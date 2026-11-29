Bước đầu tiên không phải là "buông" con mà là phân biệt giữa hỗ trợ và làm thay

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, sau nhiều năm quen với việc chuẩn bị mọi thứ cho con, không ít cha mẹ gặp khó khi muốn thay đổi. Biết rằng con cần tự lập nhưng khi thấy con làm chậm, làm chưa tốt hoặc đứng trước một vấn đề khó, người lớn vẫn dễ dàng bước vào giải quyết. Vì vậy, theo các chuyên gia, bước đầu tiên không phải là "buông" con mà là phân biệt giữa hỗ trợ và làm thay.

Theo lý thuyết tự quyết, trẻ cần được hỗ trợ quyền tự chủ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc người lớn rút khỏi vai trò định hướng.

Một tổng hợp 238 nghiên cứu với hơn 126.000 người cho thấy hỗ trợ quyền tự chủ của cha mẹ có liên hệ tích cực với sức khỏe của trẻ, trong khi kiểm soát tâm lý có liên hệ với các kết quả bất lợi. Đáng chú ý, các mối liên hệ này được ghi nhận ở nhiều khu vực, độ tuổi và bối cảnh văn hóa.

Theo lý thuyết tự quyết, trẻ cần được hỗ trợ quyền tự chủ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc người lớn rút khỏi vai trò định hướng.

Như vậy, mục tiêu không phải để trẻ "tự lo tất cả", mà là để mức độ hỗ trợ của cha mẹ giảm dần khi năng lực của trẻ tăng lên.

Khi nào sự hỗ trợ trở thành làm thay, và cha mẹ cần lùi lại thế nào để con có thể tự bước đi?

Trong nhiều gia đình, việc cha mẹ làm thay con diễn ra từ những điều rất nhỏ. Buổi sáng, phụ huynh chuẩn bị quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập. Trước giờ đi học, cha mẹ kiểm tra lại một lượt xem con có quên thứ gì không. Buổi tối, người lớn nhắc con học bài, chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau.

Khi con quên đồ, cha mẹ tìm cách mang tới. Khi con gặp khó khăn với bài tập, phụ huynh ngồi bên hoặc tìm lời giải. Khi con mâu thuẫn với bạn, cha mẹ có thể gọi điện cho phụ huynh khác hoặc liên hệ giáo viên để xử lý.

Không phải hành vi nào trong số này cũng đáng lo. Trẻ nhỏ cần được chăm sóc và hỗ trợ. Vấn đề xuất hiện khi việc làm thay trở thành thói quen, trong khi trẻ đã đủ khả năng tự thực hiện.

Có một nghịch lý trong việc nuôi dạy trẻ: cha mẹ càng muốn con tránh khó khăn, trẻ càng ít có cơ hội học cách đối diện với khó khăn.

Đáng chú ý là nhiều phụ huynh không xem đây là "làm thay". Họ coi đó là trách nhiệm của cha mẹ. "Con còn nhỏ", "để bố mẹ làm cho nhanh", "con làm chưa tốt", "học hành đã đủ áp lực", "bố mẹ làm được thì cứ giúp con" là những lý do khá phổ biến.

Có một nghịch lý trong việc nuôi dạy trẻ: cha mẹ càng muốn con tránh khó khăn, trẻ càng ít có cơ hội học cách đối diện với khó khăn.

Vì sao cha mẹ không nên kiểm soát mọi việc con làm

Thông tin trên Tạp chí điện tử Gia Đình Mới, Nếu muốn con cái phát triển sự tự tôn, tự tin, bạn không nên xoi mói mọi việc con làm vì có thể khiến con muốn bỏ cuộc.

Sẽ tốt hơn nếu con kiên trì và đạt được những điều không hoàn hảo lắm, còn hơn là bị cha mẹ chỉ trích đến suy sụp tinh thần. Cho phép con hoàn thành công việc ở mức "gần đúng" sẽ giúp con xây dựng sự tự tin về lâu dài.

Bạn chắc hẳn không muốn khiến con mình chịu áp lực. Nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu bạn cố gắng kiểm soát con quá nhiều.

Bạn muốn con ra ngoài chơi sau một ngày đi học, nhưng con lại muốn hoàn thành bài tập về nhà trước. Có thể bạn cho rằng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, nhưng điều bạn mong muốn không phải là điều con muốn.

Thay vào đó bạn có thể lùi lại một chút, chỉ cần con ra ngoài chơi trước giờ đi ngủ, bất kể khi nào cũng được. Khi đó có thể con bạn sẽ đồng ý.

Cha mẹ nên để con kết bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa và giúp trẻ hiểu cha mẹ luôn bên con khi con cần tình yêu thương và sự động viên.

Việc cha mẹ vạch ra thời gian biểu từng giờ từng phút cho con có thể khiến trẻ căng thẳng, hoặc ít nhất là không vui. Căng thẳng cũng có thể dẫn đến lo âu và trầm cảm. Là những người làm cha làm mẹ, bạn cần lưu ý khi nào bạn đang áp đặt nặng quá nhiều điều lên con mình.

Ngoài ra, ha mẹ không nên trả lời thay con mà nên để con có cơ hội cất lên tiếng nói và suy nghĩ của mình. Cũng theo VOV, nếu trẻ không biết nói gì, cha mẹ cần chỉ dạy cho con trong mỗi tình huống thay vì nói hộ con.

Nhiều cha mẹ muốn trở thành người bạn của con và không muốn chúng giấu mình bất kỳ bí mật gì. Tuy nhiên, cha mẹ nên để con kết bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa và giúp trẻ hiểu cha mẹ luôn bên con khi con cần tình yêu thương và sự động viên.

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