cho du lịch hay sức khỏe, ông lại cảm thấy số tiền tiết kiệm vơi đi rõ rệt.
Áp lực tài chính xuất hiện sau khi nghỉ hưu
Sau hai năm nghỉ hưu, khoản tiền tiết kiệm gần 5 tỷ đồng của ông Minh chỉ còn khoảng 3,5 tỷ. Con số này khiến ông bắt đầu lo lắng.
Mức lương hưu hàng tháng không đủ bù đắp cho lối sống đã quen trong giai đoạn đầu nghỉ hưu, trong khi ông cũng không còn nguồn thu nhập nào khác.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông Minh cảm nhận được áp lực tài chính ngay chính ở giai đoạn mà ông từng nghĩ sẽ là thời điểm an nhàn nhất cuộc đời.
Ông thừa nhận rằng nếu không sớm điều chỉnh cách chi tiêu hoặc tìm thêm nguồn thu, cuộc sống về lâu dài sẽ khó tránh khỏi những lo toan.
Khoảng trống tinh thần lớn hơn cả vấn đề tiền bạc
Không chỉ đối mặt với bài toán tài chính, ông Minh còn trải qua cảm giác trống rỗng về tinh thần sau khi nghỉ hưu.
Việc rời xa môi trường làm việc quen thuộc khiến ông mất đi nhịp sống từng gắn bó suốt hàng chục năm.
Trước đây, mỗi ngày của ông đều bắt đầu bằng lịch họp, công việc cần giải quyết và những cuộc trao đổi với đồng nghiệp. Còn hiện tại, thời gian rảnh quá nhiều khiến các ngày trở nên lặp lại và nhạt nhẽo.
Con cái đi làm cả ngày, chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, nhiều lúc không biết làm gì để giết thời gian.
Ông từng thử tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, nhưng không tìm được sự hứng thú lâu dài.
Càng ở nhà nhiều, ông càng nhớ cảm giác được làm việc, được công nhận giá trị và được bận rộn vì một mục tiêu cụ thể.
Bài học từ câu chuyện nghỉ hưu không trọn vẹn
Theo các chuyên gia được Sohu dẫn lại, câu chuyện của ông Minh phản ánh thực tế chung của nhiều người khi nghỉ hưu.
Dù có tiền tiết kiệm, nếu không chuẩn bị kỹ về tài chính dài hạn và đời sống tinh thần, giai đoạn này rất dễ trở thành cú sốc.
Nghỉ hưu không đơn thuần là dừng công việc, mà là bước sang một giai đoạn sống hoàn toàn khác.
Việc có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dự phòng y tế và duy trì một công việc bán thời gian hoặc hoạt động xã hội phù hợp sẽ giúp người nghỉ hưu giữ được nhịp sống ổn định hơn.
Quan trọng không kém là chăm sóc đời sống tinh thần. Duy trì kết nối với bạn bè, học kỹ năng mới, tham gia các hoạt động nhẹ nhàng giúp người nghỉ hưu cảm thấy mình vẫn có giá trị và không bị bỏ lại phía sau.
"Có tiền nhưng không có việc để làm, cuộc sống cũng trở nên nhạt nhẽo"
Sau hai năm trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc, ông Minh thẳng thắn thừa nhận: tiền bạc dù quan trọng nhưng không phải là tất cả.
Điều khiến ông mệt mỏi nhất không hẳn là việc tiền tiết kiệm giảm đi, mà là cảm giác mỗi ngày trôi qua đều thiếu mục tiêu.
"Nếu được chọn lại, tôi mong mình vẫn đi làm, ít nhất là bán thời gian. Có việc để làm, có lý do để thức dậy mỗi sáng, con người ta mới thấy mình còn có ích", ông Minh nói.
Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở rằng nghỉ hưu không chỉ cần tiền, mà còn cần một kế hoạch sống đủ dài và đủ sâu để những năm tháng sau này thực sự là quãng thời gian đáng giá.
Theo Sohu
Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tayGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Để tránh rơi vào kịch bản nghiệt ngã mang tên "phá sản tuổi già", các chuyên gia tài chính Nhật Bản đưa ra lời khuyên đắt giá: Ngay từ ngưỡng tuổi 50, mỗi cá nhân nên bắt đầu quá trình "dọn dẹp" những vật dụng và gánh nặng không cần thiết.
7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơnNuôi dạy con - 7 giờ trước
Mỗi lời nói của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến trẻ ở thời hiện tại mà còn định hình sâu sắc tương lai của chúng; 7 câu nói dành cho con sau đây là món quà quý giá.
Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việcNuôi dạy con - 20 giờ trước
GĐXH - Cách ứng xử tinh tế và EQ cao của một người mẹ khi con bị bắt nạt học đường đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm lại cách họ sẽ phản ứng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Tuổi già ở nhà con: Trải nghiệm khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tự do và hạnh phúcGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Từng tin sống chung với con cái là bến đỗ an yên nhất của tuổi già, cụ ông 70 tuổi chỉ thực sự thấu hiểu giá trị của tự do sau những ngày trải nghiệm cuộc sống "nương tựa" tưởng như lý tưởng.
Các con giáp Sửu, Thìn, Ngọ, Dậu đón nhận nhiều vận may, tài lộc và phúc khí từ ngày hôm nayGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 17/12 trở đi, các con giáp sẽ đón nhận sự cộng hưởng của cả tài vận lẫn phúc khí, cuộc sống thêm phần thuận lợi, cơ hội tốt liên tục tìm đến.
Ngày cưới tưởng vui hóa bẽ bàng chỉ vì không góp tiền làm đường cho thônGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì một chút toan tính thiệt hơn trong sinh hoạt thường ngày, không ngờ đến khi nhà có việc trọng đại, cả gia đình lại phải nếm trải cảm giác xấu hổ khó quên.
Cung hoàng đạo nữ có số làm sếp, sự nghiệp lên hương theo năm thángGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người phụ nữ sinh ra đã mang khí chất của người đứng đầu.
Chồng kiện vợ vì không chịu hiến gan cứu mìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Người đàn ông Hàn Quốc đệ đơn kiện vợ với cáo buộc “bỏ rơi một cách ác ý” sau khi cô từ chối hiến một phần gan để cứu sống anh.
Vận may, tài lộc và lưu ý cho 12 con giáp ngày 17/12Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Thứ Tư, ngày 17/12, Canh Thân mang đến vận may, quý nhân phù trợ. Cùng xem vận số và cẩm nang hành động cho 12 con giáp để nắm bắt thời cơ.
Họp lớp 18 năm, tôi nhận ra 3 sự thật cay đắng về cách sống của người trưởng thànhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Gặp lại những gương mặt từng rất quen trong buổi họp lớp, tôi chợt nhận ra thời gian đã âm thầm thay đổi tất cả.
Ngày cưới tưởng vui hóa bẽ bàng chỉ vì không góp tiền làm đường cho thônGia đình
GĐXH - Chỉ vì một chút toan tính thiệt hơn trong sinh hoạt thường ngày, không ngờ đến khi nhà có việc trọng đại, cả gia đình lại phải nếm trải cảm giác xấu hổ khó quên.