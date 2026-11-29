Khi bước sang tuổi 60, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có lương hưu ổn định hoặc khoản tiết kiệm vững vàng là đủ để an tâm tận hưởng tuổi già. Thực tế cho thấy, vật chất không phải là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống ở giai đoạn này, theo Phụ nữ mới.

Tiền bạc có thể bảo đảm những nhu cầu vật chất, nhưng không dễ khỏa lấp nỗi cô đơn hay thay thế sự quan tâm của người thân. Câu chuyện của cụ ông Lâm Quốc Hữu, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc) dưới đây là bài học đáng suy ngẫm về giá trị của tình thân khi về già.

Có tiền, có nhà, cụ ông nghĩ tuổi già không cần con cái

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhờ sự giúp đỡ của ông nội và cha, năm 19 tuổi, tôi được nhận vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước. Sau 41 năm công tác, tôi nghỉ hưu ở tuổi 60 với khối tài sản gồm 3 căn nhà và khoản tiết kiệm 800.000 NDT (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Khoản lương hưu ban đầu hơn 5.000 NDT (khoảng 19,3 triệu đồng) của tôi cũng tăng lên 10.000 NDT (khoảng 38,7 triệu đồng) mỗi tháng sau 15 năm, bao gồm trợ cấp.

Tôi từng tin rằng với điều kiện kinh tế như vậy, vợ chồng mình có thể tận hưởng tuổi già sung túc mà không cần dựa dẫm vào con cái.

Hai con tôi đều học hành thành đạt nhưng lại sống xa gia đình. Con gái lập nghiệp, kết hôn tại Bắc Kinh, còn con trai đi du học rồi định cư ở nước ngoài.

Tôi buồn lòng vì các con không muốn trở về sống gần cha mẹ. Dù con trai từng mua một căn nhà dành cho người cao tuổi ở Bắc Kinh, gần nơi con gái sinh sống để tiện chăm sóc bố mẹ, tôi vẫn nhất quyết từ chối vì giận dỗi.

Tôi tuyên bố không cần con cái phụng dưỡng khi về già. Với 3 căn nhà, tiền tiết kiệm và lương hưu cao, tôi cho rằng mình hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống.

Tôi còn nhận thấy những người thường xuyên có con cháu đến thăm dường như nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ nhân viên chăm sóc. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng dù viện dưỡng lão có tiện nghi đến đâu cũng khó khỏa lấp khoảng trống tình cảm. Ảnh minh họa

Vào viện dưỡng lão, cụ ông dần nhận ra nỗi cô đơn

Những năm đầu nghỉ hưu, vợ chồng tôi thường xuyên đi du lịch. Nhưng sau 6 năm, vợ tôi lâm bệnh rồi qua đời. Dù các con khuyên chuyển đến Bắc Kinh để tiện chăm sóc, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Sau khi vợ mất nửa năm, tôi bắt đầu tìm hiểu các viện dưỡng lão. Một khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi khiến tôi đặc biệt ấn tượng bởi có nhà ăn, khu thể thao, lớp học, bể bơi và bệnh viện cộng đồng.

Tôi nghĩ đây là nơi lý tưởng để tận hưởng tuổi già mà không phải làm phiền con cháu.

Sau một trận ốm kéo dài, tôi quyết định chuyển đến viện dưỡng lão. Những ngày đầu, cuộc sống khá thú vị. Buổi sáng, tôi đọc báo, đánh cờ, ca hát; buổi chiều tham gia khiêu vũ và tập thể dục cùng những người bạn mới.

Tuy nhiên, cảm giác hào hứng nhanh chóng biến mất. Điều khiến tôi buồn lòng nhất không phải điều kiện sinh hoạt mà là sự thiếu vắng tình thân.

Hầu hết những người sống tại đây đều có điều kiện kinh tế khá tốt. Nhưng cứ đến cuối tuần hoặc dịp lễ Tết, tôi lại thấy nhiều cụ ông, cụ bà được con cháu đến thăm, tặng quà hoặc đón về nhà chơi vài ngày.

Còn tôi gần như chỉ có một mình. Không cuộc gọi hỏi thăm, không người thân ghé qua, cũng chẳng có ai đón về nhà.

Tôi còn nhận thấy những người thường xuyên có con cháu đến thăm dường như nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ nhân viên chăm sóc. Một số gia đình còn mang quà đến cảm ơn các nhân viên, khiến tôi càng cảm thấy chạnh lòng.

Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng dù viện dưỡng lão có tiện nghi đến đâu cũng khó khỏa lấp khoảng trống tình cảm.

Bài học tuổi già: Tiền bạc không thể thay thế tình thân

Sau nửa năm sống tại viện dưỡng lão, tôi quyết định chuyển về căn nhà ở Bắc Kinh mà con trai từng mua. Gần nơi con gái sinh sống, tôi có thể nhận được sự hỗ trợ của gia đình và thuê thêm người giúp việc khi cần.

Dần dần, những hiểu lầm giữa tôi và hai con cũng được tháo gỡ. Những cuộc điện thoại hỏi thăm, những lần con cháu ghé chơi hay đơn giản là bữa cơm có người trò chuyện khiến tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình từng sai lầm khi cho rằng chỉ cần nhà cửa, tiền tiết kiệm và lương hưu cao là đủ để sống an nhàn mà không cần con cái.

Viện dưỡng lão không phải lựa chọn tồi, nhưng cũng không thể thay thế hoàn toàn mái ấm gia đình.

Tiền bạc có thể giúp tuổi già bớt lo toan, nhà cửa mang lại sự ổn định, nhưng tình thân mới là điều khiến con người cảm thấy được yêu thương và không cô độc khi về già.

3 cách kết nối giữa cha mẹ tuổi hưu và con cái trong cuộc sống hiện đại

Cha mẹ khi đến tuổi hưu thường có sự khác biệt về lối sống, suy nghĩ so với con cái. Đặc biệt, guồng quay cuộc sống hiện đại khiến 2 thế hệ dần xa cách, thiếu đi sự đồng cảm và thấu hiểu nếu không có sự chia sẻ, tôn trọng và kết nối thường xuyên, theo Lao Động.

Theo đó, một số cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả nhằm giúp cha mẹ và các con luôn giữ được sợi dây gắn kết tình cảm, tình thương gia đình thêm bền chặt nhưng không làm phiền quá nhiều đến cuộc sống riêng của nhau.

Công nghệ cũng được xem là sợi dây kết nối hiệu quả, giúp cha mẹ và con cháu nắm bắt tình hình của nhau một cách nhanh chóng, đồng thời có thể trò chuyện bất cứ khi nào cần nếu chưa thể gặp gỡ trực tiếp. Ảnh minh họa

Dành thời gian chất lượng

Khi con cái bận rộn với công việc hoặc học tập, cha mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi những thú vui riêng để tránh cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, gia đình nên lập kế hoạch và cố gắng duy trì thực hiện các hoạt động chung như cùng ăn cơm cuối tuần, đi du lịch ngắn ngày trong tháng, đón lễ cùng nhau...

Điều này không chỉ tạo nên một thói quen hữu ích mà còn giúp các thành viên dành thời gian chất lượng bên nhau để cùng trò chuyện, sẻ chia và tận hưởng không gian bên người thương yêu.

Không can thiệp cuộc sống cá nhân

Cha mẹ hay con cái đều cần có khoảng thời gian riêng và sống theo cách mình mong muốn. Thay vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, cha mẹ có thể đưa ra lời khuyên để các con tham khảo, con cái cũng chia sẻ quan điểm và suy nghĩ để mọi người trong gia đình thêm hiểu nhau hơn.

Việc tôn trọng sẽ tạo những "khoảng thở" giúp 2 thế hệ luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và mong chờ những cuộc gặp gỡ có đầy đủ các thành viên.

Sử dụng công nghệ để gần nhau hơn

Công nghệ trong cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lợi ích đối với gia đình. Việc tập sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ hay ứng dụng như tin nhắn, videocall hoặc mạng xã hội sẽ giúp cha mẹ ở tuổi hưu có thể kết nối gần hơn với giới trẻ, đặc biệt khi con cháu ở xa nhà.

Công nghệ cũng được xem là sợi dây kết nối hiệu quả, giúp cha mẹ và con cháu nắm bắt tình hình của nhau một cách nhanh chóng, đồng thời có thể trò chuyện bất cứ khi nào cần nếu chưa thể gặp gỡ trực tiếp. Việc cha mẹ và con cháu chủ động quan tâm nhau theo nhiều cách sẽ giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt hơn trong cuộc sống hiện đại.