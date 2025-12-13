Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để bước vào tuổi nghỉ hưu an yên

Thứ bảy, 19:46 13/12/2025 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi dứt khoát 5 điều trong cuộc sống đã giúp quãng đời hưu trí trở nên nhẹ nhõm, vui tươi và đúng nghĩa "sống cho mình".

Câu chuyện nghỉ hưu của bà Văn, 55 tuổi, được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (mạng xã hội Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trung niên.

Nghỉ hưu không phải lúc nào cũng là tự do

Tôi năm nay 55 tuổi, vừa nghỉ hưu chưa đầy một năm. Trước đó, tôi làm việc hơn 20 năm trong một công ty xuất nhập khẩu, từng giữ vị trí quản lý. 

Suốt nửa đầu cuộc đời, tôi quen với guồng quay công việc, trách nhiệm gia đình và việc phải luôn "đúng vai", "đúng bổn phận".

Nhiều người nghĩ nghỉ hưu là sung sướng, là không còn áp lực. Nhưng tôi chứng kiến không ít người sau khi nghỉ hưu lại rơi vào cảm giác trống rỗng, chán nản, ngày ngày lướt mạng xã hội để so sánh cuộc sống của mình với người khác, càng xem càng mệt mỏi.

Tôi không muốn tuổi già của mình trôi qua như vậy. Và tôi quyết định thay đổi.

5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để bước vào tuổi nghỉ hưu an yên - Ảnh 1.

Sau khi nghỉ hưu, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Ở tuổi 55, tôi chọn sống một mình, nhưng là sống trong bình yên. Ảnh minh họa

Việc đầu tiên sau nghỉ hưu: Ly hôn

Sau khi nghỉ hưu, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Tôi đã chịu đựng cuộc hôn nhân này quá lâu. Chồng tôi không có công việc ổn định, sống dựa vào tiền tôi kiếm được và thường xuyên có hành vi bạo lực.

Nhiều năm trước, khi các con còn nhỏ, tôi tự nhủ phải nhẫn nhịn. Một mình tôi không đủ sức vừa đi làm vừa chăm sóc hai con. 

Khi con lớn hơn, tôi từng nghĩ đến ly hôn, nhưng lại bị níu kéo bởi ánh nhìn của người khác, bởi lời nói của con cái rằng "mẹ già rồi, ly hôn người ta cười cho".

Tôi tiếp tục chịu đựng, tự an ủi mình rằng thôi thì coi như người đó không tồn tại. Nhưng nửa đầu năm nay, trong một bữa cơm, chỉ vì tôi về muộn, nấu ăn muộn, ông ấy đã đập đũa vào mặt tôi. Tôi phải vào bệnh viện khâu bảy mũi.

Lúc đó, tôi hiểu rằng nếu còn tiếp tục, thứ tôi đánh mất không chỉ là hạnh phúc mà còn là mạng sống và lòng tự trọng. 

Tôi quyết định ly hôn. Ở tuổi 55, tôi chọn sống một mình, nhưng là sống trong bình yên.

Dọn lại tủ quần áo, tôi dọn luôn cả quá khứ

Sau ly hôn, tôi bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình, từ những điều nhỏ nhất. Tôi mở tủ quần áo và nhận ra mình vẫn giữ rất nhiều bộ đồ từ mười năm trước, cũ kỹ, lỗi thời nhưng chưa từng nỡ vứt đi.

Bao năm qua, tôi tiết kiệm cho gia đình, cho chồng con, nhưng lại keo kiệt với chính mình. Tôi lấy một túi lớn, dứt khoát bỏ đi tất cả những thứ tôi không mặc trong suốt một năm qua.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi tự đi mua quần áo cho mình. Tôi chọn những bộ đồ vừa vặn, đẹp đẽ, giá không hề rẻ. Tôi tiêu hơn 3.000 NDT trong một ngày, nhưng không hề thấy tiếc. Ngược lại, tôi thấy mình xứng đáng.

Tôi nhận ra, nếu bản thân mình còn không biết đối xử tốt với mình, thì không ai có trách nhiệm phải làm điều đó thay tôi.

Rời khỏi tất cả các nhóm công việc

Ngày nghỉ hưu, tôi rời nhóm làm việc chính thức. Sáu tháng sau, tôi tiếp tục rời tất cả các nhóm đồng nghiệp cũ, nhóm đối tác và chặn tài khoản mạng xã hội liên quan đến công việc.

Không phải tôi oán trách công ty hay con người ở đó, mà vì tôi đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ phức tạp nơi công sở. 

Ai được thăng chức, ai bị phê bình, ai không vừa mắt sếp… tất cả những chuyện đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi đã nghỉ hưu, tôi không muốn tiếp tục mang những áp lực cũ vào cuộc sống mới. Tôi chỉ muốn chăm sóc bản thân và sống những ngày còn lại một cách dễ chịu.

Từ chối những cuộc gặp gỡ không cần thiết

Tôi vốn là người hướng nội. Suốt những năm đi làm, vì công việc, tôi buộc mình phải hòa đồng, tham gia tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng khi nghỉ hưu, tôi không còn muốn gồng mình nữa.

Tôi từ chối hầu hết các buổi tụ họp, dù là bạn học cũ hay đồng nghiệp cũ. Tôi không thích khoe khoang, không muốn nghe người khác so sánh nhà cửa, tiền bạc, con cái. 

Tôi cũng không muốn kể chuyện riêng của mình cho người khác bàn tán.

Khi ít tham gia các cuộc gặp gỡ, tôi nhận ra cuộc sống của mình yên tĩnh hơn, ít phiền não hơn và cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc.

Dọn dẹp vòng bạn bè

Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu dọn dẹp danh sách bạn bè trên mạng xã hội. 

Tôi xóa những người đã lâu không liên lạc, chặn những mối quan hệ chỉ mang lại mệt mỏi, cắt đứt liên hệ với một số đồng nghiệp và họ hàng mà tôi không còn muốn duy trì.

Từ hơn 2.300 người trong danh sách bạn bè, giờ tôi chỉ còn chưa đến 1.000. Có thể con số này sẽ còn giảm nữa. Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu cuộc sống cần phép trừ hơn là phép cộng.

Tôi không còn muốn giả vờ niềm nở, không cần đeo mặt nạ để làm hài lòng bất kỳ ai. Tôi chỉ giữ lại những mối quan hệ khiến mình thấy nhẹ lòng.

Nghỉ hưu không cô đơn nếu bạn biết sống cho mình

Có người hỏi tôi, sống như vậy có cô đơn không. Tôi không thấy cô đơn chút nào. Ngược lại, tôi đang sống những ngày tháng hưu trí bình yên và dễ chịu nhất trong đời.

Tôi không còn muốn tranh cãi, không muốn lấy lòng ai, cũng không cần chứng minh điều gì với người khác. Tôi tin rằng, chỉ cần dám thay đổi, dám buông bỏ những điều không còn phù hợp và nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, tuổi hưu của chúng ta hoàn toàn có thể là quãng đời hạnh phúc nhất.

Còn bạn, bạn đã nghỉ hưu chưa? Bạn đang tận hưởng tuổi hưu của mình như thế nào?

Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cáiNghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cái

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, điều bà có một kế hoạch nghỉ hưu mà nhiều người mơ ước để sống một cuộc sống an yên, tự chủ.

Theo Toutiao

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phi

Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phi

Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang

Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang

Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Cùng chuyên mục

4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt

4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt

Gia đình - 59 phút trước

GĐXH - Nghỉ hưu, nhiều người cố gắng chi tiêu hợp lý nhưng nhiều khi họ lại phát hiện ra tiền không cánh mà bay, thực chất là bị thất thoát qua những chi tiết nhỏ không ngờ tới.

Khoảng cách giàu nghèo bắt nguồn từ giáo dục: Những quan điểm mà cha mẹ giàu tránh xa

Khoảng cách giàu nghèo bắt nguồn từ giáo dục: Những quan điểm mà cha mẹ giàu tránh xa

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Khoảng cách giàu nghèo không chỉ được tạo nên bởi tiền bạc hay xuất phát điểm, mà ngày càng bị nới rộng bởi tư duy giáo dục trong mỗi gia đình.

3 cung hoàng đạo nữ không khoan nhượng với kẻ thứ ba, sẵn sàng ra tay không kiêng nể

3 cung hoàng đạo nữ không khoan nhượng với kẻ thứ ba, sẵn sàng ra tay không kiêng nể

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Khi mối quan hệ bị chen ngang bởi một người đến sau, những cung hoàng đạo nữ tuyệt đối không chấp nhận thất bại. Với họ, đó là vấn đề danh dự, tự tôn và giới hạn không thể xâm phạm.

Cô dâu hơn 100kg ‘cháy hết mình’ trong đám cưới, được mẹ chồng tặng quà đặc biệt

Cô dâu hơn 100kg ‘cháy hết mình’ trong đám cưới, được mẹ chồng tặng quà đặc biệt

Gia đình - 13 giờ trước

Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, cô gái hơn 100kg và chàng trai người Khmer đã có một đám cưới hạnh phúc sau 3 năm gắn bó.

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.

Sau 7 ngày 'chiến tranh lạnh', vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt

Sau 7 ngày 'chiến tranh lạnh', vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?". Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt.

Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp giống như một cuốn sách giáo khoa đặc biệt, nơi từng người bạn là một trang đời sống động.

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình khát vọng làm giàu rất rõ rệt.

Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người trẻ mơ ước nghỉ hưu sớm để được sống tự do, không áp lực. Nhưng hành trình theo đuổi tự do tài chính lại có thể biến thành chiếc "bẫy" khiến họ phải trả giá.

Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình

Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải "thắt đáy lưng ong" mà phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý', đem lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Xem nhiều

Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Gia đình

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những buổi gặp gỡ bạn bè trở thành niềm vui lớn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, có những chủ đề cần được hạn chế đề cập để tránh tình cảm rạn nứt.

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Gia đình
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con
3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

Gia đình
Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top